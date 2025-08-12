150 Nama Grup Kocak, Lucu & Unik untuk WhatsApp & Telegram 2025

Nama grup Telegram.(Freepik)

BUTUH inspirasi nama grup kocak untuk WhatsApp, Telegram, atau grup lainnya? Kami punya 150 ide nama grup lucu, unik, dan kreatif yang bikin grupmu jadi pusat perhatian! Dari nama yang absurd sampai yang bikin ngakak, semua ada di sini. Cocok untuk grup temen, keluarga, atau komunitas. Yuk, pilih nama yang paling nge-hits!

Mengapa Memilih Nama Grup Kocak?

Nama grup yang lucu bisa bikin suasana lebih hidup. Nama grup kocak bukan cuma buat ketawa, tapi juga bikin anggota grup merasa lebih akrab. Apalagi kalau grupmu aktif ngobrol setiap hari, nama yang unik bakal jadi ciri khas. Berikut beberapa alasan kenapa kamu harus pilih nama grup yang lucu:

Bikin obrolan lebih seru dan santai.

Memudahkan grup dikenali di antara banyak grup lain.

Mencerminkan kepribadian anggota grup.

Bikin orang pengen gabung karena kedengeran asyik!

150 Daftar Nama Grup Kocak untuk Semua Tipe Grup

Berikut daftar nama grup kocak yang bisa kamu pakai. Dibagi berdasarkan tema biar gampang milih!

1. Nama Grup Kocak untuk Teman Sekolah/Kuliah

Kelas Gagal Move On Tugas Besok, Males Sekarang Absen Pagi, Ngantuk Sore Grup Anti Skripsi WiFi Gratisan Hunters Bocah Deadline Catetan Pinjem Dulu Geng Copas Tugas Semangat Pagi, Mati Sore Anak STM (Santai Tapi Mepet)

2. Nama Grup Kocak untuk Teman Ghibah

Ghibah Level Dewa Radar Drama Indonesia Update Gosip 24 Jam Teh Tumpah Community Spill The Tea Grup Anti Baper Ngomongin Tetangga Detektif Sosmed Gosip Tanpa Batas Breaking News RT

3. Nama Grup Kocak untuk Keluarga

Keluarga Cemilan Warisan Bapak Grup Arisan Online Mama Minta Pulsa Anak Sultan Miskin Reuni Lebaran Only Grup Anti Galau Penggemar Makan Gratis Keluarga Anti Silent Mode Dompetku Bapakku

4. Nama Grup Kocak untuk Komunitas Hobi

Geng Rebahan Pro Tim Scroll Sosmed Pecinta Diskon 90% Klub Anti Olahraga Gamers Tapi Kentang Netflix & Njem duit Foodie Tanpa Dompet Vocab Inggris Tapi Indo Editor Video Amatiran Fotografer HP Kentang

5. Nama Grup Kocak untuk Grup Kantor

Tim Lembur Tanpa Cinta Gaji Naik, Mimpi Turun Deadline Bikin Nangis Kopi Pahit Squad Absen Pagi, Pulang Malam Grup Anti Meeting Dadakan Boss Lagi Mood Tim Bolos Senyap Penggemar THR Excel Error Club

6. Nama Grup Kocak Bertema Makanan

Bakso Lovers Seblak Bikin Melek Tim Nasi Padang Pecinta Gorengan Mie Apa Ya? Es Teh Addicted Jajan Tapi Diet Tim Tahu Bulat Pizza 1 Bagi 8 Sate Taichan Mania

7. Nama Grup Kocak Bertema Hewan

Semute Baper Kucing Garong Squad Tim Semute Baper Anjing Galak Club Burung Hantu FC Kamera Semute Kelinci Lompat Sapi Perah United Lelet Jalannya Siput Gajah Mungil Gang

8. Nama Grup Kocak Bertema Film/Series

Avengers Endgame Jomblo Game of Phones Stranger Chats Money Heist Plan B Friends Tapi Toxic Harry Potter & Tongkat WiFi Star Wars: The Chat Awakens Breaking Bed The Walking Dead Chat Lord of The Pings

9. Nama Grup Kocak Bertema Musik

Galauers Band Koplo Dangdut Mania Tim Karaoke Abal Headset Rusak Club Spotify Gratisan K-Popers Miskin Lagu Lawas Addict Tim Playback Lipsync Gitar Patah Community Drummer Tapi Meja

10. Nama Grup Kocak Bertema Random

Grup Anti Mainstream Chat Tapi Males Tim Baca Doang Penggemar Stiker Typo Setiap Hari WiFi Lemot Squad Baterai 1% Club Tim Salah Kirim Penggemar VN Grup Silent Reader

11. Nama Grup Kocak Bertema Cinta

Jomblo Bahagia Galauers Anonymous Tim Move On Gagal Crush Cuma Lewat Cinta Ditolak United Patah Hati FC Gebetan Ga Respon Single Tapi Siap Mingle Tim Naksir Diam Bucin Tapi Sad

12. Nama Grup Kocak Bertema Teknologi

Tim HP Lowbat Signal Hilang Club Penggemar Dark Mode Update Status 24/7 Grup Anti Bug Tim Kuota Habis Charger Pinjem Dulu Tim Auto Disconnect Penggemar Emoji WiFi Tapi Lemot

13. Nama Grup Kocak Bertema Olahraga

Lari Dari Kenyataan Tim Push Up Meja Gym Tapi Males Bola Guling Squad Suporter Rebahan Tim Lari Pagi Besok Olahraga Jari Penggemar Badminton Tim Voli Pantai Fitness Tapi Donat

14. Nama Grup Kocak Bertema Pendidikan

Belajar Tapi Nyanyi Tim Ujian Besok Catetan Ilang Club Penggemar Kalkulator Tim Bolpoin Pinjem Guru Galak Survivors Tim Copas Wikipedia Belajar 5 Menit Tim Nilai Pas-pasan Penggemar PR

15. Nama Grup Kocak Bertema Traveling

Travel Tapi Dompet Penggemar Google Maps Tim Salah Jalan Pecinta Pantai Backpacker Miskin Tim Foto Buram Penggemar Ojol Tim Numpang WiFi Pecinta Sunset Traveler Tapi Lost

Tips Membuat Nama Grup Kocak Sendiri

Kalau daftar di atas belum cukup, kamu bisa bikin nama grup kocak sendiri! Berikut beberapa tips:

Gunain humor yang relate sama anggota grup.

Pake istilah kekinian atau bahasa gaul.

Singkat tapi ngena, biar gampang diinget.

Tambahi unsur lokal, kayak nama makanan atau budaya setempat.

Jangan takut absurd, yang penting bikin ketawa!

Kesimpulan

Dengan 150 nama grup kocak di atas, kamu pasti bisa menemukan yang cocok buat grup WhatsApp, Telegram, atau platform lain. Pilih nama yang sesuai sama vibe grupmu, atau gunain daftar ini sebagai inspirasi buat bikin nama sendiri.