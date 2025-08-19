Statement Artinya Apa? Pengertian dan Contoh Mudah Dipahami

Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
Pernah dengar kata "statement" tapi bingung apa artinya? Tenang, di artikel ini kita akan bahas statement artinya apa, lengkap dengan penjelasan sederhana dan contoh yang mudah dipahami. Cocok untuk kamu yang ingin paham lebih dalam!
Secara sederhana, statement artinya pernyataan. Dalam bahasa Indonesia, statement adalah kalimat atau ungkapan yang menyampaikan informasi, fakta, pendapat, atau ide. Pernyataan ini bisa digunakan dalam berbagai situasi, seperti di sekolah, pekerjaan, atau bahkan percakapan sehari-hari.
Contohnya, kalau kamu bilang, "Hari ini cuacanya cerah," itu adalah sebuah statement karena kamu menyampaikan informasi.
Ada beberapa jenis statement yang sering digunakan. Berikut penjelasannya:
Untuk lebih memahami statement artinya, berikut beberapa contoh dalam situasi nyata:
Dari contoh di atas, kamu bisa lihat bahwa statement bisa berupa informasi, instruksi, atau bahkan rencana.
Statement membantu kita menyampaikan ide dengan jelas. Baik dalam menulis, berbicara, atau presentasi, statement artinya cara untuk membuat orang lain memahami apa yang kita maksud. Dengan statement yang tepat, komunikasi jadi lebih efektif!
Supaya statement kamu mudah dipahami, ikuti tips berikut:
Jadi, statement artinya pernyataan yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pendapat, atau instruksi. Dengan memahami jenis dan cara membuat statement, kamu bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Semoga artikel ini membantu kamu memahami apa itu statement secara mudah!
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved