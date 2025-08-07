11 Manfaat Jahe Merah untuk Kesehatan Tubuh, Bisa Menurunkan Gula Darah

A- A+

Berikut Manfaat Jahe Merah untuk Kesehatan(freepik)

JAHE merah adalah salah satu varietas jahe yang memiliki ciri khas warna kulit merah keunguan dan rasa yang lebih pedas dibandingkan jahe biasa.

Jahe merah juga dikenal dengan nama ilmiah Zingiber officinale var. rubrum.

Berikut 11 Manfaat Jahe Merah untuk Kesehatan

1. Meredakan Masuk Angin dan Mual

Jahe merah mengandung senyawa gingerol yang efektif meredakan mual, muntah, dan perut kembung. Cocok untuk mengatasi masuk angin atau mabuk perjalanan.

2. Menghangatkan Tubuh

Efek hangat dari jahe merah berasal dari kandungan minyak atsirinya. Sangat cocok dikonsumsi saat cuaca dingin atau saat sedang flu.

3. Meningkatkan Daya Tahan Tubuh

Jahe merah bersifat antioksidan dan imunostimulan, membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit.

4. Menurunkan Kadar Kolesterol

Beberapa penelitian menunjukkan konsumsi rutin jahe merah dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik.

5. Meredakan Nyeri Sendi dan Rematik

Kandungan anti inflamasi seperti gingerol dan shogaol dapat mengurangi peradangan, sehingga membantu mengurangi nyeri sendi dan rematik.

6. Menurunkan Gula Darah

Jahe merah dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2.

7. Melancarkan Pencernaan

Jahe merah merangsang enzim pencernaan dan mencegah sembelit, kembung, serta gangguan pencernaan lainnya.

8. Mengatasi Sakit Tenggorokan dan Batuk

Sifat antiinflamasi dan antimikroba pada jahe merah sangat baik untuk meredakan batuk dan sakit tenggorokan, terutama jika dicampur madu dan lemon.

9. Menurunkan Berat Badan

Jahe merah bisa membantu meningkatkan metabolisme dan membakar lemak, sehingga mendukung program diet sehat.

10. Mencegah Penyakit Jantung

Jahe merah membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah, dan mencegah penggumpalan darah yang berisiko menyebabkan serangan jantung.

11. Mengurangi Risiko Kanker

Senyawa aktif seperti gingerol dan shogaol memiliki efek anti kanker dan mampu menghambat pertumbuhan sel kanker dalam beberapa studi praklinis.

Konsumsi jahe merah sebaiknya tidak berlebihan, terutama bagi penderita penyakit lambung atau yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah. (Z-4)