12 Bahaya Sering Konsumsi Makanan Ringan

MAKANAN ringan adalah jenis makanan yang dikonsumsi dalam porsi kecil sebagai selingan antara waktu makan utama, seperti sarapan, makan siang, atau makan malam.
Makanan ini biasanya dimakan untuk mengganjal perut, mengisi waktu luang, atau sekadar untuk dinikmati karena rasa dan teksturnya yang menarik.
Makanan ringan umumnya tinggi kalori dan rendah nutrisi. Konsumsi berlebihan tanpa diimbangi aktivitas fisik dapat menyebabkan berat badan naik drastis.
Snack manis seperti kue, cokelat, dan permen mengandung gula tinggi yang bisa menyebabkan resistensi insulin dan meningkatkan risiko diabetes.
Makanan ringan yang digoreng dan tinggi lemak trans dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat.
Konsumsi rutin makanan ringan berlemak, asin, dan manis berisiko menimbulkan plak di pembuluh darah dan memperbesar kemungkinan serangan jantung atau stroke.
Banyak snack mengandung garam atau sodium tinggi, yang bisa memicu hipertensi jika dikonsumsi terus-menerus.
Makanan ringan rendah serat dapat menyebabkan sembelit, perut kembung, dan gangguan pencernaan lainnya.
Snack yang diproses secara khusus seringkali mengandung zat aditif, MSG, atau pemanis buatan yang membuat lidah ketagihan dan terus ingin makan lagi.
Terlalu banyak makan snack bisa membuat seseorang kenyang palsu dan malas makan makanan utama yang lebih bergizi, menyebabkan kekurangan vitamin dan mineral penting.
Snack manis atau lengket bisa menempel di gigi dan merusak enamel gigi, terutama jika tidak diimbangi dengan kebersihan mulut yang baik.
Kandungan gula dan lemak jenuh dalam snack bisa mengganggu keseimbangan hormon, termasuk hormon insulin, leptin, dan kortisol.
Terlalu banyak gula bisa menyebabkan lonjakan energi sesaat, lalu disusul dengan rasa lelah, murung, atau cemas. Ini dikenal sebagai efek “sugar crash.”
Beberapa makanan ringan yang mengandung bahan pengawet dan zat kimia buatan berpotensi bersifat karsinogenik jika dikonsumsi secara terus-menerus.
Tidak semua makanan ringan buruk, selama dikonsumsi dengan bijak dan tidak menggantikan makanan utama. Yang menjadi masalah adalah jika makanan ringan tinggi garam, gula, atau lemak trans, mengandung bahan pengawet, pewarna buatan, atau MSG berlebih. (Z-4)
