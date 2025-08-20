Memahami Qul Huwallahu Ahad: Surat Al Ikhlas Ayat 1-4, Arab, Latin, Terjemahan, dan Keutamaannya

Headline
SURAT Al Ikhlas adalah salah satu surat pendek dalam Al-Qur'an yang memiliki makna mendalam. Dikenal dengan ayat pembukanya, "Qul Huwallahu Ahad", surat ini menjelaskan sifat-sifat Allah yang Maha Esa. Artikel ini akan membahas teks Arab, transliterasi Latin, terjemahan, serta keutamaan membaca surat ini. Cocok untuk pemula yang ingin memahami lebih dalam!
Berikut adalah teks lengkap dari Surat Al Ikhlas (Qul Huwallahu Ahad) ayat 1 hingga 4:
قل هو الله احد
الله الصمد
لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا احد
1. Qul Huwallahu Ahad
2. Allahus Samad
3. Lam Yalid Wa Lam Yulad
4. Wa Lam Yakul Lahu Kufuwan Ahad
1. Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa."
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
3. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan.
4. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.
Surat ini terdiri dari empat ayat pendek namun penuh makna, menegaskan tauhid dan keesaan Allah. Qul Huwallahu Ahad menjadi pengingat bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang tidak memiliki sekutu.
Surat Al Ikhlas menjelaskan sifat Allah yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada sesuatu yang setara dengan-Nya. Ayat "Qul Huwallahu Ahad" menegaskan bahwa Allah adalah satu, tidak terbagi, dan tidak memiliki pasangan. Kata "As-Samad" berarti Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu, menunjukkan bahwa hanya Allah yang layak disembah.
Menurut tafsir Ibnu Katsir, surat ini menjelaskan konsep tauhid uluhiyah dan rububiyah. Surat ini juga menjadi jawaban atas pertanyaan orang-orang kafir tentang sifat Allah, sebagaimana disebutkan dalam sebab turunnya surat ini.
Surat Al Ikhlas memiliki banyak keutamaan, sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits shahih. Berikut beberapa di antaranya:
Dengan membaca Qul Huwallahu Ahad secara rutin, umat Islam bisa mendapatkan pahala besar dan perlindungan dari Allah.
Surat Al Ikhlas sering dibaca dalam shalat, dzikir setelah shalat, atau saat wirid pagi dan petang. Berikut cara mengamalkannya:
Dengan memahami dan mengamalkan Qul Huwallahu Ahad, kita bisa memperkuat keimanan dan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari.
