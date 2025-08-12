150 Nama Grup Kocak, Lucu & Unik untuk WhatsApp & Telegram 2025
Gana Buana
12/8/2025 15:45
BUTUH inspirasi nama grup kocak untuk WhatsApp, Telegram, atau grup lainnya? Kami punya 150 ide nama grup lucu, unik, dan kreatif yang bikin grupmu jadi pusat perhatian! Dari nama yang absurd sampai yang bikin ngakak, semua ada di sini. Cocok untuk grup temen, keluarga, atau komunitas. Yuk, pilih nama yang paling nge-hits!
Mengapa Memilih Nama Grup Kocak?
Nama grup yang lucu bisa bikin suasana lebih hidup. Nama grup kocak bukan cuma buat ketawa, tapi juga bikin anggota grup merasa lebih akrab. Apalagi kalau grupmu aktif ngobrol setiap hari, nama yang unik bakal jadi ciri khas. Berikut beberapa alasan kenapa kamu harus pilih nama grup yang lucu:
Bikin obrolan lebih seru dan santai.
Memudahkan grup dikenali di antara banyak grup lain.
Mencerminkan kepribadian anggota grup.
Bikin orang pengen gabung karena kedengeran asyik!
150 Daftar Nama Grup Kocak untuk Semua Tipe Grup
Berikut daftar nama grup kocak yang bisa kamu pakai. Dibagi berdasarkan tema biar gampang milih!
1. Nama Grup Kocak untuk Teman Sekolah/Kuliah
Kelas Gagal Move On
Tugas Besok, Males Sekarang
Absen Pagi, Ngantuk Sore
Grup Anti Skripsi
WiFi Gratisan Hunters
Bocah Deadline
Catetan Pinjem Dulu
Geng Copas Tugas
Semangat Pagi, Mati Sore
Anak STM (Santai Tapi Mepet)
2. Nama Grup Kocak untuk Teman Ghibah
Ghibah Level Dewa
Radar Drama Indonesia
Update Gosip 24 Jam
Teh Tumpah Community
Spill The Tea
Grup Anti Baper
Ngomongin Tetangga
Detektif Sosmed
Gosip Tanpa Batas
Breaking News RT
3. Nama Grup Kocak untuk Keluarga
Keluarga Cemilan
Warisan Bapak
Grup Arisan Online
Mama Minta Pulsa
Anak Sultan Miskin
Reuni Lebaran Only
Grup Anti Galau
Penggemar Makan Gratis
Keluarga Anti Silent Mode
Dompetku Bapakku
4. Nama Grup Kocak untuk Komunitas Hobi
Geng Rebahan Pro
Tim Scroll Sosmed
Pecinta Diskon 90%
Klub Anti Olahraga
Gamers Tapi Kentang
Netflix & Njem duit
Foodie Tanpa Dompet
Vocab Inggris Tapi Indo
Editor Video Amatiran
Fotografer HP Kentang
5. Nama Grup Kocak untuk Grup Kantor
Tim Lembur Tanpa Cinta
Gaji Naik, Mimpi Turun
Deadline Bikin Nangis
Kopi Pahit Squad
Absen Pagi, Pulang Malam
Grup Anti Meeting Dadakan
Boss Lagi Mood
Tim Bolos Senyap
Penggemar THR
Excel Error Club
6. Nama Grup Kocak Bertema Makanan
Bakso Lovers
Seblak Bikin Melek
Tim Nasi Padang
Pecinta Gorengan
Mie Apa Ya?
Es Teh Addicted
Jajan Tapi Diet
Tim Tahu Bulat
Pizza 1 Bagi 8
Sate Taichan Mania
7. Nama Grup Kocak Bertema Hewan
Semute Baper
Kucing Garong Squad
Tim Semute Baper
Anjing Galak Club
Burung Hantu FC
Kamera Semute
Kelinci Lompat
Sapi Perah United
Lelet Jalannya Siput
Gajah Mungil Gang
8. Nama Grup Kocak Bertema Film/Series
Avengers Endgame Jomblo
Game of Phones
Stranger Chats
Money Heist Plan B
Friends Tapi Toxic
Harry Potter & Tongkat WiFi
Star Wars: The Chat Awakens
Breaking Bed
The Walking Dead Chat
Lord of The Pings
9. Nama Grup Kocak Bertema Musik
Galauers Band
Koplo Dangdut Mania
Tim Karaoke Abal
Headset Rusak Club
Spotify Gratisan
K-Popers Miskin
Lagu Lawas Addict
Tim Playback Lipsync
Gitar Patah Community
Drummer Tapi Meja
10. Nama Grup Kocak Bertema Random
Grup Anti Mainstream
Chat Tapi Males
Tim Baca Doang
Penggemar Stiker
Typo Setiap Hari
WiFi Lemot Squad
Baterai 1% Club
Tim Salah Kirim
Penggemar VN
Grup Silent Reader
11. Nama Grup Kocak Bertema Cinta
Jomblo Bahagia
Galauers Anonymous
Tim Move On Gagal
Crush Cuma Lewat
Cinta Ditolak United
Patah Hati FC
Gebetan Ga Respon
Single Tapi Siap Mingle
Tim Naksir Diam
Bucin Tapi Sad
12. Nama Grup Kocak Bertema Teknologi
Tim HP Lowbat
Signal Hilang Club
Penggemar Dark Mode
Update Status 24/7
Grup Anti Bug
Tim Kuota Habis
Charger Pinjem Dulu
Tim Auto Disconnect
Penggemar Emoji
WiFi Tapi Lemot
13. Nama Grup Kocak Bertema Olahraga
Lari Dari Kenyataan
Tim Push Up Meja
Gym Tapi Males
Bola Guling Squad
Suporter Rebahan
Tim Lari Pagi Besok
Olahraga Jari
Penggemar Badminton
Tim Voli Pantai
Fitness Tapi Donat
14. Nama Grup Kocak Bertema Pendidikan
Belajar Tapi Nyanyi
Tim Ujian Besok
Catetan Ilang Club
Penggemar Kalkulator
Tim Bolpoin Pinjem
Guru Galak Survivors
Tim Copas Wikipedia
Belajar 5 Menit
Tim Nilai Pas-pasan
Penggemar PR
15. Nama Grup Kocak Bertema Traveling
Travel Tapi Dompet
Penggemar Google Maps
Tim Salah Jalan
Pecinta Pantai
Backpacker Miskin
Tim Foto Buram
Penggemar Ojol
Tim Numpang WiFi
Pecinta Sunset
Traveler Tapi Lost
Tips Membuat Nama Grup Kocak Sendiri
Kalau daftar di atas belum cukup, kamu bisa bikin nama grup kocak sendiri! Berikut beberapa tips:
Gunain humor yang relate sama anggota grup.
Pake istilah kekinian atau bahasa gaul.
Singkat tapi ngena, biar gampang diinget.
Tambahi unsur lokal, kayak nama makanan atau budaya setempat.
Jangan takut absurd, yang penting bikin ketawa!
Kesimpulan
Dengan 150 nama grup kocak di atas, kamu pasti bisa menemukan yang cocok buat grup WhatsApp, Telegram, atau platform lain. Pilih nama yang sesuai sama vibe grupmu, atau gunain daftar ini sebagai inspirasi buat bikin nama sendiri.