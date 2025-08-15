Bahasa Inggris Kakak Perempuan dan Nama Anggota Keluarga Lain

Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PERNAHKAH kamu ingin tahu apa bahasa Inggris kakak perempuan? Atau mungkin kamu sedang belajar menyebut nama-nama anggota keluarga dalam bahasa Inggris? Artikel ini akan menjelaskan semuanya dengan cara yang mudah dipahami, cocok untuk pemula!
Dalam bahasa Inggris, kakak perempuan disebut sister. Lebih spesifik lagi, jika kamu ingin menyebut kakak perempuan yang lebih tua, kamu bisa menggunakan istilah older sister atau elder sister. Misalnya:
Jika kamu punya lebih dari satu kakak perempuan, kamu bisa bilang sisters.
Selain bahasa Inggris kakak perempuan, ada banyak istilah lain untuk anggota keluarga. Berikut daftarnya:
Istilah-istilah ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, jadi penting untuk menghafalnya!
Untuk membantu kamu memahami, berikut beberapa contoh kalimat menggunakan bahasa Inggris kakak perempuan dan anggota keluarga lain:
Cobalah buat kalimatmu sendiri dengan kata-kata ini untuk berlatih!
Agar lebih mudah menghafal bahasa Inggris kakak perempuan dan istilah keluarga lainnya, ikuti tips ini:
Menguasai bahasa Inggris kakak perempuan dan nama anggota keluarga lainnya adalah langkah awal yang bagus untuk belajar bahasa Inggris. Dengan memahami istilah seperti sister, father, dan mother, kamu bisa mulai membuat kalimat sederhana. Terus berlatih, dan kamu akan semakin lancar! (P-4)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved