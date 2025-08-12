Present: Arti, Penggunaan, dan Contoh Kalimat yang Mudah Dipahami

Headline
KATA present sering kita dengar dalam bahasa Inggris, tapi tahukah kamu bahwa kata ini punya banyak makna tergantung konteksnya? Artikel ini akan menjelaskan arti kata present, cara penggunaannya, dan contoh kalimat yang mudah dipahami. Yuk, simak penjelasan lengkapnya!
Kata present dalam bahasa Inggris bisa memiliki beberapa makna, tergantung bagaimana kata ini digunakan. Berikut adalah tiga arti utama dari kata present:
Kata present bisa berfungsi sebagai kata benda (noun), kata sifat (adjective), atau kata kerja (verb). Berikut penjelasannya:
Ketika digunakan sebagai kata benda, present biasanya berarti hadiah atau waktu sekarang. Contoh:
Sebagai kata sifat, present berarti hadir atau ada di suatu tempat. Contoh:
Sebagai kata kerja, present berarti menyajikan atau memberikan sesuatu. Contoh:
Untuk membantu kamu memahami, berikut beberapa contoh kalimat dengan kata present dalam berbagai konteks:
Agar tidak salah menggunakan kata present, perhatikan konteks kalimatnya. Berikut beberapa tips:
Memahami arti dan penggunaan kata present sangat penting, terutama jika kamu sedang belajar bahasa Inggris. Kata ini sering muncul dalam percakapan sehari-hari, tulisan, atau presentasi. Dengan memahami berbagai maknanya, kamu bisa berkomunikasi dengan lebih percaya diri dan tepat.
Kata present memiliki makna yang beragam, mulai dari hadiah, waktu sekarang, hingga kehadiran atau penyajian. Dengan memahami konteks dan fungsinya sebagai kata benda, sifat, atau kerja, kamu bisa menggunakan kata ini dengan benar. Semoga artikel ini membantu kamu memahami kata present dengan lebih baik! (Z-10)
