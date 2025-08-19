Statements Artinya: Pengertian, Jenis, dan Contoh dalam Bahasa Indonesia

Ilustrasi(freepik)

Pernah dengar kata "statements" tapi bingung apa artinya? Tenang, di artikel ini kita akan bahas secara lengkap apa itu statements artinya dalam bahasa Indonesia, jenis-jenisnya, dan contohnya yang mudah dipahami. Artikel ini cocok untuk pemula yang ingin belajar bahasa Inggris dengan santai!

Apa Itu Statements Artinya?

Secara sederhana, statements artinya adalah "pernyataan" dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, statement adalah kalimat yang menyampaikan informasi, fakta, atau pendapat. Kalimat ini biasanya bersifat jelas dan tidak meminta jawaban seperti pertanyaan. Misalnya, "Saya suka makan apel" adalah sebuah statement.

Jenis-Jenis Statements dalam Bahasa Inggris

Ada beberapa jenis statements yang sering digunakan dalam bahasa Inggris. Berikut penjelasannya:

Declarative Statement : Pernyataan yang menyampaikan fakta atau informasi. Contoh: "Matahari terbit di timur."

: Pernyataan yang menyampaikan fakta atau informasi. Contoh: "Matahari terbit di timur." Exclamatory Statement : Pernyataan yang menunjukkan emosi atau kejutan. Contoh: "Wow, pemandangan ini indah sekali!"

: Pernyataan yang menunjukkan emosi atau kejutan. Contoh: "Wow, pemandangan ini indah sekali!" Imperative Statement: Pernyataan yang berisi perintah atau permintaan. Contoh: "Tolong tutup pintunya."

Contoh Statements dalam Kehidupan Sehari-Hari

Untuk memahami lebih lanjut apa itu statements artinya, berikut beberapa contoh dalam bahasa Inggris dan terjemahannya:

Bahasa Inggris: The sky is blue.

Terjemahan: Langit itu biru. (Declarative) Bahasa Inggris: What a beautiful day!

Terjemahan: Hari yang indah! (Exclamatory) Bahasa Inggris: Please sit down.

Terjemahan: Tolong duduk. (Imperative)

Mengapa Memahami Statements Penting?

Memahami statements artinya membantu kamu berkomunikasi dengan lebih jelas, baik dalam bahasa Inggris maupun Indonesia. Dengan tahu jenis dan cara membuat statement, kamu bisa menyampaikan ide atau perasaan dengan tepat. Ini juga penting untuk belajar tata bahasa Inggris yang benar.

Tips Membuat Statements yang Baik

Berikut beberapa tips sederhana untuk membuat statements yang mudah dipahami:

Gunakan kalimat yang singkat dan jelas.

Pastikan informasi yang disampaikan benar.

Sesuaikan nada dengan situasi, misalnya formal atau santai.

Jadi, sekarang kamu sudah paham apa itu statements artinya, bukan? Dengan latihan, kamu bisa membuat pernyataan yang menarik dan mudah dimengerti. Yuk, mulai praktikkan dalam percakapan sehari-hari!