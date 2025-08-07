Squad Artinya Apa? Pengertian, Sinonim, dan Contoh Penggunaan Terlengkap

Ilustrasi.(Freepik)

Kata squad sering kita dengar di media sosial, percakapan sehari-hari, atau bahkan di film dan lagu. Tapi, apa sih sebenarnya squad arti dalam bahasa Indonesia?

Artikel ini akan menjelaskan secara lengkap pengertian kata squad, sinonimnya, serta contoh penggunaannya agar kamu mudah memahami dan menggunakannya dengan tepat.

Apa Itu Squad? Pengertian Kata Squad

Secara sederhana, squad artinya kelompok atau tim kecil yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki tujuan, minat, atau ikatan tertentu. Kata ini berasal dari bahasa Inggris yang merujuk pada istilah militer, yaitu sekelompok kecil tentara yang bekerja sama dalam misi tertentu. Namun, dalam bahasa sehari-hari, makna squad lebih luas dan sering digunakan untuk menyebut teman dekat atau geng yang kompak.

Misalnya, kamu mungkin pernah mendengar istilah seperti "squad goals" di media sosial. Istilah ini biasanya menggambarkan kelompok teman yang terlihat keren, kompak, atau menginspirasi dalam aktivitas mereka.

Ciri-Ciri Squad

Anggotanya biasanya memiliki kesamaan, seperti hobi, gaya hidup, atau tujuan.

Ukuran kelompok kecil, biasanya 3-10 orang.

Hubungan antaranggota erat dan saling mendukung.

Sering melakukan aktivitas bersama, seperti jalan-jalan, nongkrong, atau proyek tertentu.

Sinonim Kata Squad

Untuk memperkaya kosa kata, berikut beberapa sinonim dari kata squad yang bisa kamu gunakan:

Geng : Kelompok teman yang akrab dan sering bersama.

: Kelompok teman yang akrab dan sering bersama. Tim : Digunakan dalam konteks yang lebih formal, seperti olahraga atau pekerjaan.

: Digunakan dalam konteks yang lebih formal, seperti olahraga atau pekerjaan. Kelompok : Istilah umum untuk sekelompok orang.

: Istilah umum untuk sekelompok orang. Kru : Mirip dengan squad, sering digunakan untuk tim yang bekerja sama dalam proyek kreatif.

: Mirip dengan squad, sering digunakan untuk tim yang bekerja sama dalam proyek kreatif. Teman Sekawan: Menggambarkan kelompok teman yang sangat kompak.

Meski sinonim ini memiliki makna mirip, penggunaannya bisa berbeda tergantung konteks. Misalnya, "geng" terdengar lebih santai, sedangkan "tim" lebih cocok untuk situasi profesional.

Contoh Penggunaan Kata Squad

Agar lebih paham, berikut beberapa contoh kalimat yang menggunakan kata squad dalam berbagai situasi:

1. Dalam Percakapan Sehari-Hari

"Aku mau hangout sama squad-ku di kafe baru itu." (Artinya: Aku mau nongkrong sama temen-temen dekatku.)

"Squad kita harus ikut lomba dance bareng nih!" (Artinya: Kelompok kita harus ikut lomba tari bersama.)

2. Di Media Sosial

"#SquadGoals: Liburan bareng bestie ke pantai!" (Artinya: Tujuan kelompok: Liburan bersama teman dekat.)

"Squad kita paling kompak, gak ada duanya!" (Artinya: Kelompok kita paling solid.)

3. Dalam Konteks Profesional atau Hobi

"Squad futsal kita menang telak kemarin!" (Artinya: Tim futsal kita menang besar.)

"Squad fotografi kita akan hunting foto di taman kota." (Artinya: Kelompok fotografi kita akan mencari foto di taman kota.)

Mengapa Kata Squad Populer?

Kata squad menjadi populer karena pengaruh budaya pop, terutama dari media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Istilah ini sering digunakan untuk menunjukkan rasa kebersamaan dan solidaritas dalam kelompok. Selain itu, penggunaan kata ini terasa modern dan keren, sehingga banyak anak muda mengadopsinya dalam percakapan sehari-hari.

Tips Membentuk Squad yang Kompak

Pilih Teman dengan Visi yang Sama: Cari orang-orang yang memiliki minat atau tujuan serupa. Jaga Komunikasi: Selalu diskusikan rencana atau masalah dalam kelompok. Lakukan Aktivitas Bersama: Kegiatan seperti traveling atau proyek bersama bisa mempererat hubungan. Saling Mendukung: Dukung satu sama lain dalam suka dan duka.

Kesimpulan

Jadi, squad artinya kelompok kecil teman atau tim yang kompak dan memiliki ikatan erat, baik untuk bersenang-senang maupun mencapai tujuan tertentu. Kata ini memiliki sinonim seperti geng, tim, atau kru, dan sering digunakan dalam percakapan santai hingga konteks profesional. Dengan memahami pengertian dan contoh penggunaannya, kamu bisa menggunakan kata squad dengan lebih tepat dan keren!