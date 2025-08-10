Doa Melepaskan Pakaian: Bacaan, Arti, dan Keutamaannya

Headline
Doa melepaskan pakaian adalah salah satu amalan sederhana dalam Islam yang diajarkan untuk menjaga adab dan memohon perlindungan Allah SWT. Membaca doa ini mencerminkan rasa syukur dan kesadaran seorang Muslim terhadap nikmat pakaian.
Artikel ini akan menjelaskan bacaan doa melepaskan pakaian, teks Arab, Latin, arti, serta keutamaannya berdasarkan ajaran Islam.
Doa melepaskan pakaian dibaca saat seseorang hendak melepas pakaiannya, misalnya saat akan mandi atau berganti pakaian. Doa ini bertujuan memohon perlindungan dari gangguan setan dan menjaga aurat. Amalan ini mencerminkan adab seorang Muslim dalam menjalani aktivitas sehari-hari dengan penuh kesadaran akan kehadiran Allah SWT.
Berikut adalah bacaan doa melepaskan pakaian yang diajarkan dalam ajaran Islam:
Teks Arab:
بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ
Teks Latin:
Bismillahilladzi laa ilaaha illa huwa
Arti:
"Dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia."
Doa ini dibaca dengan penuh kesadaran untuk memohon perlindungan Allah saat melepas pakaian agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Doa ini merujuk pada ajaran Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda:
Teks Arab Hadits:
إِذَا خَلَعَ أَحَدُكُمْ ثَوْبَهُ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ
Teks Latin Hadits:
Idza khala’a ahadukum tsawbahu fal yaqul: Bismillahilladzi laa ilaaha illa huwa
Arti Hadits:
"Apabila salah seorang dari kalian melepas pakaiannya, hendaklah ia membaca: 'Dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia.'"
Hadits ini menunjukkan pentingnya membaca doa saat melepas pakaian sebagai bentuk perlindungan dan adab.
Membaca doa ini memiliki beberapa keutamaan, antara lain:
Berikut langkah-langkah sederhana untuk mengamalkan doa ini:
Dalam Islam, setiap aktivitas dianjurkan untuk diawali dengan doa agar mendapat keberkahan. Doa melepaskan pakaian mengajarkan kita untuk senantiasa mengingat Allah, bahkan dalam hal kecil seperti melepas pakaian. Selain itu, doa ini juga membantu menjaga kesucian hati dan melindungi dari pandangan yang tidak diinginkan.
Doa melepaskan pakaian adalah amalan sederhana namun penuh makna. Dengan membaca Bismillahilladzi laa ilaaha illa huwa, seorang Muslim tidak hanya memohon perlindungan, tetapi juga menunjukkan adab dan kesadaran spiritual. Mari amalkan doa ini dalam kehidupan sehari-hari untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
