Taurus Bulan Apa? Cari Tahu Fakta Zodiak Taurus di Sini!

Taurus lahir bulan apa?(Freepik)

JIKA kamu bertanya, taurus bulan apa, jawabannya adalah zodiak Taurus jatuh pada tanggal 20 April hingga 20 Mei. Zodiak ini dikenal dengan sifatnya yang setia, pekerja keras, dan menyukai kenyamanan. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih dalam tentang zodiak Taurus, termasuk sifat, karakter, dan fakta menarik lainnya. Yuk, simak!

Apa Itu Zodiak Taurus?

Taurus adalah zodiak kedua dalam urutan astrologi, yang diwakili oleh simbol banteng. Orang yang lahir antara 20 April sampai 20 Mei termasuk dalam zodiak ini. Taurus dipengaruhi oleh elemen tanah, yang membuat mereka praktis, stabil, dan suka menikmati hal-hal sederhana dalam hidup.

Kapan Tepatnya Taurus Bulan Apa?

Untuk menjawab pertanyaan taurus bulan apa, berikut rinciannya:

Tanggal Mulai: 20 April

20 April Tanggal Selesai: 20 Mei

Jadi, jika kamu lahir dalam rentang tanggal ini, kamu adalah seorang Taurus! Misalnya, seseorang yang lahir pada 25 April atau 15 Mei pasti memiliki zodiak Taurus.

Sifat dan Karakter Taurus

Orang dengan zodiak Taurus dikenal memiliki beberapa sifat khas, seperti:

Kesetiaan: Taurus adalah teman dan pasangan yang sangat setia. Pekerja Keras: Mereka suka bekerja untuk mencapai tujuan mereka. Menyukai Kenyamanan: Taurus senang dengan hal-hal yang nyaman, seperti makanan enak atau tempat tinggal yang cozy. Keras Kepala: Kadang-kadang, Taurus sulit mengubah pendapatnya.

Fakta Menarik tentang Taurus

Selain mengetahui taurus bulan apa, ada beberapa fakta unik tentang zodiak ini:

Planet Penguasa: Venus, planet cinta dan keindahan.

Venus, planet cinta dan keindahan. Warna Keberuntungan: Hijau dan merah muda.

Hijau dan merah muda. Batu Keberuntungan: Zamrud.

Taurus juga dikenal sebagai zodiak yang suka menikmati seni, musik, dan alam. Mereka sering menjadi penutup yang baik dan pendengar yang hebat.

Mengapa Taurus Istimewa?

Zodiak Taurus memiliki kombinasi unik antara kekuatan dan kelembutan. Mereka bisa diandalkan dalam situasi sulit, tetapi juga tahu cara menikmati hidup. Jika kamu bertanya-tanya taurus bulan apa karena penasaran dengan kepribadian seseorang, ingatlah bahwa Taurus adalah zodiak yang penuh kasih sayang dan determinasi.

Sekarang kamu sudah tahu bahwa taurus bulan apa, yaitu 20 April hingga 20 Mei, serta karakteristik yang membuat zodiak ini begitu menarik. (Z-10)