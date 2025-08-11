Headline
Beras dalam Kendali Pemodal Besar

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Apa Itu Nara Sumber? Pengertian, Tugas, dan Syaratnya

Media Indonesia
11/8/2025 14:31
Apa Itu Nara Sumber? Pengertian, Tugas, dan Syaratnya
Ilustrasi(Freepik.com)

NARA sumber adalah seseorang yang memberikan informasi atau pengetahuan kepada orang lain, biasanya dalam acara seperti wawancara, seminar, atau pelatihan. Mereka adalah ahli atau orang yang memiliki pengalaman di bidang tertentu. Artikel ini akan menjelaskan pengertian, tugas, dan syarat menjadi nara sumber secara sederhana dan jelas.

Pengertian Nara Sumber

Nara sumber adalah individu yang dianggap kompeten untuk menyampaikan informasi, fakta, atau opini berdasarkan keahlian atau pengalamannya. Misalnya, seorang dokter bisa menjadi nara sumber dalam seminar kesehatan, atau seorang petani berpengalaman bisa berbagi tips bercocok tanam. Mereka membantu audiens memahami topik tertentu dengan lebih baik.

Mengapa Nara Sumber Penting?

Nara sumber berperan besar dalam menyebarkan informasi yang akurat. Mereka membantu menjelaskan topik yang rumit dengan cara yang mudah dipahami. Dengan kehadiran nara sumber, acara seperti diskusi atau pelatihan menjadi lebih hidup dan informatif.

Tugas Nara Sumber

Tugas utama nara sumber adalah menyampaikan informasi yang jelas dan benar. Berikut adalah beberapa tugas pentingnya:

  • Menyampaikan Informasi: Memberikan penjelasan tentang topik tertentu berdasarkan fakta atau pengalaman.
  • Menjawab Pertanyaan: Memberikan jawaban yang jelas dan relevan atas pertanyaan audiens.
  • Menjaga Interaksi: Membuat suasana acara lebih menarik dengan berbagi cerita atau contoh nyata.
  • Memberikan Solusi: Jika diminta, nara sumber bisa memberikan saran atau solusi atas masalah yang dibahas.

Contoh Tugas Nara Sumber

Misalnya, dalam sebuah wawancara televisi, nara sumber adalah orang yang menjelaskan tentang bencana Alam. Mereka mungkin menjelaskan penyebab banjir, dampaknya, dan cara mencegahnya. Mereka harus berbicara dengan jelas agar audiens mengerti.

Syarat Menjadi Nara Sumber

Tidak sembarang orang bisa menjadi nara sumber. Berikut adalah beberapa syarat yang biasanya dibutuhkan:

  • Keahlian atau Pengalaman: Memiliki pengetahuan mendalam atau pengalaman di bidang yang akan dibahas.
  • Kemampuan Komunikasi: Mampu berbicara dengan jelas dan mudah dipahami oleh audiens.
  • Kredibilitas: Dipercaya oleh audiens karena memiliki reputasi atau latar belakang yang baik.
  • Kesiapan Mental: Siap menghadapi pertanyaan sulit dan tetap tenang saat berbicara di depan umum.

Tips Menjadi Nara Sumber yang Baik

Untuk menjadi nara sumber yang sukses, persiapkan materi dengan baik, gunakan bahasa yang sederhana, dan jangan lupa untuk tetap rendah hati. Dengarkan pertanyaan audiens dengan saksama dan jawab dengan sopan.

Kesimpulan

Nara sumber adalah orang yang berperan penting dalam berbagi informasi dan pengetahuan. Mereka memiliki tugas untuk menyampaikan fakta dengan jelas dan membantu audiens memahami topik tertentu. Untuk menjadi nara sumber, seseorang harus memiliki keahlian, kemampuan komunikasi, dan kredibilitas. Dengan persiapan yang baik, siapa pun bisa menjadi nara sumber yang hebat!



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved