Apa Arti BM dalam Bahasa Gaul? 3 Makna dan Contohnya!

PERNAH dengar kata BM di obrolan temen atau di media sosial? BM adalah istilah gaul yang sering dipakai anak muda, tapi tahukah kamu bahwa BM punya lebih dari satu makna? Dalam artikel ini, kita akan bahas tiga arti BM yang populer, yaitu bad mood, banyak mau, dan black market. Plus, ada contoh percakapan biar kamu makin paham! Yuk, simak penjelasannya!

1. BM Artinya Bad Mood

Arti BM yang pertama adalah bad mood, alias suasana hati yang lagi jelek atau nggak enak. Kalau seseorang bilang lagi BM, berarti dia sedang nggak mood buat ngobrol, main, atau melakukan apa pun. Biasanya, ini terjadi karena ada masalah, capek, atau lagi kesal.

Contoh Percakapan BM (Bad Mood):

Ani: Eh, mau ikut ke kafe nggak sore ini?

Budi: Nggak dulu deh, aku lagi BM nih. Besok aja ya.

Ani: Loh, kenapa? Ceritain dong!

Budi: Cuma capek aja, kerjaan numpuk banget.

Dalam contoh ini, Budi pakai istilah BM untuk bilang kalau dia sedang nggak mood karena kelelahan.

2. BM Artinya Banyak Mau

Makna kedua dari BM adalah banyak mau. Istilah ini dipakai buat orang yang punya banyak keinginan, sering minta ini-itu, atau susah puas. Biasanya, BM dalam konteks ini agak negatif karena terkesan demanding atau rewel.

Contoh Percakapan BM (Banyak Mau):

Rina: Kamu pesen apa di resto tadi?

Dina: Aku sih pesen burger, tapi temenku BM banget, minta tambah ini-itu, sausnya harus dikit, rotinya harus ganti.

Rina: Haha, capek ya pelayanannya!

Di sini, Dina menyebut temennya BM karena keinginannya banyak dan spesifik banget saat pesen makanan.

3. BM Artinya Black Market

Terakhir, BM bisa berarti black market atau pasar gelap. Ini biasanya merujuk ke jual-beli barang yang nggak resmi, seperti tiket konser, gadget, atau barang langka lainnya. Istilah ini sering muncul di kalangan anak muda yang suka cari barang-barang eksklusif.

Contoh Percakapan BM (Black Market):

Tono: Eh, kamu dapet tiket konser itu dari mana?

Rudi: Dari BM, bro. Harganya sih agak mahal, tapi worth it lah!

Tono: Keren! Tapi hati-hati, jangan sampe ketipu ya.

Rudi pake istilah BM untuk nunjukin bahwa dia beli tiket dari pasar gelap, bukan dari penjual resmi.

Kesimpulan

Jadi, BM dalam bahasa gaul bisa berarti bad mood, banyak mau, atau black market, tergantung konteksnya. Biar nggak salah paham, perhatikan situasi dan topik obrolannya. Kalau kamu lagi BM (bad mood), mungkin bisa coba ngobrol sama temen biar suasana hatinya balik oke. Atau, kalau lagi BM (banyak mau), jangan lupa tetap realistis, ya! Dan untuk BM (black market), pastikan transaksi aman biar nggak rugi.