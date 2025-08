50 Quotes of the Day dalam Bahasa Inggris Beserta Terjemahannya untuk Menginspirasi

Ilustrasi(Dok Ist)

Mencari motivasi harian? Koleksi quotes of the day dalam bahasa Inggris ini, lengkap dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia, akan menginspirasi Anda untuk menjalani hari dengan semangat. Kutipan-kutipan ini cocok untuk dibagikan di media sosial, merenungkan makna hidup, atau memulai pagi dengan energi positif. Simak 50 quotes of the day yang penuh makna berikut ini!

Mengapa Quotes of the Day Penting

Quotes of the day adalah frasa singkat namun penuh makna yang dapat mengubah cara pandang Anda. Kutipan ini menginspirasi, memotivasi, dan mengingatkan kita untuk tetap fokus pada hal-hal penting. Baik saat menghadapi tantangan maupun mengejar impian, kutipan ini memberikan kebijaksanaan dalam beberapa kata. Dengan terjemahan, Anda juga bisa berbagi quotes of the day ini dengan teman yang berbicara dalam bahasa berbeda!

50 Quotes of the Day Terbaik dengan Terjemahan

Berikut adalah 50 quotes of the day dalam bahasa Inggris, masing-masing diikuti dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kutipan ini mencakup tema seperti kesuksesan, cinta, keberanian, dan kebahagiaan, cocok untuk berbagai suasana hati.

Kutipan tentang Kesuksesan dan Motivasi

English: "The only way to do great work is to love what you do." – Steve Jobs

Indonesian: Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah mencintai apa yang kamu lakukan. English: "Success is not final, failure is not fatal." – Winston Churchill

Indonesian: Kesuksesan bukan akhir, kegagalan bukan kematian. English: "Dream big and dare to fail." – Norman Vaughan

Indonesian: Bermimpilah besar dan berani gagal. English: "The future belongs to those who believe in their dreams." – Eleanor Roosevelt

Indonesian: Masa depan milik mereka yang percaya pada mimpi mereka. English: "Hard work beats talent when talent doesn’t work hard." – Tim Notke

Indonesian: Kerja keras mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras.

Kutipan tentang Cinta dan Hubungan

English: "Love is not about possession, it’s about appreciation." – Unknown

Indonesian: Cinta bukan tentang kepemilikan, melainkan tentang penghargaan. English: "We accept the love we think we deserve." – Stephen Chbosky

Indonesian: Kita menerima cinta yang kita pikir pantas kita dapatkan. English: "Love is the bridge between two hearts." – Unknown

Indonesian: Cinta adalah jembatan antara dua hati. English: "The best thing to hold onto in life is each other." – Audrey Hepburn

Indonesian: Hal terbaik untuk dipegang dalam hidup adalah satu sama lain. English: "Love grows by giving." – John Maxwell

Indonesian: Cinta tumbuh dengan memberi.

Kutipan tentang Keberanian dan Kekuatan

English: "Courage doesn’t always roar." – Mary Anne Radmacher

Indonesian: Keberanian tidak selalu mengaum. English: "You are stronger than you think." – Unknown

Indonesian: Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. English: "Fear is a liar." – Unknown

Indonesian: Ketakutan adalah pembohong. English: "The only limit is your mind." – Unknown

Indonesian: Satu-satunya batasan adalah pikiranmu. English: "Rise above the storm, and you will find the sunshine." – Mario Fernández

Indonesian: Bangkit di atas badai, dan kamu akan menemukan sinar matahari.

Kutipan tentang Kebahagiaan dan Kepositifan

English: "Happiness is not by chance, but by choice." – Jim Rohn

Indonesian: Kebahagiaan bukan kebetulan, melainkan pilihan. English: "A smile is the shortest distance between two people." – Victor Borge

Indonesian: Senyum adalah jarak terpendek antara dua orang. English: "Be the reason someone smiles today." – Unknown

Indonesian: Jadilah alasan seseorang tersenyum hari ini. English: "Choose joy every day." – Unknown

Indonesian: Pilih kebahagiaan setiap hari. English: "Life is better when you’re laughing." – Unknown

Indonesian: Hidup lebih baik saat kamu tertawa.

Kutipan tentang Kehidupan dan Kebijaksanaan

English: "Life is what happens when you’re busy making other plans." – John Lennon

Indonesian: Hidup adalah apa yang terjadi saat kamu sibuk membuat rencana lain. English: "The purpose of life is to live it." – Eleanor Roosevelt

Indonesian: Tujuan hidup adalah untuk menjalaninya. English: "You only live once, but if you do it right, once is enough." – Mae West

Indonesian: Kamu hanya hidup sekali, tapi jika kamu melakukannya dengan benar, sekali sudah cukup. English: "In the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years." – Abraham Lincoln

Indonesian: Pada akhirnya, bukan tahun dalam hidupmu yang berarti, melainkan kehidupan dalam tahun-tahunmu. English: "Life is a journey, not a race." – Unknown

Indonesian: Hidup adalah perjalanan, bukan perlombaan.

