Siswa Indonesia Raih Beasiswa Indonesia Maju, Diterima di 21 Kampus Dunia

Ilustrasi(Dok ist)

GENERASI muda Indonesia menorehkan prestasi gemilang di kancah pendidikan global. Sejumlah pelajar berhasil menerima Beasiswa Indonesia Maju (BIM).dan berbagai beasiswa bergengsi lainnya untuk melanjutkan pendidikan dan mengharumkan nama bangsa Indonesia ke luar negeri.

BIM merupakan program unggulan dari Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Indonesia diperuntukkan bagi pelajar terbaik yang berpotensi dalam bidang akademik, sains, seni, dan olahraga. Tahun ini terdapat 119 pelajar penerima BIM dari berbagai sekolah di seluruh Indonesia termasuk dari siswi SMA Labschool Kebayoran Dhaniswara Jati Reksopramudyo.

Dhaniswara menerima BIM untuk melanjutkan studinya ke University of Washington Seattle (Pre Sciences – Faculty of College of Arts and Sciences) dan diterima di 21 Universitas Luar Negeri lainnya, diantaranya berbeasiswa penuh:

Baca juga : Bekali 337, Calon Mahasiswa Beasiswa BIM dan Garuda, Mendiktisaintek Ingatkan Sebagai Duta Bangsa

University of Washington – Pre Sciences (University Honours Program)

University of Hong Kong – Business Administration

University of Sydney – Bachelor of Science and Advanced Studies

University of New South Wales – Advanced Mathematics

University of Toronto – Mathematical and Physical Sciences

Australian National University – Science (Advanced)

Chinese University of Hong Kong – Data Science and Policy Studies

Chinese University of Hong Kong, Shenzen – Data Science and Big Data Technology

Monash University – Applied Data Science Advanced

University of British Columbia – Science

Hong Kong University of Science and Technology – Science (Group A)

Hong Kong Polythecnic University – Data Science and Artificial Intelligence

City University of Hong Kong – Data Science

University of Illinois at Urbana-Champaign – Business Undeclared

University of California, San Diego – Data Science

Pennsylvania State University – Applied Data Sciences

Purdue University – Data Science

Aalto University – Computational Engineering

University of Wisconsin-Madison – Data Science

Aalto University – Computational Engineering, Bachelor of Science and Master of Science (Technology)

University of Wisconsin-Madison – Data Science.

SMA Labschool Cirendeu juga berhasil mengirimkan siswinya hingga lolos seleksi BIM, yaitu Athaya Dhaffin Khairi yang diterima di 3 perguruan tinggi luar negeri terkemuka, yaitu:

The University of Queensland (Materials Engineering)

Monash University (Bachelor of Engineering Honours)

The University of Sydney (Bachelor of Engineering Honours – Aeronautical Engineering).

Selain itu, terdapat 2 siswa SMA Labschool Cirendeu yang menerima beasiswa lainnya yaituAida Farhani Raiyatunnisa Aleyandra yang diterima di APU Ritsumeikan (Resources Management) dan Ahmad Kabir Hendronoto yang diterima di RMIT University (Mechanical Engineering).

Selain itu, siswi SMA Labschool Cibubur, Adinda Amelia Aika Putri diterima di 9 Universitas Luar Negeri di antaranya:

Cardiff Metropolitan University – Food Science and Technology

Curtin University – Food Tech and Nutrition

Nanyang Technological University – Business

RMIT University – Food Tech and Nutrition

The Hague University of Applied Sciences – Industrial Design Engineering

University Collage Birmingham – Food Tech and Nutrition

University of Newcastle Australia – Food Tech and Nutrition

University of South Australia – BCs of Science

Western Sydney University – BCs of Science.

Baca juga : Wamenag Ungkap Kunci Sukses Transformasi Masjid

Raihan beasiswa juga diperoleh siswa SMA Labschool Jakarta, Razza Shagufta Alam yang diterima di Beihang University (Aircraft Design and Engineering) dan Kalysha Renata Listianto di Tokyo International University (Business Economics).

Prof. Dr. Budiaman, M.Si. Wakil Badan Pengelola Sekolah (BPS) Labschool bidang Kerjasama dan Kehumasan melalui keterangan resminya mengutarakan pencapaian ini menandakan kualitas generasi muda Indonesia yang semakin kompetitif dan siap bersaing di tingkat global dari keberhasilan mereka dalam peraihan beasiswa akademik dunia.

"Keberhasilan para pelajar Indonesia tak luput dari dukungan keluarga dan guru yang senantiasa membimbing mereka melalui program pendampingan sekolah," kata Budiaman.

Dikatakan BPS Labschool memberi apresiasi dan memberi selamat dalam menuntut ilmu setinggi-tingginya di kancah Internasional. "Semoga dapat membawa bekal ilmu dan pengalaman untuk berkontribusi pada pembangunan nasional menuju Generasi Emas Indonesia 2045," pungkas Budiaman. (H-2)