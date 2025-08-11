Apa Arti Friendly? Makna dan Penggunaan Gaul di Indonesia

Headline
Pernah dengar kata friendly tapi bingung apa artinya? Kata ini sering muncul di percakapan sehari-hari, terutama di kalangan anak muda. Artikel ini akan menjelaskan apa arti friendly dalam bahasa Indonesia, bagaimana penggunaannya sebagai istilah gaul, dan tips supaya kamu bisa jadi orang yang friendly. Yuk, simak penjelasannya!
Secara harfiah, friendly dalam bahasa Inggris berarti "ramah" atau "bersahabat". Kata ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mudah akrab, suka menyapa, dan menyenangkan saat bergaul. Dalam kamus bahasa Indonesia, friendly bisa diterjemahkan sebagai sikap yang hangat, terbuka, dan membuat orang lain merasa nyaman.
Misalnya, kalau seseorang bilang, "Dia orangnya friendly banget!", artinya orang itu ramah, mudah bergaul, dan gampang membuat orang lain betah di dekatnya.
Di Indonesia, kata friendly sering dipakai sebagai istilah gaul, terutama di media sosial atau obrolan santai. Anak muda suka memakai kata ini untuk mendeskripsikan teman atau kenalan yang asyik diajak ngobrol, nggak jutek, dan punya vibe positif. Istilah ini populer karena singkat, keren, dan terdengar modern.
Contoh penggunaan dalam kalimat gaul:
Supaya lebih paham apa arti friendly, berikut beberapa situasi di mana kata ini sering dipakai:
Dari contoh-contoh ini, terlihat bahwa friendly menggambarkan seseorang yang mudah didekati dan bikin suasana jadi nyaman.
Ingin dikenal sebagai orang yang friendly? Berikut beberapa tips sederhana:
Jadi, apa arti friendly? Dalam bahasa Indonesia, friendly berarti ramah atau bersahabat. Sebagai istilah gaul, kata ini dipakai untuk menggambarkan orang yang asyik, mudah akrab, dan bikin orang lain nyaman. Dengan menjadi friendly, kamu bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitarmu. Jadi, mulai sekarang, coba terapkan tips di atas dan jadilah pribadi yang lebih ramah!
