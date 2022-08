MOVI Raih Penghargaan atas Sejumlah Inovasi

MEMASUKI semester II 2022, MOVI (Ministry of Vape Indonesia) memperoleh penghargaan atas beberapa inovasi yang dianugerahkan oleh Vapemagz pada akhir Juli di Jakarta. Distributor e-cigarette dan e-liquid itu sebelumnya menyabet penghargaan Leprid (Lembaga Prestasi Rekor Indonesia Dunia) pada akhir 2021 dan Muri (Museum Rekor Dunia Indonesia) pada awal 2022.

Vapemagz merupakan pionir media bagi komunitas vape (e-cigarette) di Indonesia yang sering menjadi acuan mulai dari produsen, penjual, hingga penikmat vape untuk mencari berita terbaru mengenai industri terkait di Indonesia maupun dunia. MOVI mendapatkan tiga penghargaan sekaligus yaitu Kuy sebagai The Most Popular Pod Open System Local Brand of The Year, Aflo Herbal Series sebagai The Most Innovative Liquid of The Year, dan Nicsal99+ sebagai Runner Up The Most Popular Salt Nic of The Year.

Aldi Djemat sebagai founder dari Vapemagz mengatakan sebagai media pihaknya selalu mendukung inovasi-inovasi yang dilakukan para pelaku industri vape. Pihaknya berharap MOVI selalu memberikan inovasi terbaik demi kemajuan bersama untuk masyarakat.

Mahesa, Marketing Manager dari MOVI, menambahkan penghargaan ini menjadi pemicu perusahaan untuk terus menghadirkan produk-produk yang dapat diterima lebih banyak segmen masyarakat dan inovasi tiada henti untuk masa depan. Dia juga menyampaikan bahwa event ini menjadi cambuk untuk menjadi lebih baik pada kategori lain yang belum didapatkan oleh MOVI.

CEO MOVI, Tay Ferdinand, mengatakan pihaknya berterima kasih kepada Vapemagz atas apresiasi yang diberikan. "Kuy (VRP/vape replacement pod) merupakan Pod yang sudah terjual lebih dari 2 juta unit sejak diluncurkan ke pasaran pada 2020 dan masih bertambah. Aflo Herbal series merupakan inovasi yang diciptakan berdasarkan ilmu pengetahuan dengan bahan herbal lokal. Sedangkan nicotin salt kami Nicsal99+ merupakan terobosan d ibidang nikotin halus tanpa sedak yang berbeda dengan nikotin lain yang ada di pasaran," tuturnya.

MOVI yang didukung oleh PT Puf Sains Lab merupakan perusahaan bioteknologi pemimpin di VNS (vapor not smoke) teknologi dan ENDS (Electronic Nicotine Delivery System). PT Puf Sains Lab juga mendapatkan kepercayaan memproduksi liquid USA seperti Five Pawn dan District One. (RO/OL-14)