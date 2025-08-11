Apa Itu Report? Arti dan Contoh Laporan yang Mudah Dipahami

Headline
Report adalah teks yang berisi informasi mengenai sesuatu secara umum, seperti fakta, data, atau hasil pengamatan. Teks ini biasanya bersifat objektif dan disusun berdasarkan penelitian atau observasi. Dalam artikel ini, kita akan membahas arti report, jenis-jenisnya, serta contoh yang mudah dipahami.
Report adalah laporan yang menjelaskan sesuatu secara terperinci dan sistematis. Tujuannya adalah memberikan gambaran yang jelas tentang suatu topik, seperti alam, hewan, teknologi, atau fenomena sosial, tanpa opini pribadi. Report biasanya digunakan di dunia pendidikan, pekerjaan, atau penelitian untuk menyampaikan informasi yang akurat.
Untuk memahami apa itu report, berikut adalah ciri-ciri utamanya:
Ada beberapa jenis report yang sering digunakan, di antaranya:
Berikut adalah contoh sederhana teks report tentang hewan:
Harimau adalah salah satu hewan mamalia terbesar di keluarga kucing (Felidae). Hewan ini dikenal dengan bulu berwarna oranye dengan garis-garis hitam yang khas. Harimau hidup di hutan, rawa, dan sabana di Asia, seperti Indonesia, India, dan Tiongkok. Makanan utama harimau adalah daging, seperti rusa, babi hutan, dan kerbau. Harimau dewasa dapat memiliki berat hingga 300 kg dan panjang tubuh hingga 3 meter. Saat ini, populasi harimau di alam liar menurun karena perburuan dan hilangnya habitat.
Teks report biasanya memiliki struktur sebagai berikut:
Report adalah alat komunikasi yang penting karena membantu menyampaikan informasi secara jelas dan terorganisir. Dalam dunia pendidikan, report membantu siswa memahami cara mengolah data. Di dunia kerja, laporan digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan fakta. Dengan memahami cara membuat report, kamu bisa menyampaikan ide atau temuan dengan lebih baik.
Berikut beberapa tips untuk membuat teks report yang menarik:
Dengan memahami apa itu report adalah dan cara membuatnya, kamu bisa menyusun laporan yang informatif dan mudah dipahami. Semoga artikel ini membantu!
