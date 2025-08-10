Doa Melepaskan Pakaian: Bacaan, Arti, dan Keutamaannya

Ilustrasi.(Freepik)

Doa melepaskan pakaian adalah salah satu amalan sederhana dalam Islam yang diajarkan untuk menjaga adab dan memohon perlindungan Allah SWT. Membaca doa ini mencerminkan rasa syukur dan kesadaran seorang Muslim terhadap nikmat pakaian.

Artikel ini akan menjelaskan bacaan doa melepaskan pakaian, teks Arab, Latin, arti, serta keutamaannya berdasarkan ajaran Islam.

Pengertian Doa Melepaskan Pakaian

Doa melepaskan pakaian dibaca saat seseorang hendak melepas pakaiannya, misalnya saat akan mandi atau berganti pakaian. Doa ini bertujuan memohon perlindungan dari gangguan setan dan menjaga aurat. Amalan ini mencerminkan adab seorang Muslim dalam menjalani aktivitas sehari-hari dengan penuh kesadaran akan kehadiran Allah SWT.

Bacaan Doa Melepaskan Pakaian

Berikut adalah bacaan doa melepaskan pakaian yang diajarkan dalam ajaran Islam:

Teks Arab:

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ

Teks Latin:

Bismillahilladzi laa ilaaha illa huwa

Arti:

"Dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia."

Doa ini dibaca dengan penuh kesadaran untuk memohon perlindungan Allah saat melepas pakaian agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Referensi dari Hadits

Doa ini merujuk pada ajaran Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda:

Teks Arab Hadits:

إِذَا خَلَعَ أَحَدُكُمْ ثَوْبَهُ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ

Teks Latin Hadits:

Idza khala’a ahadukum tsawbahu fal yaqul: Bismillahilladzi laa ilaaha illa huwa

Arti Hadits:

"Apabila salah seorang dari kalian melepas pakaiannya, hendaklah ia membaca: 'Dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia.'"

Hadits ini menunjukkan pentingnya membaca doa saat melepas pakaian sebagai bentuk perlindungan dan adab.

Keutamaan Membaca Doa Melepaskan Pakaian

Membaca doa ini memiliki beberapa keutamaan, antara lain:

Mendapat Perlindungan Allah: Doa ini menjadi perisai dari gangguan setan yang mungkin mengintai saat seseorang dalam keadaan tanpa pakaian.

Doa ini menjadi perisai dari gangguan setan yang mungkin mengintai saat seseorang dalam keadaan tanpa pakaian. Menjaga Adab: Membaca doa mencerminkan akhlak mulia seorang Muslim yang senantiasa mengingat Allah dalam setiap aktivitas.

Membaca doa mencerminkan akhlak mulia seorang Muslim yang senantiasa mengingat Allah dalam setiap aktivitas. Meningkatkan Kesadaran Spiritual: Doa ini mengingatkan kita untuk bersyukur atas nikmat pakaian dan memohon keberkahan dalam setiap tindakan.

Cara Mengamalkan Doa Melepaskan Pakaian

Berikut langkah-langkah sederhana untuk mengamalkan doa ini:

Pastikan hati dalam keadaan tenang dan fokus. Sebelum melepas pakaian, baca doa dengan suara pelan: Bismillahilladzi laa ilaaha illa huwa. Lakukan dengan penuh kesadaran dan keyakinan bahwa Allah akan melindungi. Lanjutkan aktivitas seperti mandi atau berganti pakaian dengan menjaga aurat.

Mengapa Doa Ini Penting?

Dalam Islam, setiap aktivitas dianjurkan untuk diawali dengan doa agar mendapat keberkahan. Doa melepaskan pakaian mengajarkan kita untuk senantiasa mengingat Allah, bahkan dalam hal kecil seperti melepas pakaian. Selain itu, doa ini juga membantu menjaga kesucian hati dan melindungi dari pandangan yang tidak diinginkan.

Kesimpulan

Doa melepaskan pakaian adalah amalan sederhana namun penuh makna. Dengan membaca Bismillahilladzi laa ilaaha illa huwa, seorang Muslim tidak hanya memohon perlindungan, tetapi juga menunjukkan adab dan kesadaran spiritual. Mari amalkan doa ini dalam kehidupan sehari-hari untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.