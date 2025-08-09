Arti Done dalam Bahasa Indonesia & Contoh Kalimatnya

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
PERNAH dengar kata done dalam percakapan atau media sosial? Kata ini sering muncul, terutama di kalangan anak muda. Tapi, apa sih arti done dalam bahasa Indonesia? Di artikel ini, kita akan bahas makna kata done, cara penggunaannya, dan contoh kalimat yang mudah dipahami.
Dalam bahasa Indonesia, done artinya selesai atau sudah selesai. Kata ini berasal dari bahasa Inggris dan biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu tugas, pekerjaan, atau aktivitas telah rampung. Selain itu, done juga bisa digunakan dalam konteks informal untuk menyatakan persetujuan atau konfirmasi, seperti "oke" atau "deal".
Kata done bisa memiliki nuansa berbeda tergantung situasinya. Berikut beberapa makna umumnya:
Untuk memahami lebih jelas, berikut beberapa contoh kalimat dengan kata done dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia:
Agar penggunaan kata done terdengar alami, perhatikan tips berikut:
Kata done dalam bahasa Indonesia berarti selesai atau bisa juga digunakan sebagai tanda persetujuan dalam situasi santai. Dengan memahami konteks dan cara penggunaannya, kamu bisa menggunakan kata ini dengan tepat dalam percakapan sehari-hari. Semoga artikel ini membantu kamu memahami arti done dan cara menggunakannya!
Pernah dengar kata done dalam percakapan atau media sosial? Kata ini sering muncul, terutama di kalangan anak muda. Tapi, apa sih arti done dalam bahasa Indonesia? Di artikel ini, kita akan bahas makna kata done, cara penggunaannya, dan contoh kalimat yang mudah dipahami.
Dalam bahasa Indonesia, done artinya selesai atau sudah selesai. Kata ini berasal dari bahasa Inggris dan biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu tugas, pekerjaan, atau aktivitas telah rampung. Selain itu, done juga bisa digunakan dalam konteks informal untuk menyatakan persetujuan atau konfirmasi, seperti "oke" atau "deal".
Kata done bisa memiliki nuansa berbeda tergantung situasinya. Berikut beberapa makna umumnya:
Untuk memahami lebih jelas, berikut beberapa contoh kalimat dengan kata done dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia:
Agar penggunaan kata done terdengar alami, perhatikan tips berikut:
Kata done dalam bahasa Indonesia berarti selesai atau bisa juga digunakan sebagai tanda persetujuan dalam situasi santai. Dengan memahami konteks dan cara penggunaannya, kamu bisa menggunakan kata ini dengan tepat dalam percakapan sehari-hari. Semoga artikel ini membantu kamu memahami arti done dan cara menggunakannya!
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved