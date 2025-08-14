Dukung Pendidikan Merata, Benihbaik Ikut Renovasi SD Negeri 1 Pagerwangi

Perusahaan departemen store Sogo Indonesia bekerja sama dengan Benihbaik.com lewat program sosial bertajuk School of Happiness melakukan renovasi menyeluruh di SD Negeri 1 Pagerwangi(Dok: Benihbaik.com)

PENDIDIKAN dasar menjadi fase penting dalam program pembelajaran. Namun, infrastruktur pendidikan seperti sekolah di berbagai daerah masih belum memadai. Merespons hal tersebut, perusahaan departemen store Sogo Indonesia bekerja sama dengan Benihbaik.com lewat program sosial bertajuk School of Happiness melakukan renovasi menyeluruh di SD Negeri 1 Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Program ini mencakup perbaikan dan pengecatan ruang kelas, perbaikan sanitasi, serta penyediaan perlengkapan belajar untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih nyaman, bersih, dan layak bagi para siswa.

Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dasar. Dengan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, diharapkan dapat menumbuhkan semangat belajar siswa dan menciptakan ruang belajar yang inspiratif.

“BenihBaik.com bangga menjadi bagian dari inisiatif mulia ini. Kolaborasi bersama seperti ini menunjukkan kepedulian perusahaan bisa nyata dirasakan oleh masyarakat. Kami berharap program ini menjadi inspirasi bagi lebih banyak pihak untuk turut serta mendukung pendidikan anak-anak di berbagai pelosok negeri,” ujar founder BenihBaik.com Andy F. Noya, dalam keterangan yang diterima Media Indonesia, Kamis (14/8).

“Kami percaya pendidikan yang berkualitas harus dimulai dari lingkungan belajar yang layak dan mendukung. Melalui program yang kami gagas bersama Benihbaik.com, kami ingin berbagi kebahagiaan dan harapan kepada generasi penerus bangsa. Ini bukan hanya tentang renovasi fisik, tetapi juga tentang membangun semangat dan mimpi anak-anak Indonesia,” ungkap Managing Director Sogo Indonesia Handaka Santosa.(M-2)