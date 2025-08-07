Headline
Ekonomi Tumbuh sebagai Paradoks

Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.

Reynaldi Andrian Pamungkas
07/8/2025 22:00
3 Keutamaan Doa setelah Wudhu, Lengkap dengan Bacaannya
Berikut Keutamaan Doa setelah Wudhu(freepik)

DOA setelah wudhu adalah bacaan yang disunnahkan untuk dibaca oleh seorang Muslim setelah selesai melakukan wudhu.

Doa ini merupakan bentuk dzikir dan pengakuan keimanan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena mengandung keutamaan besar.

Berikut Keutamaan Doa setelah Wudhu

1. Dibukakan Delapan Pintu Surga

Rasulullah SAW bersabda “Barangsiapa berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya, kemudian mengucapkan: ‘Asyhadu an laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalahu, wa asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuuluh’, maka akan dibukakan untuknya delapan pintu surga, dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki.” (HR. Muslim no. 234)

2. Penyempurna Wudhu

Membaca doa ini menunjukkan kesempurnaan amalan wudhu secara lahir dan batin.

3. Menambah Pahala

Setiap ibadah yang disempurnakan dengan doa akan menambah nilai dan keberkahannya.

Bacaan Doa setelah Wudhu

Bacaan Arab

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

Bacaam Latin

Asyhadu an laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalahu, wa asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuuluh. Allaahumma-j‘alnii minat-tawwaabiin, waj‘alnii minal-mutathohhiriin.

Artinya

Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci.

Doa ini dibaca setelah selesai wudhu, sebelum melakukan salat. Bacalah dengan khusyuk dan penuh kesadaran, karena maknanya sangat mendalam. (Z-4)



Editor : Reynaldi
