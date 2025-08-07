Berikut Tips Mengatasi Gigi Kuning(freepik)

GIGI kuning adalah kondisi di mana warna alami gigi tampak kekuningan, kusam, atau tidak seputih biasanya.

Ini bisa terjadi akibat berbagai faktor, baik dari luar maupun dari dalam, dan sering menjadi masalah estetika yang memengaruhi rasa percaya diri seseorang saat tersenyum atau berbicara.

Berikut 8 Tips Mengatasi Gigi Kuning

1. Sikat Gigi Secara Teratur

Minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Gunakan sikat gigi dengan bulu lembut dan gerakan memutar untuk menghindari kerusakan enamel.

2. Gunakan Pasta Gigi Pemutih

Pilih pasta gigi yang mengandung bahan pemutih seperti baking soda, hidrogen peroksida ringan, atau arang aktif. Gunakan 2 sampai 3 kali seminggu agar tidak merusak email gigi.

3. Gunakan Bahan Alami: Lemon dan Baking Soda

Campurkan sedikit baking soda dengan air perasan lemon. Gosokkan perlahan ke gigi, lalu bilas. Cukup 1 kali seminggu karena terlalu asam bisa merusak enamel.

4. Oil Pulling dengan Minyak Kelapa

Kumur minyak kelapa murni selama 10 sampai 15 menit setiap pagi. Membantu mengangkat bakteri dan plak penyebab gigi kuning.

5. Hindari Makanan dan Minuman yang Menodai Gigi

Seperti kopi, teh hitam, soda, wine, dan makanan berpewarna kuat. Jika tetap ingin konsumsi, gunakan sedotan dan segera bilas atau gosok gigi setelahnya.

6. Berhenti Merokok

Nikotin dan tar dalam rokok dapat menempel dan membuat gigi menguning bahkan kecoklatan. Berhenti merokok juga baik untuk kesehatan gusi dan mulut secara keseluruhan.

7. Lakukan Pembersihan Gigi ke Dokter Gigi

Scaling atau pembersihan karang gigi bisa mengangkat noda dan plak yang menumpuk. Disarankan minimal 2 kali dalam setahun.

8. Perawatan Pemutihan Profesional

Seperti bleaching atau laser whitening di klinik gigi. Hasil lebih cepat dan signifikan dibanding perawatan rumahan, tapi tetap konsultasi dulu ya.

Jika kamu mengalami gigi kuning dan ingin memutihkannya, bisa mulai dari perawatan alami di rumah atau melakukan bleaching gigi di klinik gigi terpercaya. (Z-4)