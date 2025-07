ILON Academy Gelar Soft Opening di BSD City, Hadirkan Pendidikan Dasar Berstandar Internasional, Berbasis Nilai dan Metode Inkuiri Global

ILON Academy, sebuah sekolah dasar berstandar internasional yang didirikan oleh sosok visioner di balik Kipinä Kids Indonesia, secara resmi hadir di QBig BSD City.(Dok Pribadi)

ILON Academy, sebuah sekolah dasar berstandar internasional yang didirikan oleh sosok visioner di balik Kipinä Kids Indonesia, secara resmi hadir di QBig BSD City. Soft opening ILON Academy digelar pada 14 Juli 2025 dan dihadiri oleh Sudino Lim (Founder & Chairman ILON Academy), Faizol Musa (Senior Manager Business Development of International Baccalaureate South East Asia & Bangladesh), Irawan Harahap (CEO Digital Tech Ecosystem and Development Sinar Mas Land), Yani C. Dewi (Vice President Mall Sinar Mas Land), dan Sandra Kosasih (Chief Education Business Development Sinar Mas Land).



Didirikan oleh Sudino Lim yang juga merupakan Founder Kipinä Kids Indonesia, ILON Academy dirancang sebagai sekolah dasar premium yang tak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga tumbuh kembang karakter anak secara holistik. Kipinä Kids Indonesia merupakan institusi pendidikan anak usia dini bertaraf internasional yang menerapkan sistem pendidikan dari Finlandia dan telah memiliki beberapa kampus yang tersebar di Jabodetabek, Surabaya, dan Bali.



Founder & Chairman ILON Academy, Sudino Lim menyatakan sebagai seorang ayah, seorang pendidik, dan seseorang yang telah menghabiskan puluhan tahun membangun sekolah dengan sepenuh hati, ia percaya pada satu hal sederhana.

"Tempat anak Anda belajar harus terasa seperti rumah, aman, indah, dan penuh harapan. Keyakinan itulah yang melahirkan ILON Academy. Kami memilih BSD City karena lokasinya yang strategis dan mudah diakses, serta memiliki fasilitas yang ramah keluarga dan lingkungan yang hijau. Di ILON, setiap sudut dibangun dengan tujuan. Dari ruang kelas biophilic dan taman terbuka hingga ruang santai yang penuh perhatian dan pembelajaran berbasis karakter, kami bertujuan untuk membesarkan anak-anak yang tidak hanya cerdas, tetapi juga baik hati, penuh perhatian, dan gembira. Kami tidak hanya mengajar untuk ujian - kami mengajar untuk kehidupan," ujarnya.



ILON Academy akan dibangun di atas lahan seluas 1 hektare dan menyediakan jenjang pendidikan dari Primary School (Year 1 – Year 4) dan dapat menampung hingga 750 siswa. Mengusung kerangka inquiry based International Baccalaureate (IB) Primary Years Programme (PYP) yang terintegrasi secara menyeluruh dengan Kurikulum Nasional Indonesia serta pendekatan Matematika Singapura, ILON Academy menegaskan komitmennya untuk menjadi IB World School. ILON Academy telah menyiapkan roadmap terperinci dan siap memasuki proses kandidasi IB segera setelah kegiatan belajar mengajar resmi dimulai.

Dengan demikian, fokus kami pada inovasi, pembentukan karakter, dan pengembangan kepemimpinan diwujudkan melalui kurikulum yang secara konsisten memenuhi filosofi dan standar internasional IB.



Komitmen ILON Academy terhadap inovasi, pembentukan karakter, serta pengembangan kepemimpinan diwujudkan melalui implementasi kurikulum yang secara konsisten selaras dengan filosofi dan standar internasional yang dianut oleh IB. ILON Academy berkomitmen menanamkan nilai-nilai seperti integritas, empati, tanggung jawab, dan keberanian pada setiap siswanya melalui pendekatan keseharian yang konsisten, termasuk pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), refleksi harian, serta praktik kebiasaan positif di dalam dan luar kelas.



“ILON” diambil dari Bahasa Finlandia yang berarti kebahagiaan, sebagaimana tercermin dari misi sekolah ini yang ingin menciptakan lingkungan menyenangkan untuk proses belajar mengajar. Terletak di lingkungan hijau dan tenang dalam kawasan QBig BSD City, ILON Academy mengusung desain biophilic yang memaksimalkan pencahayaan alami, ruang terbuka, dan suasana tenang untuk mendukung fokus belajar.

Sekolah ini menetapkan kapasitas maksimum 25 siswa per kelas dan menjaga rasio guru-siswa 1:12, sehingga setiap peserta didik memperoleh perhatian dan pendampingan optimal, serta fasilitas belajar tematik seperti ruang Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics (STEAM), area pengembangan bahasa, dan ruang terbuka hijau.



CEO Retail & Hospitality Sinar Mas Land Fariyanto N. Sonda menambahkan, “ILON Academy memperkaya ekosistem pendidikan kelas dunia yang telah hadir di BSD City. Kehadirannya menegaskan komitmen kami dalam mendukung pendidikan berkualitas di lingkungan berkelanjutan yang terintegrasi. ILON membawa pendekatan pembelajaran modern yang selaras dengan semangat kami untuk membangun ekosistem kota pintar, sehat, dan berkelanjutan. Kami percaya bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam membentuk generasi masa depan yang siap menghadapi tantangan global.”



ILON Academy membuka pendaftaran untuk Tahun Ajaran 2026/2027, dengan penawaran spesial bagi keluarga Kipinä Kids dan keluarga umum lainnya. Informasi lengkap mengenai pendaftaran ILON Academy dapat diakses melalui www.ilonacademy.com atau akun Instagram @ilonacademy.

Terletak di QBIG, BSD City, ILON Academy berada di pusat perbelanjaan seluas 17,5 hektar dengan ruang terbuka hijau yang asri. Dengan tenant besar seperti Mitra10, Ace Hardware, dan Informa, serta beragam tenant food & fashion,serta fasilitas ramah lingkungan seperti taman mini dan kolam koi, menjadikan QBig destinasi favorit bagi keluarga dan komunitas di BSD City sejak 2016.



ILON Academy akan didukung oleh konektivitas dengan multiple access dan multimoda transportation melalui ruas Tol Serpong-Balaraja Seksi 1 A (Serpong – Simpang Susun CBD) dan 1B (Simpang Susun CBD – Legok) guna memudahkan mobilisasi ke Jakarta, Tangerang dan sekitarnya. ILON Academy juga dapat diakses melalui dan Tol Jakarta - Serpong yang terintegrasi dengan Tol JORR 1, Tol JORR 2 (Bandara Soekarno Hatta - Kunciran - Serpong - Cinere - Cimanggis - Cibitung - Cilincing), Tol Japek hingga Tol Jagorawi.

Mobilitas dari/ke BSD City juga didukung dengan beragam pilihan transportasi umum mulai dari free shuttle bus BSD Link, feeder bus BSD City, kereta Commuter Line melalui Stasiun Cisauk di kawasan Intermoda BSD City dan Stasiun Jatake yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. (RO/P-4)