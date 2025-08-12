Present: Arti, Penggunaan, dan Contoh Kalimat yang Mudah Dipahami

Arti kata Present.(Freepik)

KATA present sering kita dengar dalam bahasa Inggris, tapi tahukah kamu bahwa kata ini punya banyak makna tergantung konteksnya? Artikel ini akan menjelaskan arti kata present, cara penggunaannya, dan contoh kalimat yang mudah dipahami. Yuk, simak penjelasan lengkapnya!

Apa Arti Kata Present?

Kata present dalam bahasa Inggris bisa memiliki beberapa makna, tergantung bagaimana kata ini digunakan. Berikut adalah tiga arti utama dari kata present:

Hadir atau ada : Menunjukkan keberadaan seseorang atau sesuatu di suatu tempat.

: Menunjukkan keberadaan seseorang atau sesuatu di suatu tempat. Sekarang : Mengacu pada waktu saat ini.

: Mengacu pada waktu saat ini. Hadiah: Merujuk pada sesuatu yang diberikan kepada orang lain sebagai tanda kasih sayang atau perhatian.

Kata present bisa berfungsi sebagai kata benda (noun), kata sifat (adjective), atau kata kerja (verb). Berikut penjelasannya:

1. Present sebagai Kata Benda (Noun)

Ketika digunakan sebagai kata benda, present biasanya berarti hadiah atau waktu sekarang. Contoh:

I got a beautiful present for my birthday. (Saya mendapat hadiah yang indah untuk ulang tahun saya.)

for my birthday. (Saya mendapat hadiah yang indah untuk ulang tahun saya.) Let’s focus on the present, not the past. (Mari fokus pada waktu sekarang, bukan masa lalu.)

2. Present sebagai Kata Sifat (Adjective)

Sebagai kata sifat, present berarti hadir atau ada di suatu tempat. Contoh:

All students are present in the class today. (Semua siswa hadir di kelas hari ini.)

3. Present sebagai Kata Kerja (Verb)

Sebagai kata kerja, present berarti menyajikan atau memberikan sesuatu. Contoh:

She will present her project tomorrow. (Dia akan menyajikan proyeknya besok.)

Contoh Kalimat Menggunakan Kata Present

Untuk membantu kamu memahami, berikut beberapa contoh kalimat dengan kata present dalam berbagai konteks:

Hadiah: My mom gave me a new phone as a Christmas present. (Ibuku memberiku ponsel baru sebagai hadiah Natal.) Waktu sekarang: I’m happy with my life at the present moment. (Saya bahagia dengan hidup saya saat ini.) Hadir: The manager was not present at the meeting. (Manajer tidak hadir di rapat.) Menyajikan: They present the award to the winner every year. (Mereka memberikan penghargaan kepada pemenang setiap tahun.)

Tips Menggunakan Kata Present dengan Benar

Agar tidak salah menggunakan kata present, perhatikan konteks kalimatnya. Berikut beberapa tips:

Pastikan kamu tahu apakah present digunakan sebagai kata benda, sifat, atau kerja.

digunakan sebagai kata benda, sifat, atau kerja. Perhatikan pengucapan: present sebagai hadiah diucapkan /ˈpreznt/, sedangkan sebagai kata kerja diucapkan /prɪˈzent/.

sebagai hadiah diucapkan /ˈpreznt/, sedangkan sebagai kata kerja diucapkan /prɪˈzent/. Gunakan kata present secara alami dalam kalimat agar mudah dipahami.

Mengapa Memahami Kata Present Penting?

Memahami arti dan penggunaan kata present sangat penting, terutama jika kamu sedang belajar bahasa Inggris. Kata ini sering muncul dalam percakapan sehari-hari, tulisan, atau presentasi. Dengan memahami berbagai maknanya, kamu bisa berkomunikasi dengan lebih percaya diri dan tepat.

Kesimpulan

Kata present memiliki makna yang beragam, mulai dari hadiah, waktu sekarang, hingga kehadiran atau penyajian. Dengan memahami konteks dan fungsinya sebagai kata benda, sifat, atau kerja, kamu bisa menggunakan kata ini dengan benar. Semoga artikel ini membantu kamu memahami kata present dengan lebih baik! (Z-10)