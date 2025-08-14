Cara Main Uno: Panduan Lengkap dan Aturan Resmi untuk Pemula

Cara bermain Uno.(Dok. Freepik)

PERMAINAN kartu Uno adalah salah satu permainan yang seru dan mudah dimainkan bersama keluarga atau teman. Dengan aturan yang sederhana, siapa saja bisa belajar cara main Uno dalam waktu singkat.

Artikel ini akan menjelaskan langkah-langkah bermain Uno, aturan resmi, serta beberapa tips agar kamu bisa menang. Yuk, simak panduan lengkapnya!

Apa Itu Permainan Uno?

Uno adalah permainan kartu yang dikembangkan pada tahun 1971 oleh Merle Robbins. Tujuannya adalah menjadi pemain pertama yang menghabiskan semua kartu di tangan.

Dengan kartu berwarna dan kartu spesial, permainan ini penuh dengan kejutan dan strategi. Berikut adalah panduan tentang cara main Uno yang benar.

Komponen Permainan Uno

Sebelum memulai, pastikan kamu tahu apa saja yang ada dalam set kartu Uno:

Kartu Angka (0-9): Terdiri dari empat warna (merah, kuning, hijau, biru).

Kartu Aksi: Skip, Reverse, Draw Two.

Kartu Wild: Wild Card dan Wild Draw Four.

Jumlah kartu: 108 kartu (versi standar).

Aturan Dasar Cara Main Uno

Berikut adalah langkah-langkah untuk memulai permainan Uno:

Persiapan: Kocok kartu dan bagikan 7 kartu untuk setiap pemain. Sisanya jadi tumpukan kartu ambil. Balik satu kartu dari tumpukan sebagai kartu awal. Giliran Pemain: Pemain harus mencocokkan kartu di tangan dengan kartu di atas tumpukan berdasarkan warna, angka, atau simbol. Kartu Aksi: Skip: Pemain berikutnya kehilangan giliran.

Reverse: Arah permainan berbalik (misalnya dari searah jarum jam jadi berlawanan).

Draw Two: Pemain berikutnya ambil 2 kartu dan kehilangan giliran. Kartu Wild: Wild Card: Pilih warna apa saja untuk dilanjutkan.

Wild Draw Four: Pilih warna dan pemain berikutnya ambil 4 kartu serta kehilangan giliran. Hanya boleh dimainkan jika tidak punya kartu lain yang cocok. Menang: Pemain yang menghabiskan kartu pertama kali berteriak “Uno!” saat menyisakan satu kartu. Jika lupa, harus ambil 2 kartu tambahan.

Tips dan Strategi Menang Main Uno

Agar lebih jago dalam cara main Uno, coba tips berikut:

Simpan Kartu Wild: Gunakan kartu Wild atau Wild Draw Four di saat kritis, seperti saat kamu hampir kalah.

Gunakan kartu Wild atau Wild Draw Four di saat kritis, seperti saat kamu hampir kalah. Perhatikan Kartu Lawan: Amati kartu yang dimainkan lawan untuk menebak strategi mereka.

Amati kartu yang dimainkan lawan untuk menebak strategi mereka. Bluffing: Terkadang, mainkan kartu aksi untuk menggertak lawan, meski kamu punya kartu lain.

Terkadang, mainkan kartu aksi untuk menggertak lawan, meski kamu punya kartu lain. Kelola Kartu Angka: Mainkan kartu angka besar lebih dulu agar lebih mudah menghabiskan kartu.

Aturan Tambahan yang Sering Dilupakan

Beberapa aturan resmi sering bikin bingung, jadi perhatikan ini:

Wild Draw Four: Jika pemain yang terkena kartu ini curiga kamu punya kartu lain yang cocok, mereka bisa menantang. Jika terbukti curang, kamu yang ambil 4 kartu!

Jika pemain yang terkena kartu ini curiga kamu punya kartu lain yang cocok, mereka bisa menantang. Jika terbukti curang, kamu yang ambil 4 kartu! Stacking: Dalam aturan resmi, kamu tidak bisa menumpuk kartu Draw Two atau Wild Draw Four. Tapi, banyak yang memakai aturan rumah untuk ini.

Dalam aturan resmi, kamu tidak bisa menumpuk kartu Draw Two atau Wild Draw Four. Tapi, banyak yang memakai aturan rumah untuk ini. Skor: Jika main beberapa ronde, hitung skor berdasarkan kartu yang tersisa di tangan lawan (kartu angka = nilai nominal, kartu aksi = 20 poin, kartu Wild = 50 poin).

Kesalahan Umum Saat Main Uno

Pemula sering melakukan kesalahan ini saat belajar cara main Uno:

Lupa berteriak “Uno!” saat menyisakan satu kartu.

Salah memainkan Wild Draw Four padahal punya kartu yang cocok.

Tidak memperhatikan arah permainan setelah kartu Reverse.

Kesimpulan

Belajar cara main Uno itu mudah dan menyenangkan! Dengan memahami aturan dasar, kartu aksi, dan strategi, kamu bisa jadi pemain yang tangguh. Ajak teman atau keluarga untuk main bareng, dan jangan lupa bawa semangat kompetitif. Jika ada aturan rumah yang berbeda, pastikan semua pemain setuju sebelum mulai. Selamat bermain Uno! (Z-10)