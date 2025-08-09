Arti Night: Pengertian dan Contoh Penggunaan dalam Bahasa Inggris

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
MALAM adalah waktu yang penuh dengan ketenangan dan keajaiban. Dalam bahasa Inggris, kata night sering digunakan untuk merujuk pada waktu setelah matahari terbenam hingga pagi hari. Artikel ini akan menjelaskan arti night, bagaimana kata ini digunakan dalam kalimat, serta beberapa frasa populer yang mengandung kata night. Yuk, simak penjelasannya!
Kata night berarti "malam" dalam bahasa Indonesia. Ini adalah periode waktu ketika hari menjadi gelap, biasanya setelah sore hari dan sebelum pagi. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan suasana, waktu, atau aktivitas yang terjadi saat malam. Misalnya, kita bisa mengatakan "I love the night sky" untuk menyatakan cinta pada langit malam yang penuh bintang.
Berikut adalah beberapa contoh kalimat yang menggunakan kata night agar kamu lebih paham cara menggunakannya:
Kata night sering muncul dalam frasa atau ungkapan tertentu dalam bahasa Inggris. Berikut beberapa di antaranya:
Memahami penggunaan kata night membantu kamu berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris dengan lebih natural. Kata ini sering muncul dalam percakapan sehari-hari, lagu, atau cerita. Dengan mengetahui cara menggunakan night dalam konteks yang tepat, kamu bisa berkomunikasi dengan lebih percaya diri, baik saat mengobrol tentang rencana malam atau menceritakan pengalaman seru di malam hari.
Untuk menguasai kata night dan frasa terkait, cobalah tips berikut:
Dengan memahami arti dan penggunaan night, kamu akan lebih mudah mengekspresikan diri dalam bahasa Inggris.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved