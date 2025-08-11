Aware Adalah: Arti, Sinonim, dan Contoh Kalimat yang Mudah Dipahami

Headline
Aware adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti kesadaran atau menyadari sesuatu. Kata ini sering digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang tahu atau paham tentang situasi, perasaan, atau informasi tertentu. Artikel ini akan menjelaskan arti aware, sinonimnya, dan contoh kalimat yang mudah dipahami, sehingga kamu bisa menggunakannya dengan tepat!
Aware adalah kata yang merujuk pada keadaan di mana seseorang memiliki kesadaran atau pemahaman tentang sesuatu. Dalam bahasa Indonesia, aware sering diterjemahkan sebagai "sadar" atau "menyadari". Misalnya, jika kamu tahu tentang masalah tertentu atau perasaan seseorang, kamu bisa dikatakan "aware" terhadap hal itu. Kata ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, baik dalam konteks formal maupun santai.
Untuk memperkaya kosakata, berikut beberapa sinonim dari aware yang bisa kamu gunakan:
Dengan sinonim ini, kamu bisa memilih kata yang paling cocok sesuai konteks kalimatmu.
Supaya lebih jelas, berikut beberapa contoh kalimat menggunakan kata aware beserta terjemahannya:
Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana aware adalah kata yang fleksibel dan bisa digunakan dalam berbagai situasi.
Memahami arti aware adalah langkah penting untuk berkomunikasi dengan lebih baik, baik dalam bahasa Inggris maupun Indonesia. Dengan mengetahui sinonim dan cara penggunaannya, kamu bisa menyampaikan ide dengan lebih tepat dan menarik. Selain itu, kata ini sering muncul dalam teks, pidato, atau percakapan, jadi penting untuk memahaminya agar tidak ketinggalan informasi.
