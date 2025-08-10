IKATEKNIK Undip Gelar Alumni Gathering 2025: Perkuat Jejaring dan Kolaborasi Lintas Alumni

Alumni Gathering 2025 yang dikemas bersamaan dengan kegiatan Collaboration with Golf, di Jakarta, Minggu (10/8).(MI/Ficky)

IKATAN Alumni Fakultas Teknik Universitas Diponegoro (IKATEKNIK Undip) bersama Fakultas Teknik Universitas Diponegoro menggelar Alumni Gathering 2025 yang dikemas bersamaan dengan kegiatan Collaboration with Golf, di Jakarta, Minggu (10/8).

Ketua IKATEKNIK Undip, Lukman Hidayat menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi, mempererat kebersamaan, dan membangun sinergi antara alumni dan kampus. Acara ini pun melibatkan 12 departemen di lingkungan Fakultas Teknik Undip.

"Kita ingin memijakkan kaki dengan melakukan kolaborasi di semua departemen. Tujuan utamanya adalah silaturahmi dan kebersamaan, apresiasi dan nostalgia, identitas dan kebangsaan, serta menjadi jembatan kolaborasi dan regenerasi," kata Lukman saat ditemui di lokasi.

Selain itu, lanjut Lukman, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat jejaring alumni, mendorong sinergi antara alumni dan fakultas, serta mendorong kontribusi nyata alumni dalam kegiatan di kampus, masyarakat, maupun bangsa dan negara.

"Kami juga ingin melakukan pemetaan potensi alumni, untuk mengetahui posisi, bidang kerja, dan aktivitas mereka. Dari situ, kita bisa membuka peluang kolaborasi yang lebih luas," ujarnya.

Lukman berharap, hasil dari kegiatan Alumni Gathering 2025 ini dapat menjadi pijakan strategis untuk memperkuat peran alumni di masa depan, termasuk pengembangan sumber daya manusia baik di lingkungan kampus maupun di industri.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Diponegoro, Suharnomo mengapresiasi inisiatif IKATEKNIK Undip yang selama ini dinilai lebih aktif di tingkat departemen.

"Hari ini IKATEKNIK dikumpulkan secara bersama, dan kolaborasi antardepartemen serta antarjurusan ini sangat penting. Banyak tokoh bangsa yang lahir dari Fakultas Teknik Undip, dan saya yakin alumni dapat memberi kontribusi besar bagi kampus maupun negara," ucapnya.

Suharnomo menegaskan, peran alumni menjadi sangat penting di tengah dorongan kampus untuk memperkuat link and match dengan industri.

"Kampus tidak bisa berjalan sendiri. Dengan adanya Kampus Merdeka, mahasiswa diharapkan bisa menjalani pemagangan minimal satu semester di dunia kerja. Alumni yang sudah ada di industri dapat memberikan banyak kesempatan bagi adik-adik kelas, sehingga mereka tidak kaget saat masuk dunia kerja," jelasnya.

Dekan Fakultas Teknik Undip, Jamari menambahkan bahwa tujuan kegiatan ini tidak hanya untuk mempererat silaturahmi, tetapi juga menghimpun dana beasiswa bagi mahasiswa.

"Beasiswa ini tidak hanya untuk mahasiswa Fakultas Teknik, tetapi juga untuk mahasiswa Undip secara umum. Momen ini baru pertama kali digelar oleh IKFT, dan antusiasme para alumni luar biasa," tuturnya.

Dengan semangat kebersamaan ini, Jamari berharap kegiatan ini dapat menjadi tonggak awal bagi penguatan jejaring alumni, membuka peluang kolaborasi industri, dan memberi manfaat nyata bagi mahasiswa dan kampus.

Lebih lanjut, kegiatan Alumni Gathering tersebut juga turut menghadirkan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (WamenPU) sekaligus juga alumni dari Fakultas Teknik Undip, Diana Kusumastuti.

Dalam sambutannya, Diana melihat banyak peluang kerja sama strategis yang bisa diinisiasi antara alumni, kampus, industri, dan pemerintah.

Ia menilai, jejaring alumni seperti IKATEKNIK ini dapat memberi masukan langsung pada kebijakan dan proyek pemerintah.

"Pertemuan seperti ini membuka ruang komunikasi, sehingga kampus dapat mempersiapkan lulusan yang siap berkiprah, tidak hanya di sektor PUPR, tetapi juga di sektor lain, bahkan di tingkat global," ungkapnya.

Diana berharap kegiatan ini dapat menjadi tonggak awal untuk memperluas kolaborasi industri, pemerintah, kampus, dan memberi manfaat bagi masyarakat serta pembangunan nasional. (Fik/I-1)