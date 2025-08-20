Doa Sesudah Wudhu Singkat: Teks Arab, Latin, dan Artinya untuk Ibadah Sempurna

Headline
WUDHU adalah langkah penting sebelum melaksanakan ibadah seperti sholat. Setelah selesai berwudhu, umat Islam dianjurkan membaca doa sesudah wudhu untuk menyempurnakan ibadah. Artikel ini akan membahas doa sesudah wudhu yang singkat, lengkap dengan teks Arab, Latin, artinya, serta referensi dari hadits shahih. Yuk, simak penjelasannya!
Doa sesudah wudhu adalah doa yang dibaca setelah selesai berwudhu untuk memohon keberkahan dan kesucian. Doa ini memiliki keutamaan besar, seperti dijelaskan dalam hadits shahih. Membaca doa ini membantu menyempurnakan wudhu dan menambah pahala ibadah.
Berikut adalah teks doa sesudah wudhu yang singkat dan umum digunakan:
Arab:
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ
Latin:
Asyhadu an laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lah, wa asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuuluh.
Allaahummaj ‘alnii minat tawwaabiina waj ‘alnii minal mutathohhiriin.
Artinya:
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.
Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suci.
Doa ini bersumber dari hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW bersabda:
“Barang siapa yang berwudhu lalu mengucapkan: ‘Asyhadu an laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lah, wa asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuuluh,’ maka akan dibukakan baginya delapan pintu surga, dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan.”
(HR. Muslim, No. 234)
Hadits ini menunjukkan keutamaan membaca doa sesudah wudhu, yaitu mendapat kesempatan masuk surga melalui pintu mana saja.
Membaca doa sesudah wudhu memiliki banyak manfaat, di antaranya:
Untuk membaca doa ini, ikuti langkah berikut:
Pastikan kamu memahami arti doa agar lebih meresapi maknanya.
Agar doa sesudah wudhu lebih mudah dihafal dan diamalkan, berikut beberapa tips:
Doa sesudah wudhu adalah amalan ringan namun penuh keutamaan. Dengan membaca doa ini, wudhu menjadi lebih sempurna, dan kita berpeluang mendapat pahala besar serta masuk surga melalui pintu mana saja. Yuk, biasakan membaca doa ini setiap selesai wudhu!
Catatan: Pastikan wudhu dilakukan dengan benar sesuai syariat agar doa ini diterima. Semoga artikel ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas ibadahmu!
Doa ini merupakan bentuk dzikir dan pengakuan keimanan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena mengandung keutamaan besar.
Doa ini dianjurkan karena disebutkan dalam hadits sebagai amalan yang mendatangkan pahala besar, termasuk dibukakannya pintu-pintu surga.
Setelah berwudhu, kita dianjurkan membaca doa sebagai bentuk syukur dan permohonan kepada Allah agar wudhu kita diterima serta menjadi penyuci dosa.
Doa ini memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
Wudhu adalah salah satu ibadah penting dalam Islam yang dilakukan sebelum melaksanakan salat.
