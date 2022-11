Jelang Liburan Nataru, Hotel dan Resor Siap Sambut Para Tamu

TAHUN baru sudah dipenghujung mata, banyak individu dan kelompok atau keluarga untuk bersiap menikmati liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, saat tiba liburan Nataru, sejumlah destinasi semakin ramai dikunjungi. Sektor pariiwsata pun menuai berkah.

Dalam menyambut liburan Nataru, sejumlah hotel dan resor yang berada di destinasi wisata prioritas pun siap menyambut kedatangan para tamu atau wsiatawan baik domestik maupun mancanegara.

Salah satunya adalah The Ritz-Carlton, Bali, resor mewah berbintang lima yang terletak di tepi pantai Nusa Dua, yang menawarkan beberapa aktivitas untuk para tamu untuk merayakan semarak tahun yang baru di Pulau Dewata.

"The Ritz-Carlton, Bali dengan pelayanannya yang legendaris dikenal mampu untuk mengukir kenangan indah untuk para tamu," ungkap John Woolley, General Manager The Ritz-Carlton, Bali, dalam keterangan, Selasa (8/11).

"Tahun ini, kami mengkurasi beberapa program kuliner yang unik agar dapat dinikmati bersama keluarga dan orang-orang terdekat." kata Woolley.

Menyambut perayaan Natal, resor ini menawarkan rangkaian pengalaman bersantap untuk para pecinta kuliner, mulai dari Christmas Eve Buffet yang ditemani oleh iringan lagu khas Natal yang dibawakan oleh kelompok Paduan Suara.

Tak hanya itu, resor juga menghadirkan Christmas Brunch yang menghidangkan masakan Indonesia dan internasional, juga four-course set menu Christmas Dinner di tepi pantai dengan pemandangan hamparan laut.

Wooley juga mengatakan pihaknya siap menyajikan kuliner eksklusif seperti Sushi and Sashimi Dinner dan Festive Afternoon Tea tersedia di The Ritz-Carlton Lounge and Bar dari pertengahan Desember 2022 hingga awal tahun Januari 2023.

"Beragam aktivitas bertema Natal dan Tahun Baru untuk menghibur para young Ladies and Gentlemen juga tersedia selama program tahun baru berlangsung," katanya.

Rayakan Tahun Baru dengan kemeriahan New Year's Eve Dinner Buffet di Senses Restaurant. Pilihan lainnya adalah Set Menu Dinner di The Beach Grill yang menghadirkan four-course set menu dengan menggunakan bahan-bahan pilihan lokal terbaik.

Para tamu juga dapat menikmati Balinese Buffet di Bejana Restaurant, dan mengikuti Countdown Celebration di The Ritz-Carlton Lounge and Bar dengan Champagne and canapés untuk merayakan pergantian tahun.

"Lengkapi perayaan tahun yang baru dengan New Year's Day Brunch di The Beach Grill, yang menghadirkan live stations, hasil laut segar dan daging premium serta beragam hidangan penutup," papar Wolley.

"Untuk informasi lainnya, silakan mengunjungi website kami di www.ritzcarltonbali.com dan ikuti komunikasi jejaring social kami dengan #RCMemories," ujarnya. (RO/OL-09)

