Arti Done dalam Bahasa Indonesia & Contoh Kalimatnya

Ilustrasi(pngtree.com)

PERNAH dengar kata done dalam percakapan atau media sosial? Kata ini sering muncul, terutama di kalangan anak muda. Tapi, apa sih arti done dalam bahasa Indonesia? Di artikel ini, kita akan bahas makna kata done, cara penggunaannya, dan contoh kalimat yang mudah dipahami.

Apa Arti Done dalam Bahasa Indonesia?

Dalam bahasa Indonesia, done artinya selesai atau sudah selesai. Kata ini berasal dari bahasa Inggris dan biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu tugas, pekerjaan, atau aktivitas telah rampung. Selain itu, done juga bisa digunakan dalam konteks informal untuk menyatakan persetujuan atau konfirmasi, seperti "oke" atau "deal".

Makna Done dalam Berbagai Konteks

Kata done bisa memiliki nuansa berbeda tergantung situasinya. Berikut beberapa makna umumnya:

Selesai : Menunjukkan bahwa suatu pekerjaan atau tugas telah diselesaikan. Contoh: "I’m done with my homework" (Saya sudah selesai mengerjakan PR).

: Menunjukkan bahwa suatu pekerjaan atau tugas telah diselesaikan. Contoh: "I’m done with my homework" (Saya sudah selesai mengerjakan PR). Persetujuan : Dalam percakapan informal, done bisa berarti setuju atau konfirmasi. Contoh: "Meet at 5 PM?" "Done!" (Ketemu jam 5 sore? Oke!).

: Dalam percakapan informal, bisa berarti setuju atau konfirmasi. Contoh: "Meet at 5 PM?" "Done!" (Ketemu jam 5 sore? Oke!). Kondisi: Kadang digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang sudah tidak bisa diperbaiki, seperti "The cake is done" (Kue itu sudah gosong).

Contoh Kalimat Menggunakan Kata Done

Untuk memahami lebih jelas, berikut beberapa contoh kalimat dengan kata done dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia:

Kalimat: "I’ve done all the dishes in the kitchen."

Arti: Saya sudah selesai mencuci semua piring di dapur. Kalimat: "Are we done here?"

Arti: Apa kita sudah selesai di sini? Kalimat: "Let’s make a deal. You help me, I help you. Done?"

Arti: Ayo buat kesepakatan. Kamu bantu aku, aku bantu kamu. Setuju? Kalimat: "The project is finally done!"

Arti: Proyek itu akhirnya selesai!

Tips Menggunakan Kata Done dengan Tepat

Agar penggunaan kata done terdengar alami, perhatikan tips berikut:

Gunakan done untuk menyatakan sesuatu yang benar-benar telah selesai.

untuk menyatakan sesuatu yang benar-benar telah selesai. Dalam konteks informal, kata ini cocok untuk percakapan santai atau chat dengan teman.

Jangan gunakan done dalam tulisan formal, seperti laporan atau surat resmi, karena terkesan terlalu santai.

Kesimpulan

Kata done dalam bahasa Indonesia berarti selesai atau bisa juga digunakan sebagai tanda persetujuan dalam situasi santai. Dengan memahami konteks dan cara penggunaannya, kamu bisa menggunakan kata ini dengan tepat dalam percakapan sehari-hari. Semoga artikel ini membantu kamu memahami arti done dan cara menggunakannya!

