Studio Sensori untuk Layanan Terapi Anak Berkebutuhan Khusus Resmi Dibuka di Tangerang(DOK. STUDIO SENSORI )

STUDIO Sensori yang akan memberikan layanan terapi kepada anak berkebutuhan khusus resmi di buka, di

Delrey Biztown, jalan Lingkar Botanika Utara No.A1 No.5, Lengkong Kulon, Pagedangan, Tangerang Regency, Banten, pada Selasa (12/8)

Menurut Founder/ CEO Studio Sensori, Steven Lim, terapi pada anak berkebutuhan khusus itu melibatkan tenaga terlatih. Mereka akan melakukan pendekatan pada anak untuk memberikan terapi yang sesuai.

Selain itu juga akan membantu anak tersebut untuk berinteraksi dengan lingkungan secara aman dan efektif.

Gagasan pendirian Studio Sensori berawal dari pengalaman Steven selama 10 tahun terakhir ini di Studio Renang yang berpusat di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang.

Dalam kegiatan yang diikuti oleh anak reguler atau normal itu, kata Steven,hasil diagnosanya ternyata berbeda-beda, sehingga perlu pengarahan yang sesuai dengan karakter mereka masing-masing.

Pengarahan tersebut, sambungnya, melibatkan Psikolog dan terapis yang handal. "Dari pengalaman inilah akhirnya istri saya berinisiatif untuk membuka klinik Studio Sensori untuk melayani anak berkebutuhan khusus," Kata Steven yang didampingi istrinya Sefi Ramadhani.



Keinginan tersebut semakin besar, imbuhnya, karena melihat perkembangan saat ini. Di mana jumlah anak berkebutuhan khusus semakin bertambah, sehingga mereka memerlukan penanganan yang tepat dan baik. (SM/P-4)