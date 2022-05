Hotel-hotel Accor di Jabotabek dan Ciawi Lakukan Gerakan 'No More Single Use Plastic'

SEBAGAI bagian dari komitmen grup Accor untuk menjaga kelestarian lingkungan serta merayakan Hari Bumi yang jatuh setiap tanggal 22 April 2022, perwakilan dari tim hotel-hotel Accor di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan Ciawi mendukung gerakan grup berslogan No More Single Use Plastic melalui kegiatan“Plogging, Bagging Waste and Keeping Fit!” pada 28 Mei 2022.

Mereka berasal dari 41 hotel yang berpartisipasi mewakili berbagai merek Accor, ibis Budget, ibis, ibis Styles, Mercure, Novotel, Grand Mercure, Pullman, Swissôtel, Fairmont dan Raffles.

Plogging didefinisikan sebagai kombinasi jogging dengan picking up(memungut) sampah. Ini berasal dari kata kerja Swedia plocka upp(pick up) dan jogga (jog).

Kegiatan CSR yang melibatkan ratusan peserta dengan bersama-sama memungut sampah plastik sambil jogging, lari atau jalan ini bekerja sama dengan beberapa LSM dan pemerintah setempat dan dilaksanakan serentak di empat wilayah di Menteng-Cikini (Jakarta Pusat), Kota Tua (Jakarta Barat), Bogor dan Tangerang.

“Kami ingin memberikan dampak yang berarti bagi kelestarian lingkungan sekitar. Aksi ini selain mendukung menciptakan lingkungan yang bersih juga mengajak para peserta untuk hidup sehat dengan berolah raga," kata Stephane Bryer, Director of Operations for Greater Jakarta Accor hotels.

"Kami bangga dapat melakukan tindakan nyata yang sejalan dengan program grup untuk Hari Bumi 2022 yang berfokus pada penghapusan plastik sekali pakai," jelasnya.

"Kami juga senang dapat berkolaborasi dengan LSM dan pemerintah daerah melalui aksi positif ini,” ujar Stephane Bryer.

Rute di wilayah Menteng-Cikinidimulai dari Taman Suropati menuju Jalan Imam Bonjol ke Jalan Pamekasan, Jalan Blora, Terowongan Kendal, dan berakhir di Novotel Jakarta Cikini.

Sampah yang terkumpul diserahkan ke Kelurahan Menteng. Kegiatan yang berlangsung di wilayah ini didukungoleh pemerintah dan instansi setempat bersama Teens Go Green.

Mercure Jakarta Batavia merupakan tempat kumpul untuk kegiatan yang berlangsung di wilayah Kota Tua. Rute peserta dibagi menjadi dua, jalur pertama melalui jalan Kunir menuju Museum Arsip dan jalur kedua melalui Kali Besar menuju Museum Arsip.

Usai mengumpulkan sampah yang diserahkan ke Bank Sampah Kami Box, para peserta mengikuti sosialisasi mengenai kelestarian lingkunganyang berlangsung di Museum Arsip.

Kegiatan di wilayah ini didukung oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pengelola Kawasan Kota Tua, perwakilan Abang None Jakarta dan Teens Go Green.

Di area Tangerang, rute yang dilalui adalah mulai dari Novotel Tangerang sebagai titik kumpul menuju Kampung Bekelir lalu ke Dermaga Kampung Bekelir lanjut ke Jembatan Kaca dan berakhir di Kantor Pemerintah Kota Tangerang.

Para peserta juga mengikuti sosialisasi mengenai kelestarian lingkunganyang bertempat di Kantor Pemerintah Kota Tangerang.Kegiatan di area ini didukung oleh pemerintah setempat dan Banksasuci yang akan mengolah sampah yang telah terkumpul.

Sedangkan di area Bogor, rute yang dilalui yaitu Jalan Pajajaran menuju Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Surya Kencana, Jalan Roda dan berakhir di Babakan Pasar.

Kegiatan ini didukung oleh Komunitas Ciliwung yang menampung sampah yang terkumpul. Selain itu peserta mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan di Kawasan Sungai Ciliwung. Kegiatan yang berlangsung di area Bogor ini sekaligus memperingati HUT ke-540 Kota Bogor. (RO/OL-09)