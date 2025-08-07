Scorpio Bulan Apa? Karakteristik dan Sifat Zodiak Paling Misterius

Headline
JIKA kamu bertanya-tanya, Scorpio bulan apa? Jawabannya adalah 23 Oktober - 21 November. Zodiak Scorpio dikenal sebagai salah satu zodiak paling misterius dan penuh gairah dalam astrologi. Dalam artikel ini, kita akan membahas kapan Scorpio muncul, sifat-sifat uniknya, dan apa yang membuat zodiak ini begitu istimewa. Yuk, simak!
Zodiak Scorpio jatuh pada tanggal 23 Oktober hingga 21 November. Jika kamu lahir dalam rentang tanggal ini, kamu adalah seorang Scorpio! Zodiak ini berada di urutan kedelapan dalam siklus astrologi dan dikaitkan dengan musim gugur di belahan bumi utara. Scorpio dipengaruhi oleh elemen air dan planet penguasa Pluto (dan secara tradisional, Mars), yang memberikan karakter kuat dan mendalam.
Orang-orang Scorpio dikenal karena sifat mereka yang intens, penuh semangat, dan sering kali misterius. Berikut adalah beberapa karakteristik utama Scorpio:
Seperti zodiak lainnya, Scorpio punya sisi terang dan gelap. Berikut adalah beberapa sifat positif dan negatif mereka:
|Sifat Positif
|Sifat Negatif
|Berani dan ambisius
|Bisa cemburu dan posesif
|Jujur dan setia
|Kadang pendiam dan tertutup
|Penuh karisma
|Bisa keras kepala
Scorpio sering disebut sebagai zodiak yang penuh teka-teki. Mereka punya kemampuan untuk menarik orang lain dengan karisma mereka, tapi juga bisa sangat tertutup tentang perasaan mereka sendiri. Scorpio suka menggali kebenaran dan tidak takut menghadapi tantangan. Mereka juga dikenal sebagai pemikir mendalam yang selalu mencari makna di balik segala sesuatu.
Dalam hubungan, Scorpio sangat setia dan penuh perhatian, tapi mereka juga membutuhkan pasangan yang bisa memahami sifat mereka yang intens. Mereka cocok dengan zodiak seperti Cancer dan Pisces, yang juga dipengaruhi elemen air, karena bisa memahami sifat emosional mereka. Namun, Scorpio juga bisa bersikap keras kepala, jadi komunikasi yang jujur sangat penting.
Jadi, Scorpio bulan apa? Sekarang kamu tahu, Scorpio adalah mereka yang lahir antara 23 Oktober - 21 November. Dengan sifat-sifat seperti gairah, kesetiaan, dan tekad yang kuat, Scorpio adalah zodiak yang tak mudah dilupakan.
