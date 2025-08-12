11 Manfaat Kopi Pahit untuk Kesehatan, Bisa Membantu Membakar Lemak

A- A+

Berikut Manfaat Kopi Pahit(freepik)

KOPI pahit adalah minuman yang dibuat dari bubuk kopi murni yang diseduh dengan air panas tanpa tambahan pemanis, susu, atau krimer.

Rasanya cenderung kuat, pekat, dan memiliki cita rasa asli biji kopi, mulai dari pahit, asam, hingga sedikit manis alami tergantung jenis dan proses roasting.

Berikut 11 Manfaat Kopi Pahit

1. Meningkatkan energi dan fokus

Kandungan kafein membantu merangsang sistem saraf pusat sehingga membuat tubuh lebih segar, meningkatkan konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk.

2. Membantu membakar lemak

Kafein dapat meningkatkan laju metabolisme tubuh dan merangsang pelepasan asam lemak dari jaringan lemak, sehingga mendukung pembakaran kalori.

3. Mengandung antioksidan tinggi

Kopi pahit kaya polifenol dan asam klorogenat yang membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel.

4. Menjaga kesehatan jantung

Konsumsi kopi pahit dalam jumlah moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit kardiovaskular karena efek antioksidannya.

5. Mengurangi risiko diabetes tipe 2

Penelitian menunjukkan kopi pahit dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan mengatur kadar gula darah.

6. Meningkatkan fungsi otak

Kafein membantu meningkatkan kewaspadaan, memori jangka pendek, dan kecepatan reaksi.

7. Menurunkan risiko penyakit neurodegeneratif

Konsumsi kopi hitam dikaitkan dengan penurunan risiko Alzheimer dan Parkinson.

8. Mendukung kesehatan hati

Kopi pahit dapat membantu menurunkan risiko penyakit hati seperti sirosis dan perlemakan hati non-alkoholik.

9. Meningkatkan performa olahraga

Kafein dapat meningkatkan stamina dan mengurangi rasa lelah saat berolahraga.

10. Meningkatkan mood

Kopi merangsang pelepasan hormon dopamin dan serotonin yang berperan dalam memperbaiki suasana hati.

11. Membantu detoksifikasi tubuh

Kopi pahit memiliki sifat diuretik ringan yang membantu pembuangan racun melalui urin.

Konsumsi kopi pahit berlebihan lebih dari 4 cangkir per hari dapat memicu jantung berdebar, gangguan tidur, dan masalah pencernaan. (Z-4)