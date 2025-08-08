Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
MEMBUAT mochi di rumah ternyata mudah dan menyenangkan! Mochi adalah makanan tradisional Jepang yang kenyal dan lezat, cocok untuk camilan atau hidangan penutup. Dalam artikel ini, kami akan membagikan 15 cara membuat mochi dengan resep praktis yang bisa diikuti pemula. Dari mochi tradisional hingga variasi modern, semua ada di sini. Yuk, simak langkah-langkahnya!
Mochi adalah kue beras ketan yang dibentuk menjadi bulatan atau persegi, sering diisi dengan pasta kacang merah, es krim, atau isian lainnya. Teksturnya yang kenyal dan rasa manisnya membuat mochi disukai banyak orang. Dengan panduan ini, Anda akan tahu cara membuat mochi yang lembut dan sempurna.
Sebelum mulai, siapkan alat dan bahan berikut:
Cara membuat mochi tradisional dimulai dengan adonan dasar. Campur 100 gram tepung ketan, 50 gram gula, dan 150 ml air. Aduk hingga rata, lalu kukus selama 20 menit. Setelah matang, ambil adonan, isi dengan pasta kacang merah, dan bentuk bulat. Taburi maizena agar tidak lengket.
Mochi es krim sedang tren! Buat adonan seperti mochi tradisional, lalu pipihkan dan isi dengan bola es krim favorit Anda. Bekukan selama 2 jam sebelum disajikan.
Lelehkan cokelat batang sebagai isian. Bungkus dengan adonan mochi yang sudah dikukus. Pastikan adonan dingin agar cokelat tidak meleleh saat dibentuk.
Tambahkan ekstrak pandan ke adonan untuk aroma wangi. Campur 100 gram tepung ketan, 150 ml air pandan, dan 50 gram gula. Kukus dan isi dengan kacang hijau.
Campur 1 sdt bubuk matcha ke adonan mochi untuk rasa teh hijau yang otentik. Cocok dengan isian krim keju atau cokelat putih.
Tidak punya kukusan? Campur bahan adonan, masukkan ke wadah tahan panas, dan microwave selama 2-3 menit. Aduk setiap 1 menit untuk hasil kenyal.
Isi adonan mochi dengan keju cheddar parut atau krim keju. Taburi sedikit gula bubuk untuk sentuhan manis.
Bungkus potongan stroberi segar dengan adonan mochi. Sajikan dingin untuk rasa segar.
Untuk pecinta durian, gunakan daging durian sebagai isian. Pastikan adonan mochi cukup tebal agar aroma durian tidak bocor.
Buat mochi polos tanpa isian. Setelah dikukus, potong kecil-kecil dan sajikan dengan saus kinako (bubuk kedelai) dan gula.
Isi mochi dengan potongan mangga matang. Tambahkan sedikit krim kocok untuk rasa creamy.
Campur bubuk taro ke adonan untuk warna ungu cantik. Isi dengan pasta kacang merah atau krim taro.
Buat saus karamel kental sebagai isian. Pastikan karamel dingin sebelum dibungkus adonan mochi.
Bagi adonan menjadi beberapa bagian, tambahkan pewarna makanan alami. Susun lapisan warna-warni sebelum dikukus.
Gunakan tepung ketan organik dan pastikan semua bahan bebas gluten. Cocok untuk diet khusus!
Dengan 15 cara membuat mochi di atas, Anda bisa bereksperimen dengan berbagai rasa dan isian. Mochi adalah camilan serbaguna yang mudah dibuat di rumah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved