Bahasa Inggris Kakak Perempuan dan Nama Anggota Keluarga Lain

ilustrasi(freepik)

PERNAHKAH kamu ingin tahu apa bahasa Inggris kakak perempuan? Atau mungkin kamu sedang belajar menyebut nama-nama anggota keluarga dalam bahasa Inggris? Artikel ini akan menjelaskan semuanya dengan cara yang mudah dipahami, cocok untuk pemula!

Apa Bahasa Inggris Kakak Perempuan?

Dalam bahasa Inggris, kakak perempuan disebut sister. Lebih spesifik lagi, jika kamu ingin menyebut kakak perempuan yang lebih tua, kamu bisa menggunakan istilah older sister atau elder sister. Misalnya:

My older sister is very kind. (Kakak perempuan saya sangat baik.)

She is my elder sister. (Dia adalah kakak perempuan saya.)

Jika kamu punya lebih dari satu kakak perempuan, kamu bisa bilang sisters.

Nama Anggota Keluarga Lain dalam Bahasa Inggris

Selain bahasa Inggris kakak perempuan, ada banyak istilah lain untuk anggota keluarga. Berikut daftarnya:

Father : Ayah

: Ayah Mother : Ibu

: Ibu Brother : Kakak laki-laki atau adik laki-laki

: Kakak laki-laki atau adik laki-laki Younger sister : Adik perempuan

: Adik perempuan Grandfather : Kakek

: Kakek Grandmother : Nenek

: Nenek Uncle : Paman

: Paman Aunt : Bibi

: Bibi Cousin: Sepupu

Istilah-istilah ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, jadi penting untuk menghafalnya!

Menggunakan Istilah Keluarga dalam Kalimat

Untuk membantu kamu memahami, berikut beberapa contoh kalimat menggunakan bahasa Inggris kakak perempuan dan anggota keluarga lain:

My sister and I go to school together. (Kakak perempuan saya dan saya pergi ke sekolah bersama.)

My father works as a teacher. (Ayah saya bekerja sebagai guru.)

My grandmother loves telling stories. (Nenek saya suka bercerita.)

Cobalah buat kalimatmu sendiri dengan kata-kata ini untuk berlatih!

Tips Belajar Bahasa Inggris Anggota Keluarga

Agar lebih mudah menghafal bahasa Inggris kakak perempuan dan istilah keluarga lainnya, ikuti tips ini:

Buat Kartu Hafalan: Tulis kata dalam bahasa Inggris di satu sisi dan artinya di sisi lain. Gambar Pohon Keluarga: Tulis nama anggota keluarga dalam bahasa Inggris di pohon keluarga. Berlatih Berbicara: Gunakan kata-kata ini dalam percakapan sederhana.

Kesimpulan

Menguasai bahasa Inggris kakak perempuan dan nama anggota keluarga lainnya adalah langkah awal yang bagus untuk belajar bahasa Inggris. Dengan memahami istilah seperti sister, father, dan mother, kamu bisa mulai membuat kalimat sederhana. Terus berlatih, dan kamu akan semakin lancar! (P-4)