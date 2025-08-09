Arti Night: Pengertian dan Contoh Penggunaan dalam Bahasa Inggris

Ilustrasi(Freepik.com)

MALAM adalah waktu yang penuh dengan ketenangan dan keajaiban. Dalam bahasa Inggris, kata night sering digunakan untuk merujuk pada waktu setelah matahari terbenam hingga pagi hari. Artikel ini akan menjelaskan arti night, bagaimana kata ini digunakan dalam kalimat, serta beberapa frasa populer yang mengandung kata night. Yuk, simak penjelasannya!

Apa Arti Night dalam Bahasa Inggris?

Kata night berarti "malam" dalam bahasa Indonesia. Ini adalah periode waktu ketika hari menjadi gelap, biasanya setelah sore hari dan sebelum pagi. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan suasana, waktu, atau aktivitas yang terjadi saat malam. Misalnya, kita bisa mengatakan "I love the night sky" untuk menyatakan cinta pada langit malam yang penuh bintang.

Contoh Penggunaan Night dalam Kalimat

Berikut adalah beberapa contoh kalimat yang menggunakan kata night agar kamu lebih paham cara menggunakannya:

Last night , I watched a movie with my friends. (Tadi malam, saya menonton film bersama teman-teman.)

, I watched a movie with my friends. (Tadi malam, saya menonton film bersama teman-teman.) The stars are so bright at night . (Bintang-bintang sangat terang di malam hari.)

. (Bintang-bintang sangat terang di malam hari.) She works the night shift at the hospital. (Dia bekerja pada shift malam di rumah sakit.)

shift at the hospital. (Dia bekerja pada shift malam di rumah sakit.) We had a fun night out in the city. (Kami bersenang-senang di malam hari di kota.)

Frasa Populer dengan Kata Night

Kata night sering muncul dalam frasa atau ungkapan tertentu dalam bahasa Inggris. Berikut beberapa di antaranya:

Good night: Ucapan selamat malam, biasanya digunakan saat akan tidur. Contoh: "Good night, see you tomorrow!" Night owl: Orang yang suka begadang atau aktif di malam hari. Contoh: "My sister is a night owl; she studies until 2 a.m." All night long: Selama sepanjang malam. Contoh: "We danced all night long at the party." Night and day: Menggambarkan sesuatu yang sangat berbeda atau terus-menerus. Contoh: "Her mood changes like night and day."

Mengapa Memahami Arti Night Penting?

Memahami penggunaan kata night membantu kamu berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris dengan lebih natural. Kata ini sering muncul dalam percakapan sehari-hari, lagu, atau cerita. Dengan mengetahui cara menggunakan night dalam konteks yang tepat, kamu bisa berkomunikasi dengan lebih percaya diri, baik saat mengobrol tentang rencana malam atau menceritakan pengalaman seru di malam hari.

Tips Belajar Penggunaan Kata Night

Untuk menguasai kata night dan frasa terkait, cobalah tips berikut:

Catat frasa yang mengandung night dan gunakan dalam kalimatmu sendiri.

dan gunakan dalam kalimatmu sendiri. Tonton film atau dengarkan lagu berbahasa Inggris yang menyebutkan night untuk memahami konteksnya.

untuk memahami konteksnya. Praktikkan ucapan seperti "good night" dalam percakapan sehari-hari.

Dengan memahami arti dan penggunaan night, kamu akan lebih mudah mengekspresikan diri dalam bahasa Inggris.