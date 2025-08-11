Apa Itu Report? Arti dan Contoh Laporan yang Mudah Dipahami

Ilustrasi(freepik)

Report adalah teks yang berisi informasi mengenai sesuatu secara umum, seperti fakta, data, atau hasil pengamatan. Teks ini biasanya bersifat objektif dan disusun berdasarkan penelitian atau observasi. Dalam artikel ini, kita akan membahas arti report, jenis-jenisnya, serta contoh yang mudah dipahami.

Arti Report Secara Umum

Report adalah laporan yang menjelaskan sesuatu secara terperinci dan sistematis. Tujuannya adalah memberikan gambaran yang jelas tentang suatu topik, seperti alam, hewan, teknologi, atau fenomena sosial, tanpa opini pribadi. Report biasanya digunakan di dunia pendidikan, pekerjaan, atau penelitian untuk menyampaikan informasi yang akurat.

Untuk memahami apa itu report, berikut adalah ciri-ciri utamanya:

Bersifat objektif dan berdasarkan fakta.

Disusun secara sistematis dengan struktur yang jelas.

Berisi informasi umum tentang suatu topik.

Menggunakan bahasa formal dan mudah dipahami.

Tidak memasukkan opini atau pandangan pribadi.

Ada beberapa jenis report yang sering digunakan, di antaranya:

Laporan Penelitian: Berisi hasil penelitian ilmiah, seperti eksperimen atau observasi. Laporan Bisnis: Menyampaikan data keuangan, performa perusahaan, atau strategi pemasaran. Laporan Jurnalistik: Berisi informasi tentang peristiwa atau kejadian tertentu, seperti berita. Laporan Akademik: Digunakan di sekolah atau universitas, misalnya laporan praktikum.

Berikut adalah contoh sederhana teks report tentang hewan:

Laporan tentang Harimau

Harimau adalah salah satu hewan mamalia terbesar di keluarga kucing (Felidae). Hewan ini dikenal dengan bulu berwarna oranye dengan garis-garis hitam yang khas. Harimau hidup di hutan, rawa, dan sabana di Asia, seperti Indonesia, India, dan Tiongkok. Makanan utama harimau adalah daging, seperti rusa, babi hutan, dan kerbau. Harimau dewasa dapat memiliki berat hingga 300 kg dan panjang tubuh hingga 3 meter. Saat ini, populasi harimau di alam liar menurun karena perburuan dan hilangnya habitat.

Struktur Teks Report

Teks report biasanya memiliki struktur sebagai berikut:

Pendahuluan: Menjelaskan topik secara umum.

Menjelaskan topik secara umum. Isi: Berisi fakta, data, atau informasi terperinci.

Berisi fakta, data, atau informasi terperinci. Penutup: Menyimpulkan informasi atau memberikan saran.

Mengapa Report Penting?

Report adalah alat komunikasi yang penting karena membantu menyampaikan informasi secara jelas dan terorganisir. Dalam dunia pendidikan, report membantu siswa memahami cara mengolah data. Di dunia kerja, laporan digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan fakta. Dengan memahami cara membuat report, kamu bisa menyampaikan ide atau temuan dengan lebih baik.

Tips Membuat Teks Report yang Baik

Berikut beberapa tips untuk membuat teks report yang menarik:

Gunakan bahasa yang jelas dan sederhana.

Sertakan data atau fakta yang relevan.

Gunakan struktur yang rapi (pendahuluan, isi, penutup).

Periksa kembali ejaan dan tata bahasa.

Dengan memahami apa itu report adalah dan cara membuatnya, kamu bisa menyusun laporan yang informatif dan mudah dipahami. Semoga artikel ini membantu!