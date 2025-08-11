Be Like Artinya Apa? Pahami Makna & Cara Pakai dalam Bahasa Gaul

ilustrasi(freepik)

Istilah be like sering muncul di media sosial, percakapan anak muda, atau meme lucu. Tapi, be like artinya apa sih sebenarnya? Di artikel ini, kita akan bahas tuntas makna istilah ini, contoh penggunaannya, dan cara memakainya supaya kamu bisa gaul dengan natural. Yuk, simak!

Apa Arti Be Like dalam Bahasa Gaul?

Dalam bahasa gaul, be like artinya menggambarkan reaksi, ekspresi, atau sikap seseorang dalam situasi tertentu. Biasanya, istilah ini dipakai untuk menirukan cara seseorang berbicara, berpikir, atau bertindak dengan gaya santai atau lucu. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris, tapi sudah diadopsi jadi bahasa gaul di Indonesia.

Misalnya, kamu pernah lihat meme dengan tulisan: "Ketika buah hati kesayangan minta jajan, dompetku be like: 'Mau apa sih, aku kosong!'". Di sini, "be like" digunakan untuk menggambarkan "reaksi" dompet secara kocak.

Kenapa Be Like Populer di Kalangan Anak Muda?

Istilah be like populer karena simpel, fleksibel, dan cocok untuk bikin percakapan atau konten media sosial jadi lebih hidup. Anak muda suka pakai ini untuk:

Menggambarkan situasi sehari-hari dengan humor.

Menirukan gaya orang lain secara sarkastik atau lucu.

Membuat meme yang relatable dan mudah viral.

Kata kunci be like arti sering dicari karena istilah ini muncul di mana-mana, dari TikTok, Instagram, sampai WhatsApp!

Contoh Penggunaan Be Like dalam Kalimat

Supaya lebih paham, berikut beberapa contoh penggunaan be like dalam bahasa gaul:

Di media sosial: "Guru: 'Besok kumpulin tugas ya!' Aku: *panik* Otakku be like: 'Tugas apa lagi sih?!'" Di percakapan: "Teman: 'Mau ikut nongkrong?' Aku be like: 'Duh, dompetku lagi tipis!' " Di meme: "Ketika lihat diskon besar, mataku be like: *langsung beli tanpa pikir panjang*."

Dari contoh di atas, kamu bisa lihat kalau be like dipakai untuk mendramatisasi atau melebih-lebihkan reaksi dengan cara yang menghibur.

Cara Pakai Be Like Biar Gaul

Supaya kamu bisa pakai be like dengan natural, ikuti tips berikut:

Gunakan di situasi santai: Pakai be like saat ngobrol sama temen atau bikin konten lucu di medsos.

Pakai be like saat ngobrol sama temen atau bikin konten lucu di medsos. Tambahkan humor: Istilah ini paling cocok kalau dibumbui dengan humor atau sarkasme ringan.

Istilah ini paling cocok kalau dibumbui dengan humor atau sarkasme ringan. Sesuaikan konteks: Pastikan situasinya relatable, misalnya tentang sekolah, kerja, atau kehidupan sehari-hari.

Pastikan situasinya relatable, misalnya tentang sekolah, kerja, atau kehidupan sehari-hari. Jangan berlebihan: Kalau terlalu sering dipakai, bisa terasa garing. Gunakan secukupnya!

Apa Bedanya Be Like dengan Istilah Gaul Lain?

Be like berbeda dengan istilah seperti "literally" atau "baper". Kalau literally lebih menekankan sesuatu yang benar-benar terjadi, be like cenderung untuk mendramatisasi atau menirukan sesuatu. Sementara itu, baper lebih ke perasaan sensitif, sedangkan be like fokus pada reaksi atau ekspresi.

Contoh perbandingan:

Be like: "Dompetku be like: 'Aku cuma punya receh!' "

"Dompetku be like: 'Aku cuma punya receh!' " Literally: "Aku literally lari ke kelas karena kesiangan."

"Aku literally lari ke kelas karena kesiangan." Baper: "Duh, dia ngomong gitu, aku baper deh."

Kesimpulan: Be Like, Istilah Gaul yang Seru!

Jadi, be like artinya adalah cara gaul untuk menggambarkan reaksi atau sikap dengan gaya santai dan lucu. Istilah ini cocok banget buat bikin percakapan atau konten medsos jadi lebih hidup. Dengan memahami makna dan cara pakainya, kamu bisa lebih percaya diri pakai be like di keseharian.