Kutipan tentang Impian dan Harapan

English: "All our dreams can come true if we have the courage to pursue them." – Walt Disney

Indonesian: Semua mimpi kita bisa menjadi kenyataan jika kita berani mengejarnya. English: "The only thing that stands between you and your dream is the will to try." – Joel Brown

Indonesian: Satu-satunya hal yang berdiri antara kamu dan mimpimu adalah kemauan untuk mencoba. English: "Don’t let your dreams be dreams." – Jack Johnson

Indonesian: Jangan biarkan mimpimu hanya jadi mimpi. English: "A dream doesn’t become reality through magic; it takes sweat, determination, and hard work." – Colin Powell

Indonesian: Mimpi tidak menjadi kenyataan melalui sihir; itu membutuhkan keringat, tekad, dan kerja keras. English: "Follow your dreams, they know the way." – Unknown

Indonesian: Ikuti mimpimu, mereka tahu jalannya.

Kutipan tentang Perubahan dan Pertumbuhan

English: "The only way to make sense out of change is to plunge into it." – Alan Watts

Indonesian: Satu-satunya cara untuk memahami perubahan adalah dengan terjun ke dalamnya. English: "Growth is painful. Change is painful. But nothing is as painful as staying stuck." – Mandy Hale

Indonesian: Pertumbuhan itu menyakitkan. Perubahan itu menyakitkan. Tapi tidak ada yang lebih menyakitkan daripada terjebak. English: "Change your thoughts and you change your world." – Norman Vincent Peale

Indonesian: Ubah pikiranmu dan kamu mengubah duniamu. English: "Every day is a new beginning." – Unknown

Indonesian: Setiap hari adalah awal yang baru. English: "The greatest discovery of all time is that a person can change his future by changing his attitude." – Oprah Winfrey

Indonesian: Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa seseorang dapat mengubah masa depannya dengan mengubah sikapnya.

Kutipan tentang Ketekunan dan Kerja Keras

English: "The only place where success comes before work is in the dictionary." – Vidal Sassoon

Indonesian: Satu-satunya tempat di mana kesuksesan datang sebelum kerja adalah di kamus. English: "Don’t watch the clock; do what it does. Keep going." – Sam Levenson

Indonesian: Jangan melihat jam; lakukan apa yang dilakukannya. Terus maju. English: "Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out." – Robert Collier

Indonesian: Kesuksesan adalah jumlah dari usaha-usaha kecil, diulang setiap hari. English: "Perseverance turns dreams into achievements." – Unknown

Indonesian: Ketekunan mengubah mimpi menjadi pencapaian. English: "The harder you work for something, the greater you’ll feel when you achieve it." – Unknown

Indonesian: Semakin keras kamu bekerja untuk sesuatu, semakin besar rasanya saat kamu mencapainya.

Kutipan tentang Keberagaman dan Kebersamaan

English: "We are all different, but there’s beauty in our differences." – Unknown

Indonesian: Kita semua berbeda, tapi ada keindahan dalam perbedaan kita. English: "Unity is strength." – Unknown

Indonesian: Persatuan adalah kekuatan. English: "Together, we can do so much." – Helen Keller

Indonesian: Bersama, kita bisa melakukan banyak hal. English: "Diversity is the art of thinking independently together." – Malcolm Forbes

Indonesian: Keberagaman adalah seni berpikir secara independen bersama-sama. English: "We rise by lifting others." – Robert Ingersoll

Indonesian: Kita naik dengan mengangkat orang lain.

Kutipan tentang Waktu dan Kesempatan

English: "Time is what we want most, but what we use worst." – William Penn

Indonesian: Waktu adalah yang paling kita inginkan, tapi yang paling buruk kita gunakan. English: "Don’t wait. The time will never be just right." – Napoleon Hill

Indonesian: Jangan menunggu. Waktunya tidak akan pernah tepat. English: "Every moment is a fresh beginning." – T.S. Eliot

Indonesian: Setiap momen adalah awal yang baru. English: "The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now." – Chinese Proverb

Indonesian: Waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun lalu. Waktu terbaik kedua adalah sekarang. English: "Make today worth remembering." – Zig Ziglar

Indonesian: Jadikan hari ini layak untuk dikenang.

Cara Menggunakan Quotes of the Day

Kutipan ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan, seperti:

Motivasi Pribadi: Baca satu quotes of the day setiap pagi untuk memulai hari dengan semangat.

Baca satu setiap pagi untuk memulai hari dengan semangat. Media Sosial: Bagikan kutipan favorit Anda di Instagram, Twitter, atau WhatsApp untuk menginspirasi teman.

Bagikan kutipan favorit Anda di Instagram, Twitter, atau WhatsApp untuk menginspirasi teman. Jurnal atau Refleksi: Tulis kutipan ini dalam jurnal untuk merenungkan maknanya.

Tulis kutipan ini dalam jurnal untuk merenungkan maknanya. Pendidikan: Gunakan kutipan ini untuk mengajarkan nilai-nilai positif kepada siswa atau anak-anak.

Kesimpulan

Koleksi 50 quotes of the day ini menawarkan inspirasi untuk berbagai aspek kehidupan, dari kesuksesan hingga kebahagiaan. Dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia, kutipan ini mudah dipahami dan relevan untuk semua kalangan. Simpan halaman ini dan kunjungi setiap hari untuk mendapatkan dosis motivasi baru.