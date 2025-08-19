Patch GLP-1 untuk Turunkan Berat Badan, Benarkah Efektif dan Aman?

Ilustrasi(freepik)

BELAKANGAN, patch GLP-1 sedang ramai dibicarakan sebagai metode penurunan berat badan. Namun, seorang dokter ahli menegaskan patch ini tidak sama dengan obat resep GLP-1 yang biasa digunakan dalam perawatan medis.

Menurut laporan RAND yang dirilis awal bulan ini, semakin banyak orang Amerika yang menggunakan obat GLP-1 seperti Ozempic atau Mounjaro untuk membantu menurunkan berat badan. Data menunjukkan sekitar 11,8% orang dewasa di AS sudah pernah memakai GLP-1, sementara 14% lainnya menyatakan minat untuk mencoba. Obat ini awalnya ditujukan bagi penderita diabetes tipe 2.

Popularitasnya memunculkan patch GLP-1 yang ramai n di media sosial sebagai alternatif praktis tanpa jarum suntik. Namun, sejumlah ahli medis menegaskan bahwa patch GLP-1 bisa menyesatkan. “Saat ini tidak ada patch GLP-1 yang disetujui oleh FDA,” jelas Natasha Bhuyan, MD, dokter keluarga bersertifikat di Amazon One Medical di Phoenix, AZ yang fokus keahliannya mencakup penggunaan obat GLP-1 dan pengaruhnya terhadap pasien.

Pernyataan Dr. Bhuyan dinilai penting karena memberikan arti patch tersebut sebenarnya tidak mengandung obat aktif GLP-1 yang terbukti memberikan efek penurunan berat badan dalam uji klinis. Sebaliknya, produk ini biasanya hanya berisi campuran suplemen diet. Secara ilmiah belum terbukti sejalan dengan klaim yang beredar.

Apa Itu Patch GLP-1?

Meski namanya demikian, patch GLP-1 sebenarnya tidak mengandung obat resep GLP-1 receptor agonist seperti semaglutide atau tirzepatide. Produk ini lebih dipasarkan sebagai suplemen pendukung yang bisa dibeli bebas tanpa resep dokter. Konsepnya, bahan aktif dalam patch diserap lewat kulit sehingga melewati sistem pencernaan.

Berbeda dengan obat GLP-1 yang sudah mendapat persetujuan FDA, patch ini tidak diawasi dengan standar keamanan publik yang sama. Klaim yang dibuat produsen juga belum didukung uji klinis ketat yang setara.

Apakah Patch GLP-1 Benar-Benar Efektif Untuk Menurunkan Berat Badan?

Patch ini mengandung bahan seperti vitamin B kompleks, berberin, ekstrak kayu manis, dan L-glutamin. Meski masing-masing suplemen tersebut memiliki potensi manfaat kesehatan, bukti yang mengaitkannya dengan penurunan berat badan, terutama dalam bentuk patch sangat lemah.

Dr. Bhuyan menegaskan belum ada bukti suplemen itu efektif untuk menurunkan berat badan. Meski bisa memberi manfaat kecil, seperti vitamin B yang membantu energi bila seseorang kekurangan.

Ia juga mengingatkan sebagian besar penelitian dilakukan pada suplemen dengan dosis oral. Sementara penelitian untuk formulasi patch masih sangat terbatas.

Risiko dan Efek Samping Patch GLP-1

Karena tergolong suplemen, patch GLP-1 tidak diawasi seketat obat resep, sehingga kualitas, dosis, dan keakuratan bahan bisa sangat bervariasi. Menurut Dr. Bhuyan, hal ini membuat sulit memastikan kandungan sebenarnya. Selain itu, patch dapat menimbulkan iritasi kulit pada sebagian orang dan harganya relatif mahal tanpa manfaat yang jelas.

Apa Yang Harus Dilakukan Jika Ingin Menurunkan Berat Badan tapi Bingung Mulai dari Mana?

Meski menggunakan patch lebih menarik, akan tetapi rencana penurunan badan sebaiknya dilakukan dengan metode yang terbukti aman dan efektif. Dr. Bhuyan menyarankan memulai dengan konsultasi ke dokter umum agar mendapatkan rencana sesuai kebutuhan, mulai dari perubahan pola makan, olahraga dukungan perilaku, hingga penggunaan obat resep yang sudah disetujui FDA seperti GLP-1 receptor agonist, bila memang diperlukan.

Saat ini, cara paling andal tetap bekerja sama dengan tenaga kesehatan menggunakan strategi berbasis bukti yang aman, berkelanjutan, dan memberikan hasil jangka panjang. (Thehealthy/Z-2)