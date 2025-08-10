30 Abjad Huruf Arab dan Tanda Bacanya yang Benar - Panduan Lengkap

Headline
PERNAH ingin belajar abjad huruf Arab tapi bingung mulai dari mana? Jangan khawatir! Artikel ini akan memandu kamu memahami 30 huruf Arab beserta tanda bacanya dengan cara yang mudah dipahami. Cocok untuk pemula, pelajar, atau siapa saja yang ingin menguasai dasar-dasar alfabet Arab.
Abjad huruf Arab adalah kumpulan huruf yang digunakan dalam bahasa Arab untuk membentuk kata dan kalimat. Huruf ini ditulis dan dibaca dari kanan ke kiri, berbeda dengan alfabet Latin. Total ada 28 huruf dasar, ditambah 2 huruf tambahan yang sering digunakan dalam penulisan tertentu, sehingga menjadi 30 huruf. Selain itu, tanda baca (harakat) membantu menentukan cara pengucapan huruf.
Berikut adalah daftar lengkap abjad huruf Arab beserta cara pengucapannya. Kami juga menyertakan bentuk huruf saat berdiri sendiri, di awal, tengah, dan akhir kata.
|Huruf
|Nama
|Pengucapan
|Awal
|Tengah
|Akhir
|ا
|Alif
|A
|ا
|ـا
|ـا
|ب
|Ba
|B
|بـ
|ـبـ
|ـب
|ت
|Ta
|T
|تـ
|ـتـ
|ـت
|ث
|Tsa
|Th
|ثـ
|ـثـ
|ـث
|ج
|Jim
|J
|جـ
|ـجـ
|ـج
|ح
|Ha
|H (keras)
|حـ
|ـحـ
|ـح
|خ
|Kha
|Kh
|خـ
|ـخـ
|ـخ
|د
|Dal
|D
|د
|ـد
|ـد
|ذ
|Dzal
|Dz
|ذ
|ـذ
|ـذ
|ر
|Ra
|R
|ر
|ـر
|ـر
|ز
|Zai
|Z
|ز
|ـز
|ـز
|س
|Sin
|S
|سـ
|ـسـ
|ـس
|ش
|Syin
|Sy
|شـ
|ـشـ
|ـش
|ص
|Shad
|S (tebal)
|صـ
|ـصـ
|ـص
|ض
|Dhad
|D (tebal)
|ضـ
|ـضـ
|ـض
|ط
|Tha
|T (tebal)
|طـ
|ـطـ
|ـط
|ظ
|Zha
|Z (tebal)
|ظـ
|ـظـ
|ـظ
|ع
|Ain
|‘ (dari tenggorokan)
|عـ
|ـعـ
|ـع
|غ
|Ghain
|Gh
|غـ
|ـغـ
|ـغ
|ف
|Fa
|F
|فـ
|ـفـ
|ـف
|ق
|Qaf
|Q
|قـ
|ـقـ
|ـق
|ك
|Kaf
|K
|كـ
|ـكـ
|ـك
|ل
|Lam
|L
|لـ
|ـلـ
|ـل
|م
|Mim
|M
|مـ
|ـمـ
|ـم
|ن
|Nun
|N
|نـ
|ـنـ
|ـن
|ه
|Ha
|H
|هـ
|ـهـ
|ـه
|و
|Waw
|W
|و
|ـو
|ـو
|ي
|Ya
|Y
|يـ
|ـيـ
|ـي
|ة
|Ta Marbutah
|H/T
|-
|-
|ة
|ء
|Hamzah
|’
|ء
|ـء
|ـء
Huruf Arab memiliki bentuk yang berbeda tergantung posisinya dalam kata (awal, tengah, atau akhir). Beberapa huruf, seperti Alif, Dal, dan Ra, tidak terhubung dengan huruf setelahnya. Memahami ini membantu kamu menulis dan membaca teks Arab dengan lancar.
Tanda baca atau harakat sangat penting dalam bahasa Arab karena membantu menentukan pengucapan huruf. Berikut adalah tanda baca utama yang perlu kamu ketahui:
Misalnya, kata كِتَاب (dibaca: kitaab) menggunakan kasrah pada huruf pertama dan fathah pada huruf kedua, yang berarti "buku". Harakat ini membantu pemula membaca dengan benar.
Memahami abjad huruf Arab dan tanda bacanya adalah langkah awal untuk menguasai bahasa Arab. Dengan 30 huruf dan harakat yang tepat, kamu bisa membaca dan menulis dengan percaya diri. Gunakan panduan ini, praktik secara rutin, dan dalam waktu singkat, kamu akan mahir! Jika ingin tahu lebih banyak, coba pelajari kata-kata sederhana menggunakan huruf-huruf ini.
