Primaya Hospital Bekasi Barat Rayakan Ulang Tahun ke-17.(Dok. Istimewa)

DALAM semangat kebersamaan dan inovasi, Primaya Hospital Bekasi Barat merayakan ulang tahun ke-17 melalui acara bertajuk "Sweet Seventeen" yang diselenggarakan pada Jumat, 8 Agustus 2025 di Lobby rumah sakit. Mengangkat tema "Moving Forward in Collaboration, Success in Innovation", acara ini menjadi momentum istimewa bagi seluruh keluarga besar Primaya dan masyarakat luas.

Tahun ini, perayaan ulang tahun Primaya Hospital Bekasi Barat terasa semakin bermakna karena sekaligus menandai tonggak penting dalam sejarah rumah sakit: telah bertransformasi menjadi Rumah Sakit Swasta Tipe A pertama di Kota Bekasi.

Dalam sambutannya, dr. Prima Yunika, SH, MARS, FisQua, CHAE, selaku Direktur Primaya Hospital Bekasi Barat, menyampaikan rasa syukur atas perjalanan rumah sakit sejak berdiri pada tahun 2008, sekaligus mengajak seluruh civitas hospitalia untuk terus berkomitmen menghadapi tantangan ke depan.

Baca juga : Grand Opening Poliklinik Eksekutif Primaya Hospital Bekasi Barat

“Kami menyadari usia 17 tahun adalah usia yang penuh semangat, namun perjalanan kami belum selesai. Masih cukup banyak tantangan ke depan dan akan semakin banyak. Karenanya, kami membutuhkan komitmen, semangat kerja sama, dan kerja keras dari seluruh civitas hospitalia Primaya Hospital Bekasi Barat untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan bertumbuh menjadi rumah sakit yang terdepan.”

Sebagai RS Tipe A, Primaya Hospital Bekasi Barat kini menghadirkan layanan medis yang lebih lengkap dengan fasilitas modern dan tenaga spesialis yang lebih komprehensif. Transformasi ini merupakan wujud nyata dari komitmen rumah sakit dalam menjawab kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, serta memperkuat posisinya sebagai pusat rujukan di wilayah Bekasi dan sekitarnya.

Dalam rangkaian perayaan ini, Primaya Hospital Bekasi Barat juga menyalurkan program CSR bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sebanyak 500 peserta dari berbagai sektor informal di lingkungan rumah sakit mendapatkan manfaat program perlindungan selama periode tiga bulan, sebagai bentuk kontribusi rumah sakit terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Baca juga : Seminar Kesehatan Kanker Wanita di Primaya Hospital Bekasi Barat, Fokus Pencegahan

Perayaan Sweet Seventeen berlangsung hangat dan meriah, diisi dengan berbagai hiburan, apresiasi untuk tenaga kesehatan, serta pembagian souvenir eksklusif bagi para tamu. Seluruh Primayans—sebutan untuk insan Primaya—bersama mitra dan masyarakat hadir menyemarakkan acara sebagai wujud kebersamaan dan sinergi.

Dalam penutup sambutannya, dr. Prima Yunika menambahkan:

“Pada momen yang istimewa ini saya juga mengajak untuk terus bersama menjaga pelayanan sesuai nilai-nilai prima yang kita miliki bersama. Di balik setiap pasien ada harapan, di balik setiap pelayanan ada kepercayaan yang harus selalu kita jaga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kepercayaan kepada kami selama ini. Semoga Primaya Hospital Bekasi Barat terus menjadi rumah yang menumbuhkan harapan, menyembuhkan, dan memberikan pelayanan terbaik.” (RO)