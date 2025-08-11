Challenge Arti: Pengertian dan 25 Contoh Kalimat dalam Bahasa Inggris

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Kata challenge sering muncul dalam bahasa Inggris, tapi apa sih challenge arti sebenarnya? Dalam artikel ini, kita akan membahas makna kata "challenge" secara sederhana dan memberikan 25 contoh kalimat yang mudah dipahami. Artikel ini cocok untuk pemula yang ingin belajar bahasa Inggris dengan santai!
Secara sederhana, challenge dalam bahasa Inggris berarti "tantangan" atau "ajakan untuk melakukan sesuatu yang sulit". Kata ini bisa digunakan sebagai kata benda (noun) atau kata kerja (verb). Sebagai kata benda, challenge merujuk pada situasi atau tugas yang membutuhkan usaha ekstra. Sebagai kata kerja, artinya mengajak atau menantang seseorang untuk melakukan sesuatu.
Contohnya, kalau seseorang bilang, "I face a big challenge," artinya mereka sedang menghadapi tantangan besar. Kalau mereka bilang, "I challenge you to a game," artinya mereka menantang kamu untuk bermain.
Memahami challenge arti membantu kamu menggunakan kata ini dengan benar dalam percakapan atau tulisan. Kata ini sering muncul di media sosial, film, atau bahkan dalam tantangan viral seperti "Ice Bucket Challenge". Dengan memahami maknanya, kamu bisa lebih percaya diri saat berbicara dalam bahasa Inggris!
Berikut adalah 25 contoh kalimat menggunakan kata challenge dalam bahasa Inggris. Kalimat-kalimat ini sederhana dan cocok untuk pemula:
Untuk menggunakan kata challenge dengan baik, perhatikan konteksnya. Kalau kamu ingin menantang seseorang, gunakan challenge sebagai kata kerja, seperti "I challenge you." Kalau kamu membicarakan sesuatu yang sulit, gunakan sebagai kata benda, seperti "It’s a big challenge." Selain itu, perhatikan kata-kata yang sering muncul bersama challenge, seperti "face a challenge", "take on a challenge", atau "meet a challenge".
Memahami challenge arti dan cara penggunaannya dalam bahasa Inggris sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berbahasa. Dengan 25 contoh kalimat di atas, kamu bisa mulai berlatih menggunakan kata ini dalam percakapan sehari-hari.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved