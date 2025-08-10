Tujuh Manfaat Buah Melon, Mencegah Dehidrasi hingga Menyehatkan Kulit dan Mata

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
MELON merupakan buah yang segar dan lezat yang banyak ditemukan di Indonesia dan negara-negara lain di dunia. Buah yang berwarna hijau ini juga kaya akan nutrisi penting yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia.
Buah melon memiliki nutrisi yang sangat penting dan diperlukan oleh tubuh, di antaranya kalori, protein, lemak, karbohidrat, serat, vitamin B1, B2, B3, B5, B6, vitamin C, kalsium, zat besi, fosfor, kalium, natrium, dan zinc.
Dengan kandungan 90% air di dalamnya, melon dapat membantu mengatasi gejala dehidrasi. Selain itu, mineral yang terkandung dalam buah melon juga dapat membantu mengembalikan elektrolit dalam tubuh.
Menurut jurnal dari Food Research International, selain daging buah melon, ternyata kulit melon juga memilik manfaat untuk menyehatkan pencernaan. Kulit melon sendiri mengandung antioksidan dan prebiotik yang dapat meningkatkan kesehatan saluran pencernaan.
Natrium dan kalium yang berada dalam buah melon dapat menurunkan sekaligus menstabilkan tekanan darah dalam tubuh, sehingga dapat mendukung kinerja jantung.
Nutrisi yang terkandung dalam buah melon dapat menjadi antioksidan bagi tubuh. Kandungan vitamin C di dalam buah melon dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan mampu mempercepat perbaikan pada sel-sel yang terkena infeksi.
Melon memiliki nutrisi penting yang dapat menyehatkan dan memelihara tulang, di antaranya folat, vitamin K, dan magnesium. Folat ini sangat penting untuk pemecahan homosistein bagi tubuh.
Asupan vitamin C yang cukup penting pada buah melon dapat membantu memperbaiki dan memelihara jaringan kulit. Selain itu, vitamin C yang ada di buah melon juga dapat bekerja efektif melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari.
Buah melon mengandung dua antioksidan, yaitu lutein dan zeaxanthin. Senyawa karotenoid ini baik untuk mendukung kesehatan mata dan mencegah perkembangan kehilangan penglihatan seiring dengan pertambahan usia. (H-2)
Dengan kandungan air yang tinggi, melon menjadi pilihan yang sangat baik untuk mengatasi rasa haus.
Buah ini memiliki kulit yang biasanya bertekstur kasar atau halus, dengan daging buah yang manis dan kaya air. Melon banyak dikonsumsi sebagai buah segar
Tanaman melon biasanya merambat atau menjalar, dan buahnya memiliki bentuk bulat atau lonjong dengan kulit yang bertekstur atau halus, tergantung pada varietasnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved