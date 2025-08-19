Boneka Annabelle Hilang? Fakta dan Klarifikasi Museum yang Mengejutkan!

Ilustrasi(Dok Ist)

Boneka Annabelle, yang terkenal dari film horor The Conjuring, baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kabar bahwa Annabelle boneka hilang dari The Warrens Occult Museum di Monroe, Connecticut, membuat penggemar horor panik. Namun, pihak museum akhirnya angkat bicara untuk meluruskan rumor ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Simak penjelasan lengkapnya di bawah ini!

Rumor Boneka Annabelle Hilang dari Museum

Pada awal Mei 2025, Annabelle boneka yang biasanya disimpan dalam kotak kaca di The Warrens Occult Museum ikut dalam tur keliling Amerika Serikat bertajuk "Devils on the Run Tour." Tur ini menampilkan berbagai artefak mistis milik Ed dan Lorraine Warren, termasuk boneka yang dipercaya kerasukan roh jahat. Namun, kehebohan muncul ketika beberapa pengunjung di New Orleans melaporkan tidak melihat Annabelle boneka selama tur tersebut. Rumor pun menyebar cepat di media sosial, bahkan dikaitkan dengan kebakaran misterius di Nottoway Resort, Louisiana.

Pihak Museum Buka Suara

Menanggapi kegaduhan tersebut, New England Society for Psychic Research (NESPR), organisasi yang didirikan oleh Ed dan Lorraine Warren, memberikan klarifikasi resmi. Melalui akun Facebook mereka pada 28 Mei 2025, NESPR menegaskan bahwa Annabelle boneka tidak hilang atau dicuri. "Itu hanya rumor. Boneka itu aman di The Warrens Occult Museum," tulis mereka. Dan Rivera, peneliti senior NESPR, juga mengunggah video di TikTok yang menunjukkan boneka tersebut masih berada di dalam kotak kaca di museum. "Annabelle tidak hilang, juga tidak ada di Chicago," tegas Rivera.

Sejarah Singkat Boneka Annabelle

Annabelle boneka adalah boneka Raggedy Ann yang pertama kali menjadi sorotan pada tahun 1970. Seorang mahasiswi melaporkan bahwa boneka ini menunjukkan perilaku aneh dan menyeramkan. Ed dan Lorraine Warren, pasangan penyelidik paranormal, menyimpulkan bahwa boneka ini dirasuki entitas jahat. Sejak saat itu, boneka disimpan dalam kotak kaca khusus yang diberi berkat oleh pendeta. Kisahnya menginspirasi film The Conjuring (2013) dan serial film Annabelle yang membuatnya semakin terkenal di seluruh dunia.

Rumor Bukan Kali Pertama

Ini bukan pertama kalinya Annabelle boneka dikabarkan hilang. Pada tahun 2020, rumor serupa menyebar bahwa boneka ini "kabur" dari kotak kacanya. Saat itu, Tony Spera, menantu keluarga Warren, juga membantah rumor tersebut melalui video di YouTube. "Annabelle tidak pergi ke mana-mana. Dia bukan mainan," ujar Spera. Klarifikasi ini menegaskan bahwa boneka tetap berada di museum dengan pengamanan ketat.

Mengapa Rumor Ini Mudah Viral?

Kepopuleran Annabelle boneka di kalangan penggemar horor membuat setiap kabar tentangnya cepat menyebar. Media sosial, terutama TikTok dan Twitter, mempercepat penyebaran rumor, terutama ketika dikaitkan dengan peristiwa misterius seperti kebakaran. Namun, NESPR menegaskan bahwa tur "Devils on the Run" dilakukan dengan pengawasan ketat, termasuk kehadiran pastor untuk mengantisipasi dampak buruk dari boneka ini.

Kesimpulan

Rumor hilangnya Annabelle boneka ternyata hanya hoaks yang disebarkan melalui media sosial. Pihak museum, melalui NESPR, telah memastikan bahwa boneka tersebut aman di The Warrens Occult Museum. Bagi penggemar horor, kisah Annabelle tetap menjadi daya tarik yang menyeramkan, tetapi juga pengingat untuk selalu memverifikasi informasi sebelum mempercayainya.