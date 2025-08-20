Lupakan LASIK! Terobosan Baru Koreksi Penglihatan Tanpa Operasi, Lebih Aman & Murah

Lasik pada mata.(Freepik)

Jutaan orang ingin terbebas dari kacamata tanpa harus menjalani operasi. LASIK selama ini jadi pilihan populer, tapi tetap berisiko karena melibatkan sayatan dengan laser. Kini, para peneliti menemukan cara alternatif: membentuk ulang kornea tanpa pisau maupun laser.

Profesor kimia Michael Hill (Occidental College) bersama rekannya Brian Wong (University of California, Irvine) sedang mengembangkan metode electromechanical reshaping (EMR). Teknik ini memanfaatkan aliran listrik bertegangan rendah untuk melonggarkan ikatan kolagen pada jaringan kornea. Begitu pH kembali normal, bentuk baru kornea langsung terkunci.

Dalam uji coba, tim membuat lensa kontak platinum khusus yang berfungsi sebagai cetakan. Saat dipasangkan pada mata kelinci dan dialiri listrik singkat, kornea otomatis menyesuaikan bentuk lensa hanya dalam satu menit, secepat LASIK, tapi tanpa sayatan dan biaya mahal.

Baca juga : RS Mata Berstandar Internasional JEC-Orbita Resmi Hadir di Kota Makassar

Hasil awal menjanjikan: dari 12 mata kelinci yang diuji, semua berhasil dikoreksi, bahkan ada yang membaik dari kekeruhan kornea parah, kondisi yang biasanya butuh transplantasi.

Meski masih tahap awal, EMR berpotensi merevolusi koreksi penglihatan untuk rabun jauh, rabun dekat, hingga astigmatisme. Hill menegaskan,

“LASIK hanyalah operasi tradisional dengan cara lebih mewah. Kami ingin cara yang benar-benar berbeda: tanpa mengiris sama sekali.”

Sumber: Sciencedaily.com