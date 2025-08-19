Satisfying Artinya: Pengertian, Contoh, dan Cara Merasakannya

Ilustrasi(freepik)

Apa sih satisfying artinya? Kata ini sering muncul di media sosial, terutama di video-video yang bikin orang merasa puas saat menontonnya. Dalam artikel ini, kita akan bahas pengertian satisfying, contoh-contohnya, dan bagaimana kamu bisa merasakan kepuasan ini dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, simak!

Apa Itu Satisfying? Pengertian dalam Bahasa Indonesia

Satisfying artinya memuaskan, menyenangkan, atau memberikan rasa lega ketika melihat atau melakukan sesuatu. Kata ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu "satisfy" yang berarti memenuhi harapan atau keinginan. Misalnya, saat kamu melihat video seseorang memotong sabun dengan rapi atau menyelesaikan puzzle, perasaan "puas" yang muncul itulah yang disebut satisfying.

Mengapa Orang Suka Hal yang Satisfying?

Manusia secara alami suka melihat sesuatu yang teratur, rapi, atau selesai dengan sempurna. Menurut psikologi, hal ini bisa memicu pelepasan dopamin di otak, yang membuat kita merasa bahagia. Itulah kenapa video-video satisfying di platform seperti YouTube atau TikTok begitu populer. Contohnya, video slime, ASMR, atau seni melipat kertas (origami) sering bikin orang betah menonton.

Contoh Hal yang Satisfying dalam Kehidupan Sehari-hari

Berikut adalah beberapa contoh hal yang sering dianggap satisfying:

Menyelesaikan tugas : Misalnya, mencoret daftar tugas di buku catatan setelah selesai.

: Misalnya, mencoret daftar tugas di buku catatan setelah selesai. Melihat sesuatu yang rapi : Seperti rak buku yang tersusun sempurna atau kue yang dipotong dengan simetris.

: Seperti rak buku yang tersusun sempurna atau kue yang dipotong dengan simetris. Video satisfying : Contohnya, melihat pasir kinetik dipotong atau cat yang dicampur dengan harmonis.

: Contohnya, melihat pasir kinetik dipotong atau cat yang dicampur dengan harmonis. Menyelesaikan puzzle: Merasa puas saat potongan terakhir puzzle terpasang.

Cara Merasakan Kepuasan (Satisfying) dalam Hidup

Ingin merasakan lebih banyak momen satisfying? Berikut tips sederhana:

Atur tujuan kecil: Menyelesaikan tugas kecil seperti membersihkan meja bisa terasa memuaskan. Tonton video relaxing: Cari video bertema satisfying di media sosial untuk relaksasi. Coba aktivitas kreatif: Seperti menggambar, merajut, atau membuat kerajinan tangan. Jaga kerapihan: Lingkungan yang rapi sering kali bikin pikiran lebih tenang dan puas.

Mengapa Satisfying Penting untuk Kesejahteraan Kita?

Rasa satisfying tidak hanya tentang kesenangan sesaat. Ketika kita merasa puas, stres bisa berkurang, dan kita jadi lebih termotivasi. Misalnya, menyelesaikan pekerjaan rumah atau melihat sesuatu yang estetik bisa meningkatkan mood. Jadi, mencari momen satisfying dalam keseharian bisa jadi cara mudah untuk hidup lebih bahagia.

Kesimpulan

Jadi, satisfying artinya adalah perasaan puas dan senang ketika melihat atau melakukan sesuatu yang rapi, teratur, atau selesai dengan baik. Dari menonton video ASMR sampai menyelesaikan tugas kecil, semua bisa memberikan rasa kepuasan. Cobalah tips di atas untuk membawa lebih banyak momen satisfying ke dalam hidupmu!