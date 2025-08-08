Tulisan Astaghfirullahaladzim: Keutamaan dan Manfaat Membacanya untuk Ketenangan Jiwa

Tulisan Astagfirullah.(Freepik)

DZIKIR "Astaghfirullahaladzim" adalah kalimat suci yang sering diucapkan umat Islam untuk memohon ampunan kepada Allah SWT. Tulisan Astaghfirullahaladzim dalam bahasa Arab adalah أستغفر الله العظيم, yang berarti "Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung." Dzikir ini memiliki banyak keutamaan dan manfaat, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Artikel ini akan menjelaskan makna, keutamaan, dan manfaat dzikir ini berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits shahih, dengan bahasa yang mudah dipahami.

Makna Tulisan Astaghfirullahaladzim

Kata "Astaghfirullahaladzim" terdiri dari dua bagian utama:

Astaghfirullah : Berarti "Aku memohon ampun kepada Allah."

: Berarti "Aku memohon ampun kepada Allah." Al-Adzim: Berarti "Yang Maha Agung," menunjukkan kebesaran dan kemuliaan Allah SWT.

Dengan mengucapkan dzikir ini, kita mengakui kesalahan dan memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah diperbuat, baik yang disadari maupun tidak.

Keutamaan Membaca Astaghfirullahaladzim

Mengucapkan tulisan Astaghfirullahaladzim memiliki banyak keutamaan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Berikut beberapa di antaranya:

1. Mendapatkan Ampunan Dosa

Dzikir ini adalah cara untuk memohon ampunan dari Allah SWT. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

Arab: وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا Baca juga : Astaghfirullahaladzim Arab: Tulisan, Keutamaan, dan Manfaat Dahsyatnya Latin: Wa man ya‘mal sū’an aw yazlim nafsahū thumma yastaghfirillāha yajidillāha ghafūran rahīmā Terjemahan: "Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri, kemudian memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. An-Nisa: 110)

Ayat ini menunjukkan bahwa istighfar adalah jalan untuk menghapus dosa dan mendapatkan rahmat Allah.

2. Membuka Pintu Rezeki

Dzikir Astaghfirullahaladzim juga dapat memperlancar rezeki. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda:

Arab: مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Latin: Man lazima al-istighfāra ja‘ala Allāhu lahū min kulli dīqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahū min haythu lā yahtasib Terjemahan: "Barang siapa yang melazimkan istighfar, niscaya Allah menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan, kelegaan dari setiap kesedihan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Hadits ini menegaskan bahwa istighfar dapat membuka pintu rezeki dan memberikan solusi atas masalah kehidupan.

3. Memberikan Ketenangan Hati

Mengucapkan Astaghfirullahaladzim juga membantu menenangkan hati. Dengan memohon ampun, kita melepaskan beban dosa dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga hati menjadi lebih damai.

Manfaat Membaca Astaghfirullahaladzim

Selain keutamaan di atas, dzikir ini juga memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti:

Mengurangi Stres: Mengingat Allah melalui istighfar membuat pikiran lebih tenang dan terhindar dari kecemasan.

Mengingat Allah melalui istighfar membuat pikiran lebih tenang dan terhindar dari kecemasan. Meningkatkan Keimanan: Dzikir ini mengingatkan kita akan kebesaran Allah dan mendorong untuk selalu taat.

Dzikir ini mengingatkan kita akan kebesaran Allah dan mendorong untuk selalu taat. Memperbaiki Akhlak: Dengan istighfar, kita belajar mengakui kesalahan dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.

Cara Mengamalkan Dzikir Astaghfirullahaladzim

Agar mendapatkan manfaat maksimal, dzikir ini dapat diamalkan kapan saja, terutama:

Setelah sholat wajib, sebagai bagian dari dzikir harian.

Saat menghadapi kesulitan atau masalah hidup.

Di waktu-waktu mustajab, seperti sepertiga malam terakhir atau setelah sholat Tahajud.

Disarankan untuk membaca Astaghfirullahaladzim sebanyak 33, 70, atau 100 kali setiap hari untuk melazimkan kebiasaan ini.

Kesimpulan

Tulisan Astaghfirullahaladzim (أستغفر الله العظيم) adalah dzikir yang penuh keutamaan dan manfaat. Dengan melazimkan dzikir ini, kita dapat menghapus dosa, membuka pintu rezeki, dan mendapatkan ketenangan hati. Al-Qur'an dan Hadits telah menegaskan keistimewaan istighfar, menjadikannya amalan sederhana namun sangat powerful. Mulailah amalkan dzikir ini setiap hari untuk merasakan manfaatnya dalam kehidupan!