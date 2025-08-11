Range Adalah: Pengertian dan Fungsi Jangkauan yang Perlu Kamu Tahu!

Ilustrasi(Dok ist)

APAKAH kamu pernah mendengar istilah range adalah jangkauan dalam matematika atau kehidupan sehari-hari? Istilah ini sering muncul, terutama saat membahas data atau statistik. Artikel ini akan menjelaskan apa itu range, fungsinya, dan bagaimana kita bisa menggunakannya dengan cara yang mudah dipahami. Yuk, simak penjelasannya!

Apa Itu Range? Pengertian Sederhana

Range adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu kumpulan data. Dalam bahasa yang lebih sederhana, range adalah jangkauan atau rentang data yang menunjukkan seberapa jauh perbedaan antara angka tertinggi dan terendah. Misalnya, jika kamu punya data nilai ujian: 60, 70, 80, 90, 100, maka range-nya adalah 100 - 60 = 40.

Mengapa Range Penting?

Range adalah alat sederhana untuk memahami sebaran data. Dengan mengetahui range, kamu bisa melihat seberapa bervariasi data tersebut. Berikut beberapa alasan mengapa range penting:

Mengukur Variasi: Range membantu kita tahu seberapa besar perbedaan dalam data.

Range membantu kita tahu seberapa besar perbedaan dalam data. Mudah Dihitung: Cukup kurangi nilai terbesar dengan nilai terkecil.

Cukup kurangi nilai terbesar dengan nilai terkecil. Berguna di Banyak Bidang: Range digunakan dalam statistik, sains, bisnis, hingga kehidupan sehari-hari.

Bagaimana Cara Menghitung Range?

Menghitung range sangat mudah! Ikuti langkah-langkah berikut:

Urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Cari nilai terbesar dan nilai terkecil. Kurangi nilai terbesar dengan nilai terkecil.

Contoh: Data tinggi badan siswa (dalam cm) adalah 150, 160, 155, 170, 165. Langkah-langkahnya:

Urutkan: 150, 155, 160, 165, 170.

Nilai terbesar = 170, nilai terkecil = 150.

Range = 170 - 150 = 20 cm.

Fungsi Range dalam Kehidupan Sehari-hari

Range adalah konsep yang tidak hanya digunakan di kelas matematika, tapi juga di banyak aspek kehidupan. Berikut beberapa contoh fungsinya:

Bisnis: Perusahaan menggunakan range untuk melihat jangkauan penjualan, misalnya, perbedaan penjualan tertinggi dan terendah dalam sebulan.

Perusahaan menggunakan range untuk melihat jangkauan penjualan, misalnya, perbedaan penjualan tertinggi dan terendah dalam sebulan. Olahraga: Pelatih bisa mengukur range skor tim untuk mengevaluasi performa.

Pelatih bisa mengukur range skor tim untuk mengevaluasi performa. Cuaca: Range suhu membantu kita memahami perubahan suhu dalam sehari atau seminggu.

Kapan Range Tidak Cukup?

Meskipun range adalah alat yang berguna, ia punya keterbatasan. Range hanya mempertimbangkan dua nilai (terbesar dan terkecil) sehingga tidak menunjukkan bagaimana data tersebar di antaranya. Untuk analisis yang lebih lengkap, kamu mungkin perlu alat lain seperti rata-rata atau simpangan baku.

Kesimpulan

Jadi, range adalah jangkauan atau selisih antara nilai terbesar dan terkecil dalam data. Fungsinya adalah membantu kita memahami sebaran data dengan cara yang mudah dan cepat. Meskipun sederhana, range sangat berguna di berbagai bidang, mulai dari sekolah hingga dunia kerja.