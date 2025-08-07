Squad Artinya Apa? Pengertian, Sinonim, dan Contoh Penggunaan Terlengkap

Headline
Kata squad sering kita dengar di media sosial, percakapan sehari-hari, atau bahkan di film dan lagu. Tapi, apa sih sebenarnya squad arti dalam bahasa Indonesia?
Artikel ini akan menjelaskan secara lengkap pengertian kata squad, sinonimnya, serta contoh penggunaannya agar kamu mudah memahami dan menggunakannya dengan tepat.
Secara sederhana, squad artinya kelompok atau tim kecil yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki tujuan, minat, atau ikatan tertentu. Kata ini berasal dari bahasa Inggris yang merujuk pada istilah militer, yaitu sekelompok kecil tentara yang bekerja sama dalam misi tertentu. Namun, dalam bahasa sehari-hari, makna squad lebih luas dan sering digunakan untuk menyebut teman dekat atau geng yang kompak.
Misalnya, kamu mungkin pernah mendengar istilah seperti "squad goals" di media sosial. Istilah ini biasanya menggambarkan kelompok teman yang terlihat keren, kompak, atau menginspirasi dalam aktivitas mereka.
Untuk memperkaya kosa kata, berikut beberapa sinonim dari kata squad yang bisa kamu gunakan:
Meski sinonim ini memiliki makna mirip, penggunaannya bisa berbeda tergantung konteks. Misalnya, "geng" terdengar lebih santai, sedangkan "tim" lebih cocok untuk situasi profesional.
Agar lebih paham, berikut beberapa contoh kalimat yang menggunakan kata squad dalam berbagai situasi:
Kata squad menjadi populer karena pengaruh budaya pop, terutama dari media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Istilah ini sering digunakan untuk menunjukkan rasa kebersamaan dan solidaritas dalam kelompok. Selain itu, penggunaan kata ini terasa modern dan keren, sehingga banyak anak muda mengadopsinya dalam percakapan sehari-hari.
Jadi, squad artinya kelompok kecil teman atau tim yang kompak dan memiliki ikatan erat, baik untuk bersenang-senang maupun mencapai tujuan tertentu. Kata ini memiliki sinonim seperti geng, tim, atau kru, dan sering digunakan dalam percakapan santai hingga konteks profesional. Dengan memahami pengertian dan contoh penggunaannya, kamu bisa menggunakan kata squad dengan lebih tepat dan keren!
