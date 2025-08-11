Range Adalah: Pengertian dan Fungsi Jangkauan yang Perlu Kamu Tahu!

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
APAKAH kamu pernah mendengar istilah range adalah jangkauan dalam matematika atau kehidupan sehari-hari? Istilah ini sering muncul, terutama saat membahas data atau statistik. Artikel ini akan menjelaskan apa itu range, fungsinya, dan bagaimana kita bisa menggunakannya dengan cara yang mudah dipahami. Yuk, simak penjelasannya!
Range adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu kumpulan data. Dalam bahasa yang lebih sederhana, range adalah jangkauan atau rentang data yang menunjukkan seberapa jauh perbedaan antara angka tertinggi dan terendah. Misalnya, jika kamu punya data nilai ujian: 60, 70, 80, 90, 100, maka range-nya adalah 100 - 60 = 40.
Range adalah alat sederhana untuk memahami sebaran data. Dengan mengetahui range, kamu bisa melihat seberapa bervariasi data tersebut. Berikut beberapa alasan mengapa range penting:
Menghitung range sangat mudah! Ikuti langkah-langkah berikut:
Contoh: Data tinggi badan siswa (dalam cm) adalah 150, 160, 155, 170, 165. Langkah-langkahnya:
Range adalah konsep yang tidak hanya digunakan di kelas matematika, tapi juga di banyak aspek kehidupan. Berikut beberapa contoh fungsinya:
Meskipun range adalah alat yang berguna, ia punya keterbatasan. Range hanya mempertimbangkan dua nilai (terbesar dan terkecil) sehingga tidak menunjukkan bagaimana data tersebar di antaranya. Untuk analisis yang lebih lengkap, kamu mungkin perlu alat lain seperti rata-rata atau simpangan baku.
Jadi, range adalah jangkauan atau selisih antara nilai terbesar dan terkecil dalam data. Fungsinya adalah membantu kita memahami sebaran data dengan cara yang mudah dan cepat. Meskipun sederhana, range sangat berguna di berbagai bidang, mulai dari sekolah hingga dunia kerja.
Arti hunting dalam bahasa Indonesia dan makna gaulnya. Temukan penjelasan lengkap tentang hunting di sini!
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved