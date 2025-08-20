Rayakan Hari Kemanusiaan Sedunia untuk Dukung Tujuan Mulia

Merayakan Hari Kemanusiaan Sedunia.(Dok Octa)

HARI Kemanusiaan Sedunia diadakan setiap tahun pada 19 Agustus untuk menghormati mereka yang terjun ke dalam krisis untuk membantu orang lain. Tahun ini, Hari Kemanusiaan Sedunia berfokus pada solidaritas global dan komunitas lokal. Octa, broker yang teregulasi dan tepercaya secara global sejak tahun 2011 menyoroti pentingnya intervensi kemanusiaan dan meninjau beberapa proyek amal utama yang berfokus pada komunitas yang baru-baru ini diikuti.

Sebagai broker yang bertanggung jawab secara sosial yang mendukung upaya kemanusiaan di berbagai wilayah, Octa telah ambil bagian dalam banyak proyek untuk membantu komunitas yang membutuhkan. Dengan tujuan ini, Octa sepenuhnya mengungkapkan semua biaya dan kondisi trading sejak awal. Dengan cara ini, para trader bisa meninjau semua informasi dan trading dengan broker yang benar-benar mereka percaya.

Dengan mengikuti pendekatan pemberdayaan ini dalam amal, Octa mendanai kegiatan dukungan darurat dan proyek pendidikan untuk menciptakan masa depan yang lebih aman dan lebih sejahtera bagi komunitas lokal. Sebagai contoh, Octa telah membantu korban banjir di Kelantan, Malaysia pada Desember 2024 silam.

Baca juga : Rekor, 383 Pekerja Bantuan Tewas pada 2024, hampir Setengahnya di Gaza

Untuk membantu para korban banjir di Kelantan, Octa mensponsori penyediaan kebutuhan dasar, termasuk makanan, air minum, fasilitas kebersihan, handuk, bantal, selimut, dan alat bantu kebersihan rumah.



“Setelah bencana alam ini, ribuan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Terkadang, mereka bahkan tidak memiliki sarana yang paling dasar untuk bertahan hidup. Ini mengapa upaya kemanusiaan Octa sangat membantu para anggota kami yang terpaksa mengungsi dalam menghadapi banjir,” kata Azeehan, mitra Octa dalam proyek ini dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu (20/8).



Di sisi lain, Octa juga meluncurkan proyek 'Saya Suka Membaca' yang mempromosikan keterampilan membaca di kalangan para siswa sekolah dasar di Indonesia dengan menargetkan salah satu masalah yang mendesak di negara ini: tingkat literasi yang rendah. Tujuan utama proyek ini adalah untuk meningkatkan tingkat literasi anak di seluruh negeri.



Untuk mendukung upaya tersebut, Octa mensponsori 'Festival Literasi', serangkaian kegiatan yang mengakhiri kerja batch sebelumnya dalam proyek ini. Dengan lebih dari 300 peserta, festival ini bertujuan untuk memastikan bahwa lebih banyak anak Indonesia dapat belajar membaca dengan lancar dan mengembangkan kecintaan pada membaca sebagai hasil dari proyek ini.

Octa juga telah membantu menyelesaikan proyek perlindungan air Bali yang bertujuan untuk menyelesaikan krisis air yang sedang berlangsung di Bali. Proyek ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan solusi yang dapat ditindaklanjuti terhadap penurunan pasokan air tawar yang cepat di provinsi ini. Octa ambil bagian dalam inisiatif ini untuk mencoba mencegah krisis air yang mungkin terjadi dan meningkatkan kehidupan komunitas lokal.

Octa percaya bahwa memunculkan isu-isu perairan ke permukaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat lokal di Indonesia dapat membantu menjaga sumber daya yang sangat penting ini untuk generasi mendatang. (E-4)