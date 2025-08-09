Headline
Healing dalam Paduan Suara yang tak Saling Kenal

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Pisces Bulan Apa? Ketahui Tanggal dan Karakter Zodiak Pisces

Akmal Fauzi
09/8/2025 22:44
Pisces Bulan Apa? Ketahui Tanggal dan Karakter Zodiak Pisces
ilustrasi(Istimewa)

PERNAH bertanya-tanya, Pisces bulan apa? Zodiak Pisces adalah salah satu zodiak yang penuh dengan misteri dan kepekaan. Dalam artikel ini, kita akan membahas periode tanggal Pisces, karakter uniknya, dan beberapa fakta menarik tentang zodiak ini. Yuk, simak penjelasannya!

Pisces Bulan Apa? Ini Tanggal Resminya

Zodiak Pisces jatuh pada tanggal 19 Februari hingga 20 Maret. Jika kamu lahir dalam rentang tanggal ini, maka kamu termasuk dalam zodiak Pisces. Pisces dikenal sebagai zodiak yang penuh empati, kreatif, dan sering kali punya dunia imajinasi yang kaya.

Karakter dan Sifat Zodiak Pisces

Orang dengan zodiak Pisces biasanya punya sifat-sifat berikut:

  • Empati Tinggi: Pisces sangat peka terhadap perasaan orang lain.
  • Kreatif: Mereka sering punya bakat di bidang seni, musik, atau menulis.
  • Intuitif: Pisces sering mengandalkan insting mereka dalam mengambil keputusan.
  • Pemimpi: Mereka suka berkhayal dan punya imajinasi yang luas.

Namun, Pisces juga bisa jadi terlalu sensitif atau sulit fokus karena sering terbawa perasaan. Tapi, inilah yang membuat mereka begitu istimewa!

Simbol dan Elemen Zodiak Pisces

Pisces dilambangkan dengan dua ikan yang berenang berlawanan arah, menunjukkan sifat dualitas mereka. Elemen Pisces adalah air, yang mencerminkan sifat emosional dan mengalir seperti air. Zodiak ini juga dipengaruhi oleh planet Neptunus, yang berhubungan dengan mimpi, intuisi, dan kreativitas.

Fakta Menarik tentang Pisces

Berikut beberapa fakta seru tentang Pisces:

  1. Pisces adalah zodiak terakhir dalam siklus astrologi, sehingga sering dianggap punya kebijaksanaan alami.
  2. Mereka sangat setia dalam hubungan, baik pertemanan maupun percintaan.
  3. Pisces sering jadi penutup yang baik dalam kelompok karena sifat pengertian mereka.

Mengapa Orang Sering Bertanya "Pisces Bulan Apa"?

Banyak orang penasaran dengan zodiak mereka karena ingin tahu lebih banyak tentang kepribadian atau kecocokan dengan orang lain. Dengan mengetahui bahwa Pisces adalah zodiak untuk mereka yang lahir antara 19 Februari - 20 Maret, kamu bisa mulai memahami sifat-sifat unikmu atau orang terdekatmu.

Cara Mengetahui Zodiakmu

Jika kamu masih bingung apakah kamu Pisces atau zodiak lain, cukup cek tanggal lahirmu. Jika tanggalnya mendekati akhir Februari atau awal Maret, kamu mungkin berada di perbatasan dengan zodiak lain, seperti Aquarius atau Aries. Periksa tanggal pasti untuk memastikan!

Kesimpulan

Jadi, Pisces bulan apa? Pisces adalah zodiak untuk mereka yang lahir antara 19 Februari hingga 20 Maret. Dengan sifat kreatif, empatik, dan intuitif, Pisces adalah zodiak yang penuh pesona. (P-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akmal
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved