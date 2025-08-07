7 Doa Nabi Musa Menghadapi Firaun: Bacaan Saat Hadapi Kesulitan

Doa Nabi Musa saat dalam kesulitan.(Freepik)

NABI Musa alaihissalam dikenal sebagai sosok yang penuh keberanian saat menghadapi Firaun, penguasa zalim pada masanya. Dalam Al-Qur'an, doa Nabi Musa menjadi teladan bagi umat Islam untuk memohon pertolongan Allah dalam menghadapi kesulitan. Berikut adalah tujuh doa yang diucapkan Nabi Musa, lengkap dengan teks Arab, Latin, terjemahan, dan referensi ayat Al-Qur'an. Doa-doa ini mudah dibaca dan dipahami, cocok untuk siapa saja yang sedang menghadapi tantangan hidup.

1. Doa Memohon Kemudahan dalam Berbicara

Ketika diperintahkan Allah untuk menghadapi Firaun, Nabi Musa memohon kemudahan dalam berbicara agar pesannya tersampaikan dengan jelas.

Teks Arab:

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي * وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي

Latin: Rabbishrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatan min lisani, yafqahu qauli.

Terjemahan: Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka memahami perkataanku.

Referensi: Al-Qur'an, Surah Thaha (20): 25-28

2. Doa Memohon Pertolongan dan Penguatan

Nabi Musa meminta Harun, saudaranya, untuk menjadi pendamping dalam menyampaikan risalah kepada Firaun.

Teks Arab:

وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي * هَارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي

Latin: Waj'al li waziran min ahli, Haruna akhi, ushdud bihi azri, wa asyrikhu fi amri.

Terjemahan: Jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Kuatkanlah aku dengannya, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku.

Referensi: Al-Qur'an, Surah Thaha (20): 29-32

3. Doa Memohon Kebaikan di Dunia dan Akhirat

Doa ini mencerminkan kerendahan hati Nabi Musa dalam memohon kebaikan menyeluruh dari Allah.

Teks Arab:

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

Latin: Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir.

Terjemahan: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.

Referensi: Al-Qur'an, Surah Al-Qasas (28): 24

4. Doa Memohon Perlindungan dari Kejahatan

Nabi Musa memohon perlindungan dari kejahatan Firaun dan kaumnya yang zalim.

Teks Arab:

رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Latin: Rabbi najjini minal qaumidh dhalimin.

Terjemahan: Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim.

Referensi: Al-Qur'an, Surah Al-Qasas (28): 21

5. Doa Memohon Petunjuk dan Keselamatan

Doa ini diucapkan Nabi Musa saat berada dalam situasi sulit dan membutuhkan bimbingan Allah.

Teks Arab:

فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Latin: Fatiras samawati wal ardhi anta waliyyi fid dunya wal akhirah.

Terjemahan: Pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat.

Referensi: Al-Qur'an, Surah Yusuf (12): 101 (kontekstual, diadaptasi untuk Nabi Musa)

6. Doa Memohon Keteguhan Hati

Nabi Musa memohon kekuatan hati untuk tetap teguh menghadapi cobaan dari Firaun.

Teks Arab:

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي

Latin: Rabbi inni zhalamtu nafsi faghfir li.

Terjemahan: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku.

Referensi: Al-Qur'an, Surah Al-Qasas (28): 16

7. Doa Memohon Kemenangan atas Kebenaran

Doa ini mencerminkan keyakinan Nabi Musa bahwa kebenaran akan menang atas kebatilan.

Teks Arab:

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

Latin: Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin.

Terjemahan: Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan kebenaran, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi keputusan.

Referensi: Al-Qur'an, Surah Al-A'raf (7): 89

Mengapa Membaca Doa Nabi Musa?

Doa-doa Nabi Musa mengajarkan kita untuk selalu berserah diri kepada Allah dalam menghadapi kesulitan. Dengan membaca doa Nabi Musa, kita diingatkan untuk tetap sabar, memohon petunjuk, dan percaya bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Doa-doa ini juga memperkuat iman kita, sebagaimana Nabi Musa tetap teguh meski menghadapi Firaun yang sangat kuat.

Cara Mengamalkan Doa Nabi Musa

Untuk mengamalkan doa-doa ini, bacalah dengan penuh keyakinan dan kekhusyukan, terutama saat menghadapi masalah berat. Anda bisa membacanya setelah salat, saat sujud, atau di waktu-waktu mustajab seperti sepertiga malam terakhir. Pastikan hati Anda ikhlas dan percaya bahwa Allah akan mengabulkan doa Anda.

Kesimpulan

Doa-doa Nabi Musa adalah senjata spiritual yang powerful untuk menghadapi kesulitan hidup. Dengan memahami makna dan mengamalkannya, kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan Nabi Musa dalam menghadapi Firaun. Semoga artikel ini membantu Anda mendekatkan diri kepada Allah dan menemukan solusi atas setiap masalah. (Z-10)