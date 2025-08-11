Aware Adalah: Arti, Sinonim, dan Contoh Kalimat yang Mudah Dipahami

Ilustrasi(freepik)

Aware adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti kesadaran atau menyadari sesuatu. Kata ini sering digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang tahu atau paham tentang situasi, perasaan, atau informasi tertentu. Artikel ini akan menjelaskan arti aware, sinonimnya, dan contoh kalimat yang mudah dipahami, sehingga kamu bisa menggunakannya dengan tepat!

Apa Itu Aware? Arti dan Penjelasan

Aware adalah kata yang merujuk pada keadaan di mana seseorang memiliki kesadaran atau pemahaman tentang sesuatu. Dalam bahasa Indonesia, aware sering diterjemahkan sebagai "sadar" atau "menyadari". Misalnya, jika kamu tahu tentang masalah tertentu atau perasaan seseorang, kamu bisa dikatakan "aware" terhadap hal itu. Kata ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, baik dalam konteks formal maupun santai.

Sinonim Aware yang Perlu Kamu Ketahui

Untuk memperkaya kosakata, berikut beberapa sinonim dari aware yang bisa kamu gunakan:

Sadar : Menyadari sesuatu dengan penuh perhatian.

: Menyadari sesuatu dengan penuh perhatian. Paham : Memahami situasi atau informasi.

: Memahami situasi atau informasi. Tahu : Mengetahui tentang suatu hal.

: Mengetahui tentang suatu hal. Perhatian : Memberikan fokus pada sesuatu.

: Memberikan fokus pada sesuatu. Waspada: Berhati-hati terhadap sesuatu yang mungkin terjadi.

Dengan sinonim ini, kamu bisa memilih kata yang paling cocok sesuai konteks kalimatmu.

Contoh Kalimat Menggunakan Kata Aware

Supaya lebih jelas, berikut beberapa contoh kalimat menggunakan kata aware beserta terjemahannya:

She is aware of the risks involved in the project.

(Dia sadar akan risiko yang terlibat dalam proyek tersebut.) We need to be aware of our surroundings when traveling.

(Kita perlu waspada terhadap lingkungan sekitar saat bepergian.) Are you aware that the meeting has been rescheduled?

(Apakah kamu tahu bahwa rapat telah dijadwal ulang?) He became aware of his mistake after the discussion.

(Dia menyadari kesalahannya setelah diskusi.)

Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana aware adalah kata yang fleksibel dan bisa digunakan dalam berbagai situasi.

Mengapa Penting Memahami Arti Aware?

Memahami arti aware adalah langkah penting untuk berkomunikasi dengan lebih baik, baik dalam bahasa Inggris maupun Indonesia. Dengan mengetahui sinonim dan cara penggunaannya, kamu bisa menyampaikan ide dengan lebih tepat dan menarik. Selain itu, kata ini sering muncul dalam teks, pidato, atau percakapan, jadi penting untuk memahaminya agar tidak ketinggalan informasi.