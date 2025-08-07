11 Manfaat Jahe Merah untuk Kesehatan Tubuh, Bisa Menurunkan Gula Darah

Headline
JAHE merah adalah salah satu varietas jahe yang memiliki ciri khas warna kulit merah keunguan dan rasa yang lebih pedas dibandingkan jahe biasa.
Jahe merah juga dikenal dengan nama ilmiah Zingiber officinale var. rubrum.
Jahe merah mengandung senyawa gingerol yang efektif meredakan mual, muntah, dan perut kembung. Cocok untuk mengatasi masuk angin atau mabuk perjalanan.
Efek hangat dari jahe merah berasal dari kandungan minyak atsirinya. Sangat cocok dikonsumsi saat cuaca dingin atau saat sedang flu.
Jahe merah bersifat antioksidan dan imunostimulan, membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit.
Beberapa penelitian menunjukkan konsumsi rutin jahe merah dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik.
Kandungan anti inflamasi seperti gingerol dan shogaol dapat mengurangi peradangan, sehingga membantu mengurangi nyeri sendi dan rematik.
Jahe merah dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2.
Jahe merah merangsang enzim pencernaan dan mencegah sembelit, kembung, serta gangguan pencernaan lainnya.
Sifat antiinflamasi dan antimikroba pada jahe merah sangat baik untuk meredakan batuk dan sakit tenggorokan, terutama jika dicampur madu dan lemon.
Jahe merah bisa membantu meningkatkan metabolisme dan membakar lemak, sehingga mendukung program diet sehat.
Jahe merah membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah, dan mencegah penggumpalan darah yang berisiko menyebabkan serangan jantung.
Senyawa aktif seperti gingerol dan shogaol memiliki efek anti kanker dan mampu menghambat pertumbuhan sel kanker dalam beberapa studi praklinis.
Konsumsi jahe merah sebaiknya tidak berlebihan, terutama bagi penderita penyakit lambung atau yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah. (Z-4)
Jahe merah banyak digunakan dalam pengobatan tradisional, terutama untuk meningkatkan stamina, menghangatkan tubuh, dan membantu mengatasi berbagai gangguan kesehatan.
Sahur yang baik mengurangi risiko gangguan kesehatan seperti masuk angin dan lemas akibat perut kosong terlalu lama.
Manfaat jahe merah saat puasa, antara lain menghangatkan tubuh dan mencegah masuk angin, meningkatkan imunitas dan stamina, dan melancarkan pencernaan.
Jahe merah mengandung senyawa aktif yang bermanfaat untuk menghangatkan tubuh, melancarkan sirkulasi darah, serta memperkuat daya tahan tubuh.
Dengan kombinasi bahan-bahan khas Indonesia, produk ini menghangatkan tubuh dan membantu memperkuat imunitas.
