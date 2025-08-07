3 Keutamaan Doa setelah Wudhu, Lengkap dengan Bacaannya

Headline
DOA setelah wudhu adalah bacaan yang disunnahkan untuk dibaca oleh seorang Muslim setelah selesai melakukan wudhu.
Doa ini merupakan bentuk dzikir dan pengakuan keimanan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena mengandung keutamaan besar.
Rasulullah SAW bersabda “Barangsiapa berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya, kemudian mengucapkan: ‘Asyhadu an laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalahu, wa asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuuluh’, maka akan dibukakan untuknya delapan pintu surga, dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki.” (HR. Muslim no. 234)
Membaca doa ini menunjukkan kesempurnaan amalan wudhu secara lahir dan batin.
Setiap ibadah yang disempurnakan dengan doa akan menambah nilai dan keberkahannya.
Bacaan Arab
Bacaam Latin
Asyhadu an laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalahu, wa asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuuluh. Allaahumma-j‘alnii minat-tawwaabiin, waj‘alnii minal-mutathohhiriin.
Artinya
“Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci.”
Doa ini dibaca setelah selesai wudhu, sebelum melakukan salat. Bacalah dengan khusyuk dan penuh kesadaran, karena maknanya sangat mendalam. (Z-4)
Doa ini dianjurkan karena disebutkan dalam hadits sebagai amalan yang mendatangkan pahala besar, termasuk dibukakannya pintu-pintu surga.
Setelah berwudhu, kita dianjurkan membaca doa sebagai bentuk syukur dan permohonan kepada Allah agar wudhu kita diterima serta menjadi penyuci dosa.
Doa ini memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
Wudhu adalah salah satu ibadah penting dalam Islam yang dilakukan sebelum melaksanakan salat. Selain menjadi sarana untuk membersihkan diri secara fisik
