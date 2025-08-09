Virgo Bulan Apa? Ketahui Tanggal dan Karakter Zodiak Virgo!

Headline
PERNAH bertanya-tanya, Virgo bulan apa? Jika kamu atau temanmu lahir di akhir musim panas, mungkin kamu adalah seorang Virgo! Zodiak ini dikenal dengan sifat-sifat unik seperti perfeksionis dan penuh perhatian. Yuk, kita cari tahu lebih dalam tentang Virgo, termasuk tanggal pasti dan karakteristiknya!
Zodiak Virgo mencakup mereka yang lahir antara 23 Agustus sampai 22 September. Jadi, jika ulang tahunmu jatuh dalam rentang tanggal ini, kamu resmi menjadi bagian dari kelompok Virgo! Zodiak ini berada di urutan keenam dalam daftar zodiak dan dikenal dengan simbol gadis atau perawan.
Jika kamu bertanya "Virgo bulan apa?", jawabannya adalah akhir Agustus hingga pertengahan September. Pastikan kamu cek tanggal lahir untuk memastikan!
Orang-orang Virgo dikenal dengan sifat-sifat berikut:
Karakter ini membuat Virgo sering dianggap sebagai orang yang bisa diandalkan, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Virgo bukan hanya soal "bulan apa", tetapi juga tentang kepribadian yang menarik. Zodiak ini dipengaruhi oleh elemen tanah, yang membuat mereka sangat membumi dan stabil. Mereka juga sering punya kemampuan untuk memperhatikan detail kecil yang luput dari orang lain.
Berikut beberapa fakta menarik tentang Virgo:
Jadi, selain tahu Virgo bulan apa, kamu juga bisa memahami mengapa zodiak ini begitu spesial!
Orang Virgo biasanya sangat terorganisir. Mereka suka membuat daftar tugas, merencanakan hari, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Namun, mereka juga bisa agak kritis, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, karena sifat perfeksionis mereka.
Jadi, Virgo bulan apa? Zodiak ini berlaku untuk mereka yang lahir antara 23 Agustus hingga 22 September. Dengan sifat perfeksionis, analitis, dan setia, Virgo adalah zodiak yang penuh pesona. Apakah kamu seorang Virgo atau hanya penasaran, semoga informasi ini membantu kamu memahami zodiak ini lebih baik! (P-4)
