Tulisan Astaghfirullahaladzim: Keutamaan dan Manfaat Membacanya untuk Ketenangan Jiwa

Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
DZIKIR "Astaghfirullahaladzim" adalah kalimat suci yang sering diucapkan umat Islam untuk memohon ampunan kepada Allah SWT. Tulisan Astaghfirullahaladzim dalam bahasa Arab adalah أستغفر الله العظيم, yang berarti "Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung." Dzikir ini memiliki banyak keutamaan dan manfaat, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Artikel ini akan menjelaskan makna, keutamaan, dan manfaat dzikir ini berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits shahih, dengan bahasa yang mudah dipahami.
Kata "Astaghfirullahaladzim" terdiri dari dua bagian utama:
Dengan mengucapkan dzikir ini, kita mengakui kesalahan dan memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah diperbuat, baik yang disadari maupun tidak.
Mengucapkan tulisan Astaghfirullahaladzim memiliki banyak keutamaan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Berikut beberapa di antaranya:
Dzikir ini adalah cara untuk memohon ampunan dari Allah SWT. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:
Arab: وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا
Latin: Wa man ya‘mal sū’an aw yazlim nafsahū thumma yastaghfirillāha yajidillāha ghafūran rahīmā
Terjemahan: "Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri, kemudian memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. An-Nisa: 110)
Ayat ini menunjukkan bahwa istighfar adalah jalan untuk menghapus dosa dan mendapatkan rahmat Allah.
Dzikir Astaghfirullahaladzim juga dapat memperlancar rezeki. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda:
Arab: مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
Latin: Man lazima al-istighfāra ja‘ala Allāhu lahū min kulli dīqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahū min haythu lā yahtasib
Terjemahan: "Barang siapa yang melazimkan istighfar, niscaya Allah menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan, kelegaan dari setiap kesedihan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)
Hadits ini menegaskan bahwa istighfar dapat membuka pintu rezeki dan memberikan solusi atas masalah kehidupan.
Mengucapkan Astaghfirullahaladzim juga membantu menenangkan hati. Dengan memohon ampun, kita melepaskan beban dosa dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga hati menjadi lebih damai.
Selain keutamaan di atas, dzikir ini juga memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti:
Agar mendapatkan manfaat maksimal, dzikir ini dapat diamalkan kapan saja, terutama:
Disarankan untuk membaca Astaghfirullahaladzim sebanyak 33, 70, atau 100 kali setiap hari untuk melazimkan kebiasaan ini.
Tulisan Astaghfirullahaladzim (أستغفر الله العظيم) adalah dzikir yang penuh keutamaan dan manfaat. Dengan melazimkan dzikir ini, kita dapat menghapus dosa, membuka pintu rezeki, dan mendapatkan ketenangan hati. Al-Qur'an dan Hadits telah menegaskan keistimewaan istighfar, menjadikannya amalan sederhana namun sangat powerful. Mulailah amalkan dzikir ini setiap hari untuk merasakan manfaatnya dalam kehidupan!
Pelajari keutamaan Astaghfirullahaladzim Arab, manfaatnya untuk ketenangan hati, beserta teks Arab, Latin, dan referensi Al-Qur'an & Hadits.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved