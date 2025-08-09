Pisces Bulan Apa? Ketahui Tanggal dan Karakter Zodiak Pisces

Headline
PERNAH bertanya-tanya, Pisces bulan apa? Zodiak Pisces adalah salah satu zodiak yang penuh dengan misteri dan kepekaan. Dalam artikel ini, kita akan membahas periode tanggal Pisces, karakter uniknya, dan beberapa fakta menarik tentang zodiak ini. Yuk, simak penjelasannya!
Zodiak Pisces jatuh pada tanggal 19 Februari hingga 20 Maret. Jika kamu lahir dalam rentang tanggal ini, maka kamu termasuk dalam zodiak Pisces. Pisces dikenal sebagai zodiak yang penuh empati, kreatif, dan sering kali punya dunia imajinasi yang kaya.
Orang dengan zodiak Pisces biasanya punya sifat-sifat berikut:
Namun, Pisces juga bisa jadi terlalu sensitif atau sulit fokus karena sering terbawa perasaan. Tapi, inilah yang membuat mereka begitu istimewa!
Pisces dilambangkan dengan dua ikan yang berenang berlawanan arah, menunjukkan sifat dualitas mereka. Elemen Pisces adalah air, yang mencerminkan sifat emosional dan mengalir seperti air. Zodiak ini juga dipengaruhi oleh planet Neptunus, yang berhubungan dengan mimpi, intuisi, dan kreativitas.
Berikut beberapa fakta seru tentang Pisces:
Banyak orang penasaran dengan zodiak mereka karena ingin tahu lebih banyak tentang kepribadian atau kecocokan dengan orang lain. Dengan mengetahui bahwa Pisces adalah zodiak untuk mereka yang lahir antara 19 Februari - 20 Maret, kamu bisa mulai memahami sifat-sifat unikmu atau orang terdekatmu.
Jika kamu masih bingung apakah kamu Pisces atau zodiak lain, cukup cek tanggal lahirmu. Jika tanggalnya mendekati akhir Februari atau awal Maret, kamu mungkin berada di perbatasan dengan zodiak lain, seperti Aquarius atau Aries. Periksa tanggal pasti untuk memastikan!
Jadi, Pisces bulan apa? Pisces adalah zodiak untuk mereka yang lahir antara 19 Februari hingga 20 Maret. Dengan sifat kreatif, empatik, dan intuitif, Pisces adalah zodiak yang penuh pesona. (P-4)
