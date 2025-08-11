100 Kata Kerja Mental: Pengertian, Ciri, dan Contoh Kalimat Lengkap
Media Indonesia
11/8/2025 10:30
Kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang sering kita gunakan sehari-hari. Apa itu kata kerja mental? Bagaimana ciri-cirinya? Yuk, pelajari pengertian, ciri, dan 100 contoh kata kerja mental beserta kalimatnya dalam artikel ini!
Pengertian Kata Kerja Mental
Kata kerja mental adalah kata kerja yang menggambarkan proses berpikir, merasakan, atau menilai sesuatu. Kata ini menunjukkan aktivitas pikiran atau perasaan seseorang, seperti berpikir, merasa, atau menginginkan. Contohnya adalah "mencintai", "mengingat", dan "mengetahui".
Ciri-Ciri Kata Kerja Mental
Menggambarkan aktivitas pikiran, perasaan, atau persepsi.
Biasanya melibatkan subjek manusia atau makhluk hidup.
Tidak selalu terlihat secara fisik, tetapi berkaitan dengan emosi atau pikiran.
Sering diikuti oleh objek yang bersifat abstrak, seperti perasaan atau ide.
100 Contoh Kata Kerja Mental dan Kalimatnya
Berikut adalah daftar 100 kata kerja mental dalam bahasa Indonesia, lengkap dengan contoh kalimatnya untuk memudahkan pemahaman:
Mencintai: Dia mencintai buku-buku klasik.
Memahami: Saya memahami pelajaran matematika dengan cepat.
Mengingat: Rina mengingat semua nama teman sekelasnya.
Mengetahui: Kami mengetahui rahasia di balik cerita itu.
Berpikir: Ia berpikir keras untuk menyelesaikan teka-teki.
Merasa: Aku merasa bahagia saat ulang tahun.
Menyukai: Adik menyukai kartun favoritnya setiap sore.
Menduga: Polisi menduga pelaku bersembunyi di hutan.
Menilai: Guru menilai tugas siswa dengan adil.
Mempercayai: Dia mempercayai temannya sepenuh hati.
Mengagumi: Saya mengagumi keberaniannya dalam lomba.
Mengkhawatirkan: Ibu mengkhawatirkan kesehatan anaknya.
Menyangsikan: Kami menyangsikan kebenaran berita itu.
Mengharapkan: Dia mengharapkan hadiah spesial di hari raya.
Mengira: Aku mengira dia sudah pulang tadi.
Menghormati: Siswa menghormati gurunya dengan sopan.
Mencemaskan: Ayah mencemaskan biaya sekolah tahun ini.
Menyadari: Saya menyadari kesalahan saya kemarin.
Menyesali: Ia menyesali keputusannya yang tergesa-gesa.
Mengantisipasi: Kami mengantisipasi masalah proyek.
Menghibur: Dia menghibur adiknya yang menangis.
Menanggapi: Saya menanggapi saran dengan baik.
Menaksir: Ia menaksir harga mobil baru.
Menghafal: Siswa menghafal puisi panjang.
Memperkirakan: Kami memperkirakan biaya proyek.
Mengharap: Dia mengharap keberhasilan tim.
Mencurigai: Polisi mencurigai pelaku baru.
Menyelami: Ia menyelami isi novel itu.
Menimbang: Kami menimbang semua pilihan.
Mengidamkan: Ibu mengidamkan buah segar.
Menaksirkan: Dia menaksirkan biaya besar.
Memimpikan: Saya memimpikan rumah baru.
Menghayalkan: Anak itu menghayalkan petualangan.
Menyimpulkan: Dia menyimpulkan hasil penelitian.
Mengharapkan: Kami mengharapkan kerja sama tim.
Kesimpulan
Kata kerja mental sangat penting dalam bahasa Indonesia karena membantu mengungkapkan pikiran dan perasaan. Dengan memahami pengertian, ciri, dan contohnya, kamu bisa menggunakan kata-kata ini dengan tepat. Semoga daftar 100 kata kerja mental ini bermanfaat untuk belajar!